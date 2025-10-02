Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mâm cỗ trung thu đẹp như bữa tiệc cổ tích của 1 mẹ ở Hà Nội: Đến ăn còn không nỡ chứ nói gì đến "phá"

02-10-2025 - 09:29 AM | Lifestyle

Những món ăn và cách bài trí bữa tiệc rực rỡ màu sắc, mang đậm không khí của ngày Trung thu.

Cõ lẽ đối với những đứa trẻ, Trung thu luôn là một dịp cực kỳ đặc biệt. Không chỉ được diện những bộ quần áo xinh xắn, các em nhỏ còn được quây quần, phá cỗ trông Trăng. Năm nay, do ảnh hưởng của bão lũ, những bữa tiệc Trung thu có phần giản lược, tuy nhiên nhiều mẹ bỉm vẫn cố gắng để cho con tận hưởng trọn vẹn bữa tiệc này tại nhà.

Mới đây, chị Cao Thanh Thủy (sinh năm 1992, sống tại Hà Đông) quyết định làm mâm cỗ Trung thu sớm cho gia đình nhỏ của mình. Cả gia đình ai ai cũng háo hức, từ người lớn đến trẻ nhỏ đều mong ngóng chị Thủy trang trí, bày biện cho bữa tiệc nhỏ. Thành phần xinh xắn đến nỗi chẳng ai nỡ ăn.

Mâm cỗ trung thu đẹp như bữa tiệc cổ tích của 1 mẹ ở Hà Nội: Đến ăn còn không nỡ chứ nói gì đến "phá"- Ảnh 1.

Mâm cỗ năm nay chỉ có 1 con duy nhất, ấy là con chó bưởi

Mâm cỗ trung thu đẹp như bữa tiệc cổ tích của 1 mẹ ở Hà Nội: Đến ăn còn không nỡ chứ nói gì đến "phá"- Ảnh 2.

Chiếc bánh trái cây tận dụng hết những quả đang có

Mâm cỗ trung thu đẹp như bữa tiệc cổ tích của 1 mẹ ở Hà Nội: Đến ăn còn không nỡ chứ nói gì đến "phá"- Ảnh 3.

Hoa quả không cần tạo hình gì nhiều, chỉ tỉa đơn giản và xếp thôi cũng mê

"Các bác đã khởi động mùa Trung Thu năm nay chưa?

Nói thật là mỗi năm tới dịp Trung Thu, em còn háo hức hơn cả mấy đứa nhóc ở nhà nữa.

Nghe rập rình tới gần Trung Thu ở trường các con tổ chức, em tranh thủ quẩy trước luôn để giành sức lúc đó còn tới trường hóng hớt.

Mâm cỗ nhà ít người nên chỉ đơn giản vài loại quả, vedette của mâm lúc nào cũng là chú chó bưởi. Em mê chú chó bưởi lắm, thứ gì không có nhưng nhất định phải có nó.

Mọi năm em cũng hí hoáy tạo hình con vật này kia, nhưng năm nay em chỉ xếp quả ra khay là chính, tỉa thêm chút hoa cho xinh.

Em mời các bác phá cỗ sớm cùng mẹ con e nha!", chị Thủy tâm sự.

Mâm cỗ trung thu đẹp như bữa tiệc cổ tích của 1 mẹ ở Hà Nội: Đến ăn còn không nỡ chứ nói gì đến "phá"- Ảnh 4.

Màu hồng là ổi ruột đỏ

Mâm cỗ trung thu đẹp như bữa tiệc cổ tích của 1 mẹ ở Hà Nội: Đến ăn còn không nỡ chứ nói gì đến "phá"- Ảnh 5.

Mâm cỗ trung thu đẹp như bữa tiệc cổ tích của 1 mẹ ở Hà Nội: Đến ăn còn không nỡ chứ nói gì đến "phá"- Ảnh 6.

Biến hóa 1 chút thì dù các loại quả không mới vẫn cho ra sản phẩm mới lạ

Mâm cỗ trung thu đẹp như bữa tiệc cổ tích của 1 mẹ ở Hà Nội: Đến ăn còn không nỡ chứ nói gì đến "phá"- Ảnh 7.

Mâm cỗ trung thu đẹp như bữa tiệc cổ tích của 1 mẹ ở Hà Nội: Đến ăn còn không nỡ chứ nói gì đến "phá"- Ảnh 8.

Mùa này quả gì cũng đẹp mắt

Mâm cỗ trung thu đẹp như bữa tiệc cổ tích của 1 mẹ ở Hà Nội: Đến ăn còn không nỡ chứ nói gì đến "phá"- Ảnh 9.

Mâm cỗ trung thu đẹp như bữa tiệc cổ tích của 1 mẹ ở Hà Nội: Đến ăn còn không nỡ chứ nói gì đến "phá"- Ảnh 10.

Em bé nhỏ chuẩn bị phá cỗ, miệng phồng lên vì đã kịp chén bông hoa từ xoài mà mẹ tỉa

Mâm cỗ trung thu đẹp như bữa tiệc cổ tích của 1 mẹ ở Hà Nội: Đến ăn còn không nỡ chứ nói gì đến "phá"- Ảnh 11.

Những thứ nhìn đơn giản, xinh yêu nhưng mất khá nhiều thời gian để tỉa, trang trí và trình bày. Bữa tiệc Trung thu vẫn đầy đủ các thức quả, ngôi sao, bánh dẻo... nhưng được chị Thủy sáng tạo hơn khiến mâm cỗ trở nên vô cùng bắt mắt.

Mỗi món đồ đều gửi gắm vào đó rất nhiều tâm huyết, công sức của bà mẹ trẻ. Các món đồ nhỏ xinh hòa cùng nhau thành bữa tiệc rực rỡ màu sắc, mang đậm không khí của ngày Trung thu.

Mỗi ngày lễ lại có những món đồ, màu sắc tượng trưng mà chỉ cần nhìn thấy thôi đã biết ngay rồi. Các con của chị Thủy cũng vì thế mà hiểu thêm về từng dịp lễ, thích thú được chụp ảnh, ăn những chiếc bánh, hoa quả mẹ trang trí.

Các em bé nhà chị Thủy cũng đã lớn nên hiểu rõ về ý nghĩa của dịp lễ cổ truyền này. Đây cũng là cơ hội chị Thủy giúp các bé lưu lại khoảnh khắc đáng yêu, ấm cúng bên gia đình.

Theo An Chi

Thanh niên Việt

