Nhà đầu tư tìm đến yên Nhật giữa căng thẳng thuế quan

Thế giới đang chứng kiến những biến động lớn về thương mại và kinh tế. Các chính sách cứng rắn và khó lường đã khiến thị trường toàn cầu rơi vào trạng thái bất ổn kéo dài.

Trước rủi ro gia tăng, nhà đầu tư quốc tế ngày càng trở nên thận trọng, liên tục tìm kiếm những kênh trú ẩn an toàn cho dòng vốn của mình. Vàng, đồng yên Nhật và đồng franc Thụy Sỹ đang nổi lên như những tài sản được ưa chuộng hàng đầu nhờ tính ổn định và khả năng chống chịu trước các cú sốc kinh tế. Trong đó, nhiều dự báo cho rằng đồng yên sẽ tiếp tục tăng giá mạnh trong thời gian tới.

Sự mất giá của đồng USD

Trước viễn cảnh thị trường tài chính chao đảo, niềm tin vào đồng USD - vốn là đồng tiền dự trữ lớn nhất thế giới - bắt đầu lung lay. Đồng bạc xanh liên tục trượt giá do lo ngại về sức khỏe của nền kinh tế Mỹ trong tương lai. Bên cạnh đó, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát đi tín hiệu có thể nới lỏng chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ tăng trưởng càng khiến đồng USD mất thêm sức hấp dẫn trong mắt giới đầu tư.

Trong phiên giao dịch ngày 3/4/2025, đồng USD tiếp tục trượt giá mạnh so với các đồng tiền chủ chốt khác. Đồng euro tăng tới 2,4% so với USD, lên mức 1 euro đổi 1,1109 USD – mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 12/2015 và cũng là tỷ giá cao nhất trong vòng 6 tháng trở lại đây. Đồng bảng Anh cũng không nằm ngoài xu hướng, tăng 1,1% lên mức 1 bảng đổi 1,3155 USD, theo dữ liệu từ CNBC. Chỉ số Dollar Index (DXY) chốt phiên ở mức 102,07 điểm, thấp nhất kể từ tháng 10/2024 và giảm gần 1,7% so với phiên liền trước. Tính trong 5 phiên gần nhất, DXY đã mất hơn 2%, nâng tổng mức giảm từ đầu năm đến nay lên hơn 6%, theo thống kê từ MarketWatch.

“Sự suy yếu của đồng USD có thể sẽ kéo dài vì thuế quan đối ứng đặt ra nguy cơ suy thoái kinh tế Mỹ,” chiến lược gia cấp cao David Song từ Forex.com nhận định. Ông Song cho rằng, với dấu hiệu giảm tốc của nền kinh tế Mỹ, khả năng cao là Fed sẽ tiếp tục giảm lãi suất trong thời gian tới.

Đồng Yên tiếp tục đi lên

Trong tuần qua, tỷ giá USD/JPY (Đô la Mỹ so với Yên Nhật) đã giảm mạnh, hiện đang giao dịch gần mức thấp nhất trong nhiều tháng, phản ánh sự tăng giá của đồng Yên và sụt giảm của đồng Đô la Mỹ. Theo các chuyên gia phân tích từ Ngân hàng UOB, nếu tỷ giá tiếp tục giảm và phá vỡ ngưỡng hỗ trợ quan trọng 145,00, khả năng đồng USD sẽ tiếp tục suy yếu so với đồng Yên.

Ngân hàng Goldman Sachs dự báo rằng tỷ giá đồng yên Nhật có thể tăng lên mức cận dưới của khoảng 140-150 yên đổi 1 USD, do nhu cầu phòng ngừa rủi ro sẽ tiếp tục thúc đẩy các nhà đầu tư mua yên như một tài sản trú ẩn an toàn.

Ông Kamakshya Trivedi, trưởng chiến lược ngoại hối và lãi suất toàn cầu của Goldman Sachs, nhận định rằng đồng yên Nhật là một tài sản phòng hộ tốt nhất cho nhà đầu tư trong trường hợp nền kinh tế Mỹ suy thoái. Ông dự báo đồng yên có thể đạt mức 140 yên đổi 1 USD, cần tăng giá 7% từ mức hiện tại, lạc quan hơn so với dự báo của các nhà phân tích Bloomberg, khi họ cho rằng đồng yên sẽ đạt 145 yên vào cuối năm.

Ông Trivedi cho biết: “Đồng yên có xu hướng tăng mạnh khi lãi suất thực ở Mỹ và thị trường chứng khoán Mỹ cùng giảm.” Điều này cho thấy đồng yên sẽ tiếp tục là lựa chọn an toàn trong bối cảnh kinh tế Mỹ gặp bất ổn.