Mâm cơm nhà của Đặng Thu Thảo và tổng giám đốc tập đoàn bất động sản

Về làm dâu gia đình giàu có, cuộc sống của nhiều mỹ nhân Việt sung sướng như bà hoàng. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa họ bỏ quên chuyện bếp núc. Đặng Thu Thảo là một trong những nàng hậu khiến công chúng chú ý bởi sự khéo léo, chỉn chu trong việc chăm sóc tổ ấm. Những mâm cơm gia đình cô chia sẻ thường không quá cầu kỳ về hình thức nhưng đa dạng món ăn, tạo cảm giác gần gũi và ấm cúng.

Trên trang cá nhân, Đặng Thu Thảo từng khoe nhiều thành phẩm tự tay chuẩn bị như xôi chiên, cơm gà, bún bò Huế, hủ tiếu... Đây đều là những món ăn quen thuộc nhưng cần khá nhiều thời gian để chuẩn bị nguyên liệu và chế biến. Trong những bữa cơm thường ngày, thực đơn của gia đình cũng được thay đổi linh hoạt với đầy đủ canh, rau, thịt, cá, mang đến sự phong phú, đa dạng.

Không chỉ chăm chút bữa ăn của người lớn, nàng hậu còn dành thời gian làm những món ăn vặt cho ba nhóc tỳ. Từ bắp rang bơ, bánh chuối đến bánh rán, bánh tiêu, các món ăn đều được cô tự tay chuẩn bị. Những khoảnh khắc đời thường ấy phần nào cho thấy sự tỉ mỉ của Đặng Thu Thảo trong hành trình chăm sóc gia đình, đặc biệt khi các con vẫn đang ở độ tuổi cần nhiều sự quan tâm của bố mẹ.

Đặng Thu Thảo có niềm đam mê với việc nấu ăn, chăm sóc gia đình bằng những món ăn đủ chất dinh dưỡng

Món bún thịt xào nhà làm do Đặng Thu Thảo tự tay vào bếp

Mâm cơm của cô đủ các nhóm chất, ưu tiên nhiều rau củ tốt cho sức khoẻ

Đặng Thu Thảo trổ tài nấu bún bò hấp dẫn như ở tiệm

Cô trổ tài làm món bò hầm rượu vang đãi chồng

Cơm gà Hội An cũng được Đặng Thu Thảo cho vào menu phục vụ gia đình

Hầu hết những món ăn của Đặng Thu Thảo nấu đều vì chồng và con thích

Cô còn rất thích làm các loại bánh ngọt

Mẹ bỉm làm bắp rang cho 3 nhóc tỳ

Bánh chuối hấp cực hấp dẫn của Đặng Thu Thảo

Cuộc sống của Đặng Thu Thảo

Đặng Thu Thảo sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh kinh tế bình thường tại Bạc Liêu. Mẹ cô làm nghề may, còn bố gắn bó với công việc ép cá giống. Trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012, người đẹp từng trải qua nhiều công việc để phụ giúp gia đình và trang trải cuộc sống. Chiếc vương miện năm ấy đã trở thành bước ngoặt lớn, đưa cô đến gần hơn với công chúng và mở ra nhiều cơ hội trong sự nghiệp.

Năm 2017, Đặng Thu Thảo kết hôn với doanh nhân Nguyễn Trung Tín. Ông xã nàng hậu hiện giữ vị trí Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Thủy, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản với nhiều dự án cao cấp. Đặng Thu Thảo và Nguyễn Trung Tín hiện có ba người con, lần lượt chào đời vào các năm 2018, 2020 và 2024.

Đặng Thu Thảo có hôn nhân viên mãn bên Tổng giám đốc tập đoàn bất động sản

Gia đình cô sống trong căn penthouse sang chảnh, rộng rãi

Trên mạng xã hội, nàng hậu thỉnh thoảng đăng tải hình ảnh cả nhà đi du lịch, vui chơi dịp cuối tuần hoặc cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc bình dị. Cô từng chia sẻ bản thân là người cầu toàn, luôn mong muốn mang đến cho các con tuổi thơ trọn vẹn. Khi các bé còn nhỏ, Đặng Thu Thảo gần như dành phần lớn thời gian để đồng hành và theo dõi từng bước trưởng thành của con.

Bên cạnh cuộc sống hôn nhân viên mãn, mối quan hệ giữa Đặng Thu Thảo và gia đình chồng cũng từng nhận được nhiều sự quan tâm. Trong lễ cưới của cặp đôi, mẹ chồng nàng hậu từng nhắn nhủ con dâu hãy xem bà như mẹ ruột. Nữ doanh nhân cho biết bản thân từng có quãng thời gian làm dâu hạnh phúc nhờ được mẹ chồng yêu thương, vì vậy bà cũng mong muốn dành cho Đặng Thu Thảo tình cảm tương tự. Những chia sẻ này khiến nhiều người thêm chú ý đến không khí gia đình gần gũi của nàng hậu.

Cách đây không lâu, nhân dịp kỷ niệm 9 năm ngày cưới, Đặng Thu Thảo còn khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ lại loạt hình ảnh trong hôn lễ năm 2017. Nhìn lại chặng đường đã qua, cô xúc động viết: "Đã 9 năm kể từ ngày mình thành vợ chồng, mà những khoảnh khắc này vẫn thấy thân thương như vừa hôm qua. Chúc mừng 9 năm, tình yêu của em".

Cặp đôi đã có 1 thập kỷ gắn bó cùng nhau

Ảnh: FBNV