Giao xây dựng dự thảo Nghị quyết thí điểm thị trường tiền mã hóa, Ủy ban chứng khoán nói gì?

Tại hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm quản lý và vận hành các sàn giao dịch tài sản mã hoá tập trung” do Hiệp hội Blockchain Việt Nam tổ chức sáng 27/3, ông Tô Trần Hoà, Phó Trưởng Ban Phát triển thị trường, Uỷ ban Chứng khoán (UBCK) Nhà nước cho biết, trong bối cảnh chủ đề tài sản mã hóa đang nóng hơn bao giờ hết, UBCK được Bộ Tài chính giao nhiệm vụ xây dựng dự thảo Nghị quyết về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản mã hoá ở thị trường Việt Nam.

Trước câu hỏi, cho biết một số thông tin trong dự thảo, ông Hoà nói: “Dự thảo Nghị quyết lần này đã nhen nhóm ý tưởng, phối hợp các bộ, ngành xây dựng theo thông lệ chung quốc tế và mô hình phổ biến hiện nay như tại châu Âu, một số nước như Thái Lan, Nhật Bản, UAE. Với mô hình tiêu chuẩn như vậy chúng ta sẽ có thông lệ chung, khái niệm chung, khuyến nghị chung”.

Trước đó, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước được giao đề xuất, trình Chính phủ ngay trong tháng 3 này về khung pháp lý quản lý, thúc đẩy phát triển tài sản số, tiền kỹ thuật số.

Theo đại diện Bộ Tài chính, loại tài sản này phát triển không ngừng, phức tạp, tiềm ẩn rủi ro với nhà đầu tư và thị trường tài chính. Do đó, trong giai đoạn đầu thí điểm với quy mô hạn chế và được kiểm soát, việc cơ quan quản lý tham gia giám sát sẽ đáp ứng nhu cầu của thị trường. Đồng thời, việc này cũng giúp họ có thời gian đưa ra chính sách phù hợp quản lý tiền mã hóa, tài sản mã hóa.

Cũng tại hội thảo do Hiệp hội Blockchain tổ chức sáng 27/3, Thượng tá Dương Đức Hùng, Phó Trưởng phòng Phòng chống khủng bố, Cục An ninh nội địa, Bộ Công an chỉ ra những lỗ hổng tiềm tàng trong việc quản lý dòng tiền số tại nước ta.

“Tại Việt Nam, dù chúng ta chưa ghi nhận các vụ việc cụ thể về tài trợ khủng bố thông qua tiền mã hoá với quy mô lớn, nguy cơ này là hoàn toàn hiện hữu và đang gia tăng”, ông Hùng nói.

Ông Hùng chỉ ra một trong những yếu tố khiến Việt Nam trở thành mục tiêu tiềm tàng cho hoạt động tài trợ khủng bố qua tài sản mã hoá là việc thiếu khung pháp lý đầy đủ và rõ ràng để quản lý. Điều này không chỉ gây khó khăn cho cơ quan thực thi pháp luật trong giám sát, mà còn khiến các sàn giao dịch không phép hoạt động tràn lan, tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng cho các mục đích bất hợp pháp.

Ông Hùng đưa ra đề xuất, khẩn trương ban hành khung pháp lý đầy đủ trong đó quy định rõ ràng và trách nhiệm pháp lý của các sàn giao dịch trong việc phòng, chống tài trợ khủng bố, bao gồm việc áp dụng KYC và báo cáo giao dịch đáng ngờ.

Quy trình cấp phép hoạt động cho các sàn giao dịch, yêu cầu minh bạch về danh tính pháp nhân, vốn điều lệ, hệ thống kỹ thuật. Các chế tài xử phạt nghiêm khắc đối với các sàn không tuân thủ, bao gồm cả việc rút giấy phép và truy cứu trách nhiệm hình sự nếu phát hiện liên quan đến tài trợ khủng bố.