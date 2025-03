Majestic City: Kiến tạo thịnh vượng qua 3 phân khu đắt giá

Mỗi phân khu được quy hoạch bài bản, sở hữu hệ sinh thái tiện ích đồng bộ và tiềm năng sinh lời vượt trội, mang đến cơ hội đầu tư hấp dẫn và không gian sống lý tưởng cho cư dân.

3 phân khu thịnh vượng – biểu tượng từ chu kỳ mặt trời

Mặt trời từ lâu được xem là biểu tượng của thịnh vượng, sức sống và phát triển bền vững. Không chỉ mang đến ánh sáng và năng lượng cho vạn vật, chu kỳ vận động của mặt trời còn thể hiện sự tuần hoàn, hoàn thiện và cân bằng của vũ trụ. Lấy cảm hứng từ quy luật tự nhiên này, khu đô thị Majestic City (Mỹ Hào, Hưng Yên) ra mắt ba phân khu The Sunrise, The Zenith và The Sunset. Mỗi phân khu tái hiện một giai đoạn quan trọng trong chu trình mặt trời, mang theo những trưng riêng biệt, phản ánh tiềm năng, nhịp sống khác nhau của mỗi phân khu.

The Sunrise là trung tâm giao thương – tài chính sầm uất, nơi diễn ra các hoạt động kinh doanh nhộn nhịp, mở ra nhiều cơ hội hợp tác và phát triển. Với vị trí chiến lược và hạ tầng đồng bộ, phân khu này hứa hẹn trở thành tâm điểm sôi động bậc nhất của Majestic City.

The Zenith, tọa lạc tại trung tâm dự án, là biểu tượng của nhịp sống đỉnh cao với hệ tiện ích hiện đại, không gian sống thời thượng và chuỗi sự kiện sôi nổi. Đây là nơi cư dân tận hưởng trọn vẹn sự tiện nghi và năng động của đô thị.

Trái ngược với sự náo nhiệt, The Sunset mang đến không gian an cư yên bình, nơi cư dân tìm thấy sự thư thái sau một ngày dài. Cây xanh bao phủ cùng hệ tiện ích đồng bộ giúp cân bằng giữa nhịp sống hiện đại và thiên nhiên.

Ba phân khu với dấu ấn riêng biệt tạo nên một Majestic City đa sắc thái, đáp ứng đa dạng nhu cầu sống. Sự tuần hoàn của năng lượng trong dự án không chỉ phản ánh nhịp giao thương sôi động mà còn kiến tạo giá trị bền vững, mang đến cơ hội phát triển và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn.

Đa dòng sản phẩm – Đa giá trị tuần hoàn

Majestic City không chỉ thu hút bởi quy hoạch độc đáo thông qua 3 phân khu mà còn sở hữu những lợi thế cạnh tranh vượt trội, với đa dạng sản phẩm đáp ứng trọn vẹn nhu cầu từ kinh doanh, đầu tư đến an cư.

Khu đô thị sở hữu 3 dòng sản phẩm thấp tầng đặc trưng gồm Hubshop, Viva House và Shop Villas. Trong đó, 272 căn Hubshop – nhà phố thương mại – nằm tại vị trí đắc địa, giao lộ các trục đường chính của dự án như Thương phố Sunrise, Thương phố Majestic, thuận lợi cho kinh doanh và khai thác thương mại.

Các sản phẩm thấp tầng nằm tại các thương phố lớn của Majestic City, mở ra cơ hội kinh doanh mạnh mẽ.

464 căn Viva House là mô hình nhà phố đa năng, có thể sử dụng để ở hoặc kinh doanh, đáp ứng nhu cầu linh hoạt của khách hàng. Shop Villas – với số lượng 32 căn biệt thự kinh doanh cao cấp – được thiết kế với không gian sang trọng, rộng tới 202m2, tầm nhìn rộng mở hướng ra quảng trường trung tâm, mang đến tiềm năng sinh lời và cơ hội kinh doanh hấp dẫn.

Ngoài ra, Majestic City còn phát triển 2 tòa chung cư cao cấp với thiết kế hiện đại, tối ưu hóa không gian sống và 3 tòa nhà ở xã hội kiểu mẫu với diện tích hợp lý, sở hữu nhiều tiện ích nhất khu vực, đáp ứng nhu cầu của hàng ngàn cư dân ở đa dạng phân khúc.

Majestic City không chỉ nổi bật nhờ quy hoạch hiện đại, đa dạng sản phẩm mà còn mang đến cho cư dân những giá trị khác biệt, đưa dự án trở thành điểm sáng trên thị trường bất động sản. Đây là dự án nằm tại giao điểm hai trục đại lộ kinh tế huyết mạch, gồm trục Bắc – Nam rộng 74m và trục Đông – Tây rộng 35m, đảm bảo khả năng kết nối linh hoạt và gia tăng giá trị bất động sản. Đồng thời, Majestic City là khu đô thị tiên phong tại Mỹ Hào, Hưng Yên được phát triển đồng bộ, vận hành bởi đội ngũ chuyên nghiệp, cung cấp dịch vụ quản lý 24/7.

Majestic City là khu đô thị tiên phong tại Mỹ Hào, Hưng Yên được quy hoạch bài bản, đồng bộ, quy mô với đa dạng tiện ích.

Hệ tiện ích tuần hoàn tại dự án giúp cư dân tận hưởng cuộc sống cân bằng cả về thể chất, tinh thần và trí tuệ: Công viên kết nối tuần hoàn Nexus Park, Vườn Thư giãn Chill Garden, Vườn Trí thức Mind Garden, trường mầm non quốc tế…. Với pháp lý minh bạch, Majestic City là tài sản thịnh vượng có giá trị truyền đời, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng và nhà đầu tư.

Hiện tại, Majestic City đang áp dụng chính sách bán hàng hấp dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng sở hữu bất động sản tại đây. Khách hàng được hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng với giá trị lên tới 70%, đồng thời được ân hạn nợ gốc, giảm áp lực tài chính khi mua nhà. Chính sách thanh toán linh hoạt chỉ từ 10% ký hợp đồng mua bán giúp nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận các sản phẩm tiềm năng. Số vốn ban đầu để sở hữu sản phẩm chỉ từ 1,3 tỷ đồng (tương đương 15% giá trị sản phẩm). Đặc biệt, khách hàng còn có cơ hội trúng thưởng xe Mercedes trị giá 1,6 tỷ đồng khi quyết định sở hữu các sản phẩm tại Majectic City.

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Yên Sơn

Đơn vị phát triển dự án: Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản SGO Homes

Website: majesticcity.vn