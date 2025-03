Cột mốc lịch sử của SpaceX: Lần đầu tiên tái sử dụng thành công tên lửa Falcon 9

Ngày 30 tháng 3 năm 2017, SpaceX đã ghi dấu ấn quan trọng trong lịch sử hàng không vũ trụ khi lần đầu tiên tái sử dụng thành công một tên lửa đẩy Falcon 9 để phóng một vệ tinh lên quỹ đạo. Đây không chỉ là một thành tựu kỹ thuật đáng kinh ngạc mà còn mở ra kỷ nguyên mới cho ngành công nghiệp vũ trụ, giúp giảm đáng kể chi phí phóng tàu không gian và tăng cường khả năng khám phá vũ trụ của nhân loại.

Vào ngày này, SpaceX đã phóng vệ tinh viễn thông SES-10 từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy, Florida, sử dụng tên lửa đẩy Falcon 9 đã từng bay trước đó. Tên lửa này—cụ thể là booster B1021—trước đó đã từng được sử dụng trong một sứ mệnh vào tháng 4 năm 2016.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đưa vệ tinh SES-10 lên quỹ đạo, booster B1021 tiếp tục làm nên lịch sử khi hạ cánh thành công trên sà lan không người lái "Of Course I Still Love You" đặt tại Đại Tây Dương. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một công ty tư nhân phóng và tái sử dụng một tên lửa đẩy quỹ đạo thành công.

Trước sự kiện này, ngành công nghiệp vũ trụ vận hành theo một mô hình "sử dụng một lần"—nghĩa là mỗi lần phóng một tên lửa, phần lớn các bộ phận sẽ bị phá hủy hoặc rơi xuống biển mà không thể thu hồi.

Điều này khiến chi phí cho mỗi lần phóng rất cao, lên tới hàng trăm triệu USD. Với thành công của SpaceX, ngành công nghiệp vũ trụ đã bước sang một trang mới với mô hình "tái sử dụng". Điều này có ý nghĩa to lớn trong nhiều khía cạnh.

Trước tiên, nó giúp giảm đáng kể chi phí phóng tàu vũ trụ. Một tên lửa Falcon 9 có giá khoảng 62 triệu USD, trong khi chi phí để tái sử dụng chỉ khoảng 10-20 triệu USD, giúp mở rộng khả năng tiếp cận vũ trụ cho nhiều tổ chức và quốc gia có ngân sách hạn chế.

Ngoài ra, nó còn mở ra kỷ nguyên không gian thương mại, khi giờ đây không chỉ các cơ quan vũ trụ lớn như NASA, ESA hay Roscosmos mà cả các công ty tư nhân và tổ chức phi chính phủ cũng có thể tham gia vào lĩnh vực này.

Quan trọng hơn cả, thành tựu này đặt nền móng cho tham vọng khám phá không gian sâu. Để thực hiện các sứ mệnh dài hạn như đưa con người lên Mặt Trăng hay Sao Hỏa, việc giảm chi phí phóng là yếu tố then chốt, và tái sử dụng tên lửa chính là chìa khóa giúp hiện thực hóa mục tiêu đó.

CEO của SpaceX, Elon Musk, từ lâu đã đặt mục tiêu biến vũ trụ trở thành một điểm đến dễ tiếp cận hơn và giúp loài người trở thành "loài sinh sống trên nhiều hành tinh". Trước năm 2017, Musk và SpaceX đã dành hơn một thập kỷ nghiên cứu công nghệ hạ cánh và tái sử dụng tên lửa. Đã có rất nhiều lần thử nghiệm thất bại, khi các tên lửa phát nổ hoặc đổ gãy trong quá trình hạ cánh.

Tuy nhiên, với tinh thần "thử lại, thử lại và thử lại", SpaceX cuối cùng đã đạt được điều mà trước đây được coi là bất khả thi. Chính Musk cũng chia sẻ trên Twitter ngay sau sự kiện lịch sử này rằng chuyến bay này đánh dấu một cuộc cách mạng trong ngành vũ trụ và rằng chúng ta đã bước sang một kỷ nguyên mới của những chuyến bay vũ trụ có thể tái sử dụng.

Sau sự kiện ngày 30/3/2017, nhiều chuyên gia trong ngành hàng không vũ trụ đã ca ngợi đây là một trong những cột mốc quan trọng nhất kể từ khi con người đặt chân lên Mặt Trăng vào năm 1969.

NASA chúc mừng SpaceX và nhấn mạnh rằng tái sử dụng tên lửa sẽ đóng vai trò quan trọng trong các sứ mệnh khám phá không gian trong tương lai. Jeff Bezos, CEO của Blue Origin, một công ty cũng đang theo đuổi công nghệ tái sử dụng tên lửa, đã gửi lời chúc mừng và cho rằng "tương lai của du hành vũ trụ sẽ dựa trên khả năng tái sử dụng".

Cộng đồng khoa học xem đây là một bước tiến quan trọng để giảm thiểu chi phí và rủi ro trong các chuyến bay không gian.

Từ sau thành công này, SpaceX tiếp tục hoàn thiện công nghệ tái sử dụng của mình. Tính đến năm 2024, SpaceX đã tái sử dụng thành công hơn 200 lần tên lửa Falcon 9. Họ cũng đang áp dụng công nghệ này cho các dòng tên lửa mạnh hơn như Falcon Heavy và Starship—dự kiến sẽ là phương tiện đưa con người lên Sao Hỏa.

Ngoài SpaceX, các công ty khác như Blue Origin, Rocket Lab và NASA cũng đang phát triển công nghệ tái sử dụng, biến đây trở thành tiêu chuẩn mới trong ngành vũ trụ.

Sự kiện tái sử dụng thành công tên lửa Falcon 9 vào ngày 30/3/2017 là một cột mốc quan trọng, đánh dấu bước tiến vượt bậc trong công nghệ vũ trụ. Đây không chỉ là một thành tựu khoa học mà còn là nền tảng để loài người tiến xa hơn trong công cuộc khám phá vũ trụ, từ việc định cư trên Mặt Trăng đến chinh phục Sao Hỏa.

Khi nhìn lại chặng đường của SpaceX, chúng ta thấy rằng điều từng được xem là viễn tưởng đã trở thành hiện thực nhờ vào sự kiên trì, đổi mới và khát vọng không giới hạn của những nhà khoa học và kỹ sư hàng đầu thế giới.

Và với tốc độ phát triển hiện tại, không ai có thể đoán trước tương lai của ngành công nghiệp vũ trụ sẽ đưa chúng ta đến đâu. Vũ trụ không còn là giấc mơ xa vời—nó đang dần trở thành hiện thực!