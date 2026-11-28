Qua những hình ảnh được chia sẻ, không gian khu bếp của gia đình Phạm Hương luôn gắn với cả sở thích nấu nướng, trang trí nhà cửa và thói quen sum họp.

Khu vực bếp trong biệt thự được Phạm Hương trang trí với một số vật dụng màu xám làm điểm nhấn. Ngôi nhà có tông trắng chủ đạo, nhiều cửa sổ đón ánh sáng tự nhiên. Các món nội thất như sofa, bàn gỗ được lựa chọn theo phong cách trang nhã, tạo nên tổng thể hài hòa. Vào những dịp đặc biệt, căn bếp trở thành nơi chuẩn bị các món ăn để cô mời bạn bè đến nhà thưởng thức.

Đáng chú ý, việc nấu nướng không chỉ do Phạm Hương đảm nhận mà chồng cô cũng thường xuyên vào bếp, tự tay chuẩn bị món ăn cho vợ con. Thực đơn gia đình có nhiều món cầu kỳ như bào ngư xào cải ngồng, cua rang me, salad cá hồi, pizza hải sản hay tôm hùm nướng phô mai. Một số bữa ăn còn có tôm hùm được chế biến để chiêu đãi các thành viên.

Bên cạnh nguyên liệu cao cấp, mâm cơm nhà Phạm Hương vẫn có những món ăn mang hương vị Việt Nam quen thuộc. Cô từng chia sẻ hình ảnh mẹ chồng tự tay muối dưa cải chua tại Mỹ. Những món ăn như ốc hương xào me cũng xuất hiện trong thực đơn gia đình.

Không gian bếp còn gắn với những dịp sum họp được chuẩn bị công phu. Vào các ngày lễ như Phục sinh, Giáng sinh, Halloween, Tết hay Lễ Tạ ơn, Phạm Hương thường tự tay sắp xếp bàn tiệc, bàn cỗ, lựa chọn món ăn và trang trí theo chủ đề. Gần đây, cô chia sẻ bàn tiệc Lễ Tạ ơn với tông cam - vàng chủ đạo, gồm gà quay, thịt nướng, bánh ngọt, trái cây và hoa tươi.

Từ những bữa cơm hằng ngày đến bàn tiệc, bàn cỗ ngày lễ, Phạm Hương dành nhiều sự chăm chút cho chuyện ăn uống và không gian gia đình. Sau khi sang Mỹ sinh sống từ năm 2018, cô dần rút khỏi các hoạt động giải trí, tập trung kinh doanh hoa tươi và chăm sóc hai con trai Maximus, Apollo. Những hình ảnh trong căn bếp cũng phần nào cho thấy nhịp sống hiện tại của nàng hậu bên gia đình.

(Ảnh: FBNV)