Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tướng Mỹ muốn bắt tàu dầu, chuyên gia Nga đòi sử dụng tên lửa

16-01-2026 - 19:00 PM | Tài chính quốc tế

Sau khi trung tướng Mỹ về hưu Ben Hodges kêu gọi phương Tây tiếp tục bắt tàu dầu, một chuyên gia Nga cho rằng, Moscow nên sẵn sàng sử dụng tên lửa.

Tướng Mỹ muốn bắt tàu dầu, chuyên gia Nga đòi sử dụng tên lửa- Ảnh 1.


Hôm 07/01, Mỹ đã bắt giữ tàu chở dầu Marinera (Bella 1) của Nga ở vùng biển Bắc Đại Tây Dương, theo lệnh của một tòa án liên bang Hoa Kỳ vì con tàu này đã vi phạm chế độ trừng phạt, liên quan đến lệnh “phong tỏa hoạt động vận chuyển dầu của Venezuela”.

Bộ Chỉ huy Châu Âu của Quân đội Hoa Kỳ tuyên bố, chiến dịch này có sự tham gia của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, phối hợp cùng Lầu Năm Góc.

Theo giới phân tích, ngày 07 tháng 01 đã đánh dấu một rạn nứt sâu sắc và đáng kể trong quan hệ giữa Nga và Hoa Kỳ, sau khi Hải quân và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ bắt giữ không chỉ tàu Marinera, mà còn cả tàu M Sophia, một tàu chở dầu từ Venezuela mang cờ Panama (sau đó đã treo cờ Nga).

Sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thả hai thành viên thủy thủ đoàn mang quốc tịch Nga theo yêu cầu từ Bộ Ngoại giao Nga, nhưng các chuyên gia tin rằng, các nước EU có thể sớm noi theo Mỹ, nếu Nga không nhượng bộ về vấn đề giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

Sự việc không dừng lại ở đó khi một số cựu quan chức diều hâu của Mỹ cho rằng, Nhà Trắng và Lầu Năm Góc cần phải mạnh tay hơn nữa, xóa sổ luôn “Hạm đội Bóng tối” của Nga.

Theo quan điểm của cựu Tư lệnh Quân đội Mỹ tại châu Âu là Trung tướng Ben Hodges, châu Âu không nên sợ Nga và nên ngừng tâng bốc Tổng thống Mỹ Donald Trump. Anh và các nước EU nên làm giống như Mỹ, bắt giữ các tàu chở dầu của Nga mỗi ngày.

“Tôi rất vui vì chính quyền cuối cùng đã bắt đầu sử dụng các biện pháp trừng phạt, ví dụ như việc bắt giữ các tàu chở dầu của Nga chở dầu bị trừng phạt từ Iran. Xin hãy ngăn chặn điều này. Nó sẽ giúp ích cho Ukraine. Đó là điều đúng đắn cần làm” - Hodges thúc giục

Viên tướng về hưu này nhắc lại rằng, nếu cộng tất cả các nền kinh tế, tài sản, công nghệ, dân số và công nghiệp của các nước châu Âu lại với nhau, bạn sẽ thấy rằng “Nga chỉ là một người lùn”.

Cựu chỉ huy quân đội Mỹ tại châu Âu chỉ ra, Anh và các nước châu Âu cũng nên làm điều tương tự như Mỹ ở Biển Baltic, nơi mỗi ngày có hai hoặc ba tàu chở dầu thuộc “Hạm đội Bóng tối” của Nga khởi hành đến Trung Quốc và Ấn Độ.

Nếu người châu Âu làm điều đó liên tục thì cái gọi là “Hạm đội Bóng tối” của Nga sẽ nhanh chóng bị xóa sổ, Moscow không còn phương tiện để tiếp tục buôn bán dầu và thu về ngoại tệ phục vụ cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Đáp trả lại luận điểm của viên tướng Mỹ, một chuyên gia Nga tuyên bố rằng, Moscow không nên thụ động mà phải đáp trả bằng biện pháp cứng rắn, nếu không, sự việc đáng xấu hổ như vụ bắt tàu Marinera sẽ lặp lại.

Nhà kinh tế học người Nga Nikita Komarov chỉ ra, những lập luận về việc các con tàu Nga ngụy trang và nỗ lực che giấu hành trình nghe thật nực cười.

Bất cứ ai cũng có thể mở MarineTraffic và theo dõi chuyển động của bất kỳ tàu nào. Ngay cả khi chúng tắt bộ phát đáp, mọi thứ đều hiển thị trực tuyến qua vệ tinh.

Theo ông, phản ứng của Moscow đối với các vụ bắt giữ tàu của phương Tây phải cực kỳ mạnh tay. Nga phải cử tàu hộ tống hoặc vũ trang cho các tàu chở dầu, nếu lực lượng phương Tây đổ bộ lên tàu cần phải nổ súng đáp trả, thậm chí là sử dụng cả tên lửa.

Chỉ có làm như vậy Moscow mới ngăn chặn được việc biến các vụ bắt tàu dầu Nga trở thành một “trào lưu” của phương Tây, khiến họ hiểu rằng, không thể động đến Nga mà không phải trả giá.

Theo Hoàng Yến

Giáo Dục Thời Đại

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phát minh làm rung chuyển ngành vật liệu: Chất ‘phụ gia’ giúp máy bay, tuabin bền 500 năm, biết ‘tự chữa lành’ tới 1.000 lần

Phát minh làm rung chuyển ngành vật liệu: Chất ‘phụ gia’ giúp máy bay, tuabin bền 500 năm, biết ‘tự chữa lành’ tới 1.000 lần Nổi bật

Trung Quốc vừa tạo ra cú sốc 1,2 nghìn tỷ USD cho cả thế giới

Trung Quốc vừa tạo ra cú sốc 1,2 nghìn tỷ USD cho cả thế giới Nổi bật

Mỹ công bố video bắt thêm tàu chở dầu ở Caribe

Mỹ công bố video bắt thêm tàu chở dầu ở Caribe

18:30 , 16/01/2026
Chưa già đã kiệt sức, giới trẻ Malaysia đổ xô đến 'nhà dưỡng lão'

Chưa già đã kiệt sức, giới trẻ Malaysia đổ xô đến 'nhà dưỡng lão'

17:55 , 16/01/2026
'Cú lừa' livestream: KOL 14 triệu followers chỉ bán được 4 đơn hàng vì người xem toàn ... robot

'Cú lừa' livestream: KOL 14 triệu followers chỉ bán được 4 đơn hàng vì người xem toàn ... robot

17:13 , 16/01/2026
Ông Hun Sen hồi tưởng dấu mốc đáng nhớ trở thành Thủ tướng trẻ nhất thế giới

Ông Hun Sen hồi tưởng dấu mốc đáng nhớ trở thành Thủ tướng trẻ nhất thế giới

16:58 , 16/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên