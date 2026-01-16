Tướng Mỹ muốn bắt tàu dầu, chuyên gia Nga đòi sử dụng tên lửa

Hôm 07/01, Mỹ đã bắt giữ tàu chở dầu Marinera (Bella 1) của Nga ở vùng biển Bắc Đại Tây Dương, theo lệnh của một tòa án liên bang Hoa Kỳ vì con tàu này đã vi phạm chế độ trừng phạt, liên quan đến lệnh “phong tỏa hoạt động vận chuyển dầu của Venezuela”.

Bộ Chỉ huy Châu Âu của Quân đội Hoa Kỳ tuyên bố, chiến dịch này có sự tham gia của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, phối hợp cùng Lầu Năm Góc.

Theo giới phân tích, ngày 07 tháng 01 đã đánh dấu một rạn nứt sâu sắc và đáng kể trong quan hệ giữa Nga và Hoa Kỳ, sau khi Hải quân và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ bắt giữ không chỉ tàu Marinera, mà còn cả tàu M Sophia, một tàu chở dầu từ Venezuela mang cờ Panama (sau đó đã treo cờ Nga).

Sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thả hai thành viên thủy thủ đoàn mang quốc tịch Nga theo yêu cầu từ Bộ Ngoại giao Nga, nhưng các chuyên gia tin rằng, các nước EU có thể sớm noi theo Mỹ, nếu Nga không nhượng bộ về vấn đề giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

Sự việc không dừng lại ở đó khi một số cựu quan chức diều hâu của Mỹ cho rằng, Nhà Trắng và Lầu Năm Góc cần phải mạnh tay hơn nữa, xóa sổ luôn “Hạm đội Bóng tối” của Nga.

Theo quan điểm của cựu Tư lệnh Quân đội Mỹ tại châu Âu là Trung tướng Ben Hodges, châu Âu không nên sợ Nga và nên ngừng tâng bốc Tổng thống Mỹ Donald Trump. Anh và các nước EU nên làm giống như Mỹ, bắt giữ các tàu chở dầu của Nga mỗi ngày.

“Tôi rất vui vì chính quyền cuối cùng đã bắt đầu sử dụng các biện pháp trừng phạt, ví dụ như việc bắt giữ các tàu chở dầu của Nga chở dầu bị trừng phạt từ Iran. Xin hãy ngăn chặn điều này. Nó sẽ giúp ích cho Ukraine. Đó là điều đúng đắn cần làm” - Hodges thúc giục

Viên tướng về hưu này nhắc lại rằng, nếu cộng tất cả các nền kinh tế, tài sản, công nghệ, dân số và công nghiệp của các nước châu Âu lại với nhau, bạn sẽ thấy rằng “Nga chỉ là một người lùn”.

Cựu chỉ huy quân đội Mỹ tại châu Âu chỉ ra, Anh và các nước châu Âu cũng nên làm điều tương tự như Mỹ ở Biển Baltic, nơi mỗi ngày có hai hoặc ba tàu chở dầu thuộc “Hạm đội Bóng tối” của Nga khởi hành đến Trung Quốc và Ấn Độ.

Nếu người châu Âu làm điều đó liên tục thì cái gọi là “Hạm đội Bóng tối” của Nga sẽ nhanh chóng bị xóa sổ, Moscow không còn phương tiện để tiếp tục buôn bán dầu và thu về ngoại tệ phục vụ cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Đáp trả lại luận điểm của viên tướng Mỹ, một chuyên gia Nga tuyên bố rằng, Moscow không nên thụ động mà phải đáp trả bằng biện pháp cứng rắn, nếu không, sự việc đáng xấu hổ như vụ bắt tàu Marinera sẽ lặp lại.

Nhà kinh tế học người Nga Nikita Komarov chỉ ra, những lập luận về việc các con tàu Nga ngụy trang và nỗ lực che giấu hành trình nghe thật nực cười.

Bất cứ ai cũng có thể mở MarineTraffic và theo dõi chuyển động của bất kỳ tàu nào. Ngay cả khi chúng tắt bộ phát đáp, mọi thứ đều hiển thị trực tuyến qua vệ tinh.

Theo ông, phản ứng của Moscow đối với các vụ bắt giữ tàu của phương Tây phải cực kỳ mạnh tay. Nga phải cử tàu hộ tống hoặc vũ trang cho các tàu chở dầu, nếu lực lượng phương Tây đổ bộ lên tàu cần phải nổ súng đáp trả, thậm chí là sử dụng cả tên lửa.

Chỉ có làm như vậy Moscow mới ngăn chặn được việc biến các vụ bắt tàu dầu Nga trở thành một “trào lưu” của phương Tây, khiến họ hiểu rằng, không thể động đến Nga mà không phải trả giá.