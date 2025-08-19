Mai Phương nói một câu lúc ký giấy sinh tử khiến bạn thân và Ốc Thanh Vân phải suy nghĩ

Vừa qua, tại sinh nhật bé Lavie con gái cố diễn viên Mai Phương, bạn thân của cô là diễn viên Trương Bảo Như đã bật khóc chia sẻ về bảo mẫu của Lavie.



Trương Bảo Như

Cô nói: "Mọi người cứ nói tôi và chị Ốc Thanh Vân là bạn thân của Mai Phương rồi hay ngợi ca tình bạn giữa chúng tôi. Nhưng đây mới là người thân nhất của Mai Phương. Tôi và chị Ốc chưa giúp gì được nhiều cho Phương, đây mới là người giúp được.

Trong quá trình Phương bệnh, tôi cực 1 thì My cực 10. Trong quá trình Phương nằm viện, tôi ở từ sáng nhưng đến 11, 12 giờ đêm tôi vẫn phải về nhà. Sau đó là tới lượt My trông Phương dù cả ngày My phải đi làm nhiều công việc để nuôi sống bản thân.

Tới 7 giờ tối My mới xong việc là vào viện chăm Phương luôn. Phương cũng ngộ lắm, chỉ đau từ giờ đó. Ban ngày thì Phương khỏe, không đau nhưng đến giờ đó mới đau, mệt vô cùng và My phải là người chứng kiến, chia sẻ.

Tôi nói hơi thô một chút, My chưa bao giờ phải đi tắm rửa, đổ phế thải cho bố mẹ mình nhưng đã làm hết việc đó cho Phương, không ngại bẩn.

Suốt mười mấy ngày Phương nằm viện, không ngày nào My có giấc ngủ ngon. 7 giờ sáng thì My phải có mặt ở công ty làm việc xong tối về chăm Phương.

Ốc Thanh Vân và Mai Phương

Và My chưa bao giờ đòi hỏi ở Phương một đồng một xu nào. Tất cả tình cảm xuất phát từ lòng hâm mộ Mai Phương rồi gắn kết chị em thân thiết, tới khi Phương mang thai Lavie thì My vẫn qua chăm.

Phương mất vào tháng 3 năm 2020 nhưng có một lần nhập viện nguy kịch vào tháng 9 năm 2019, quá kinh khủng, tưởng không qua khỏi lúc đó.

Khi ấy, Phương bị tràn dịch màng phổi, tràn dịch màng tim, bụng trương lên. Bác sĩ nói phải ký giấy sinh tử để chọc nước trong bụng ra, nếu không sẽ chết. Ngay lúc đó, tôi phải vào ghi âm rồi hỏi Phương muốn cho Lavie ở với ai, tôi hay chị Ốc Thanh Vân.

Nhưng Phương không chọn tôi hay chị Ốc mà chọn My. Chị Ốc về có chút buồn, tôi thì đắn đo suy nghĩ mãi, rằng tại sao không chọn chúng tôi. Nhưng rồi tôi hiểu ra rằng, Phương phải chọn người mà Lavie quý mến, cần nhất.

Không phải Phương không yên tâm về tôi hay chị Ốc mà vì từ khi Lavie sinh ra đã ở với My rồi. Những lúc Phương đi vắng để kiếm cơm đến vài tháng thì My là người chăm Lavie. Mối lương duyên gắn kết từ khi Lavie còn trong bụng mẹ".