Mailisa từng nhập hàng loạt container mỹ phẩm Trung Quốc về bán hốt bạc, sản phẩm Doctor Magic lộ thêm chi tiết "khác thường"

Ngày 13/11, nhiều cơ sở thuộc chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa tại TP.HCM và các tỉnh bất ngờ có sự xuất hiện đồng loạt của lực lượng chức năng. Việc kiểm tra diễn ra xuyên suốt từ buổi sáng đến cuối giờ chiều, thu hút sự chú ý của người dân lẫn khách hàng. Trong quá trình làm việc, cơ quan chức năng đã thu giữ một số thùng tài liệu để phục vụ điều tra, đồng thời yêu cầu tạm ngưng hoạt động tại những địa điểm đang bị kiểm tra.

Ngay sau khi hàng loạt toà nhà Thẩm mỹ viện Mailisa bị kiểm tra, đoạn clip ghi lại hình ảnh những container mỹ phẩm của chuỗi thương hiệu này cập bến đã được chia sẻ rầm rộ trở lại.

Lượng khách quá lớn khiến Mailisa phải dồn dập nhập mỹ phẩm bằng các chuyến container về Việt Nam.

Trong một video đăng tải vào đầu năm 2025, bà Phan Thị Mai, chủ chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa, hân hoan thông báo với khách hàng trên kênh TikTok chính chủ rằng, "Lần này về 4 container, về được 60.000 bộ".

Theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, sản phẩm nhập về là bộ mỹ phẩm mang thương hiệu Doctor Magic, dòng N3, được quảng cáo có khả năng hỗ trợ giảm nám, tàn nhang, đồi mồi… và bán với bán 2,3 triệu đồng/bộ. Tạm tính, số hàng này có thể mang về khoảng 138 tỉ đồng.

Tuy nhiên bà Mai nhấn mạnh số lượng vài chục ngàn bộ trên vẫn quá ít so với hơn 100.000 số điện thoại (khách hàng) đã đặt và chờ mua. Vì vậy bà chọn cách ưu tiên khách cũ rồi mới tới khách mới, đồng thời giải thích rằng không phải không trân trọng khách mới mà vì "mắc nợ khách cũ" nên phải trả.

Bà cũng cho biết có tình trạng một số người ôm hàng về bán lại. Giá gốc 2,3 triệu đồng/bộ nhưng bị đẩy lên 3,8 - 5 triệu đồng/bộ. Do đó đợt này hệ thống kiên quyết giới hạn 1 bộ mỹ phẩm/khách để tránh tình trạng gom hàng. "Bên kia đang sản xuất, sản xuất không kịp mà bán luôn", bà nói thêm.

Về chất lượng, bà Mai khẳng định sản phẩm an toàn, đạt nhiều chứng chỉ. "Mình xây thương hiệu 27 năm rồi, cả nhà Mailisa có dám bán kem kém chất lượng không?", bà nhấn mạnh, đồng thời dùng việc khoe khoang sự giàu có và quy mô hoành tráng của các cơ sở thẩm mỹ viện để làm bảo chứng độ uy tín.

Đáng chú ý, trong nhiều năm qua Mailisa liên tục nhập số lượng lớn mỹ phẩm về Việt Nam. Nhiều video đăng tải cho thấy mỗi lô hàng 4-5 cho đến cả chục container, nhưng vẫn không đáp ứng kịp cho khách hàng.

Về nguồn gốc, chuỗi thẩm mỹ viện thường giới thiệu sản phẩm là "hàng nhập khẩu", "hàng nước ngoài".

Hé lộ xuất xứ mỹ phẩm Doctor Magic và những doanh nghiệp đứng sau

Tuy nhiên, theo thông tin trên báo Dân trí, trên các trang thông tin, chuỗi thẩm mỹ chỉ giới thiệu mỹ phẩm Doctor Magic được sản xuất tại Hong Kong (Trung Quốc). Sản phẩm được nêu sản xuất theo dây chuyền chuyên nghiệp, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế. Đặc biệt, tất cả sản phẩm đều được Bộ Y tế kiểm nghiệm và cấp phép lưu hành trên toàn quốc.

Nhà nhập khẩu và phân phối các sản phẩm Doctor Magic là doanh nghiệp do ông Hoàng Kim Khánh làm chủ sở hữu (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo tìm hiểu của báo Dân trí, từ các sản phẩm Doctor Magic được người tiêu dùng mua tại thẩm mỹ viện Mailisa, các sản phẩm này có xuất xứ Hong Kong (Trung Quốc).

Mỗi sản phẩm đều có tem phụ ghi rõ nơi sản xuất, đơn vị nhập khẩu, nhà phân phối và mã số giấy phép lưu hành mỹ phẩm ghi do Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế cấp. Khi mua, khách hàng cũng được xuất hóa đơn bán lẻ kèm theo.

Cụ thể, theo thông tin trên nhãn các sản phẩm thương hiệu Doctor Magic, đơn vị nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam đều là Công ty TNHH Sản xuất thương mại Dịch vụ xuất nhập khẩu MK SKINCARE (quận 12 cũ, TPHCM). Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, công ty này thành lập từ tháng 9/2017 do ông Hoàng Kim Khánh là chủ sở hữu kiêm chức vụ Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật.

Doanh nghiệp có vốn điều lệ 10 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn nước hoa, mỹ phẩm, dược phẩm, dụng cụ y tế... Theo thông tin đăng ký thuế, đến đầu năm nay, doanh nghiệp có tổng số 5 lao động.

Các công ty chịu trách nhiệm về sản phẩm gồm HongKong Doctor Magic Biotechnology Limited và HongKong Maika Beauty Biotechnology Limited, đều có trụ sở tại Hong Kong và hoạt động trong lĩnh vực mỹ phẩm, làm đẹp, công nghệ sinh học, đồng thời tham gia hoạt động xuất nhập khẩu mỹ phẩm.

Chẳng hạn, kem loại bỏ sắc tố Doctor Magic do HongKong Maika Beauty Biotechnology Limited chịu trách nhiệm, trong khi kem hỗ trợ làm mờ thâm nám do HongKong Doctor Magic Biotechnology Limited chịu trách nhiệm.

Bên cạnh đó, thông tin trên nhãn các sản phẩm, công ty sản xuất là Guangzhou YRM Biotechnology Co., Ltd có trụ sở tại thành phố Quảng Châu (Quảng Đông, Trung Quốc).

Theo Qichacha - đơn vị cung cấp thông tin doanh nghiệp tại Trung Quốc - Guangzhou YRM Biotechnology Co., Ltd thành lập từ năm 2015, hoạt động trong các lĩnh vực như nghiên cứu và phát triển công thức mỹ phẩm, sản xuất mỹ phẩm theo hình thức OEM (gia công theo thiết kế và yêu cầu của khách hàng) hoặc ODM (phát triển sản phẩm theo ý tưởng công ty rồi bán cho khách hàng mang thương hiệu riêng).