Mới đây, ca sĩ Quang Lê từ Mỹ về nước đã chia sẻ khoảnh khắc thân mật bên đàn em là ca sĩ Tố My. Trong những bức ảnh được đăng tải, Quang Lê và Tố My vô cùng thân thiết. Quang Lê còn tựa đầu vào Tố My một cách đầy tỉnh cảm.

Anh còn hỏi đầy ẩn ý: "My ơi gió lạnh gần kề. Sao không bỏ hết để về bên Lê?". Những khoảnh khắc này khiến nhiều khán giả trầm trồ và tò mò. Một số người đặt câu hỏi nghi vấn về chuyện tình cảm giữa Quang Lê và Tố My.

Trước đó, Quang Lê và Tố My nhận được nhiều sự quan tâm khi duy trì mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết. Cả hai thường xuyên kết hợp trong các ca khúc bolero trữ tình, tạo dấu ấn nhờ chất giọng ngọt ngào và sự hòa quyện trong cách thể hiện.

Trong công việc, Quang Lê luôn dành sự quan tâm, nâng đỡ đàn em, thường xuyên góp ý về kỹ thuật thanh nhạc cũng như phong cách biểu diễn. Tố My nhiều lần bày tỏ sự trân trọng, xem nam ca sĩ là người anh lớn có ảnh hưởng tích cực đến con đường nghệ thuật của mình. Sự ăn ý và những tương tác tình cảm khi song ca cũng khiến cả hai được nhiều khán giả yêu mến, thậm chí nhiệt tình ghép đôi.

Mối quan hệ thân thiết này không chỉ dừng lại trên sân khấu. Quang Lê từng về tận nhà Tố My ở quê chơi và được gia đình nữ ca sĩ tổ chức tiệc, đón tiếp chu đáo. Cả hai cũng thường xuyên đi chơi, ăn uống cùng nhau.

Thời gian gần đây, Quang Lê chủ yếu sinh sống và làm việc tại Việt Nam thay vì ở Mỹ. Sau khi trở về Mỹ lo tang lễ cho mẹ, nam ca sĩ chỉ lưu lại vài ngày rồi nhanh chóng quay lại Việt Nam. Anh còn mua một căn hộ chung cư tại TP.HCM để làm phòng thu riêng. Mới đây, Quang Lê mời ca sĩ Hoàng Nhung đến thu âm một dự án âm nhạc mới, dự kiến sớm phát hành trong nước.

Nam ca sĩ cũng dành thời gian tham gia các hoạt động nghệ thuật, trong đó có việc xuất hiện tại liveshow của con gái nuôi Phương Mỹ Chi. Sau chương trình, anh cùng con gái nuôi đi ăn uống, chia sẻ nhiều khoảnh khắc thân mật.

Bên cạnh đó, Quang Lê còn tổ chức các tour du lịch xuyên Việt dành cho khán giả ở nước ngoài. Chia sẻ về tình cảm dành cho quê hương, nam ca sĩ cho biết dù đi đến nhiều nơi, anh vẫn luôn tự hào về cảnh đẹp Việt Nam.

"Ở nơi nào tôi cũng nhớ về quê hương. Tôi ở Việt Nam, đi tới đâu cũng cảm thấy tự hào vì đất nước rất đẹp. Tôi phải nói thật, đất nước mình đẹp vô cùng, đẹp hơn cả nhiều nước bạn.

Tôi đi nhiều nước đâu thấy có biển đẹp như Đà Nẵng, Nha Trang. Chỉ cần ra đó thôi là tôi thấy Việt Nam mình đẹp quá trời.

Hay, tôi đi tới Hạ Long cũng tự hào vì không có nước nào có những hòn non bộ, đảo nhỏ mọc lên như đuôi rồng, đẹp kinh khủng.

Những ai đã lâu chưa về thăm quê hương nên đi chuyến này để thấy đất nước mình đẹp như thế nào", Quang Lê chia sẻ.