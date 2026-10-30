Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tình hình của Đỗ Hoàng Hên ở bệnh viện

| | Lifestyle

Hoàng Hên cập nhật tình hình phục hồi chấn thương.

Tiền vệ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên vừa chia sẻ hình ảnh mới nhất trên trang cá nhân ghi lại quá trình điều trị tích cực tại bệnh viện. Trong ảnh, anh đang thực hiện các liệu trình trị liệu chuyên sâu, kết hợp sử dụng thiết bị kích thích cơ.

Tình hình của Đỗ Hoàng Hên ở bệnh viện - Ảnh 1.

Hoàng Hên cập nhật tình hình điều trị chấn thương (Ảnh: FBNV)

Trước đó, sau FIFA ASEAN Cup, anh được chẩn đoán rách cơ chân trái. Dù thời gian hồi phục tiêu chuẩn cho tổn thương này tối thiểu là 1 tháng, nhưng do tiền sử chấn thương đầu gối từ trước, quá trình điều trị của tiền vệ này dự kiến sẽ phải kéo dài. Hiện các bác sĩ vẫn đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ để xây dựng phác đồ hồi phục tối ưu và an toàn nhất cho anh.

Chia sẻ trong bức tâm thư gửi người hâm mộ, Hoàng Hên chia sẻ:

"Đôi khi chúng ta lên kế hoạch, đặt ra những kỳ vọng và nuôi dưỡng hy vọng, nhưng con đường không phải lúc nào cũng diễn ra như những gì đã dự định... Tôi đã cố gắng hết sức, đã đẩy cơ thể mình đến giới hạn để có thể ra sân và chiến đấu vì đội tuyển Việt Nam và CLB Hà Nội. Nhưng giờ đây, tôi cần tập trung vào việc hồi phục và trở lại mạnh mẽ hơn".

Đỗ Hoàng Hên sinh năm 1994 tại Brazil, có tên khác là Hendrio da Silva. Anh cao 1,81m, trưởng thành từ lò đào tạo La Masia của Barcelona.

Hoàng Hên đã có hơn 5 năm thi đấu tại Việt Nam qua nhiều đội bóng, từng lọt đội hình tiêu biểu một số mùa giải V.League. Anh được nhập quốc tịch Việt Nam cuối năm 2025 khi thi đấu cho CLB Hà Nội. Tại ASEAN Cup 2026, Đỗ Hoàng Hên đá đủ 7 trận, ghi 2 bàn giúp đội tuyển Việt Nam bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á. Tuy nhiên, tới FIFA ASEAN Cup 2026, Hoàng Hên chỉ đá 3 trong 4 trận cho đội tuyển với thời lượng 171 phút, nghỉ trận cuối vì chấn thương.

Nhan sắc bạn gái tiền vệ Đỗ Hoàng Hên


Theo Tiên Tiên

Thanh Niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam có gia đình “đổi đời” ngoạn mục: Từng sống trong nhà lợp trên kênh, nay con trai duy nhất làm Phó Tổng Giám đốc, kế nghiệp nghìn tỷ

Việt Nam có gia đình “đổi đời” ngoạn mục: Từng sống trong nhà lợp trên kênh, nay con trai duy nhất làm Phó Tổng Giám đốc, kế nghiệp nghìn tỷ Nổi bật

Hàn Quốc mất hơn 2 năm, Đức gần 3 năm, Việt Nam chỉ cần 8 tháng để hoàn thành thần tốc 1 hạng mục của đại công trình, nhân viên giám sát: "Nhìn hiện trạng, anh em thấy choáng lắm, không nghĩ hoàn thành được"

Hàn Quốc mất hơn 2 năm, Đức gần 3 năm, Việt Nam chỉ cần 8 tháng để hoàn thành thần tốc 1 hạng mục của đại công trình, nhân viên giám sát: "Nhìn hiện trạng, anh em thấy choáng lắm, không nghĩ hoàn thành được" Nổi bật

iPhone 18 Pro lên kệ, iPhone 17 Pro Max giảm tới 3 triệu đồng

iPhone 18 Pro lên kệ, iPhone 17 Pro Max giảm tới 3 triệu đồng

20:11 , 30/10/2026
Chính thức: "Sapa của miền Trung" có tuyến cáp treo mới hàng nghìn tỷ đồng, lên đỉnh núi đẹp choáng ngợp

Chính thức: "Sapa của miền Trung" có tuyến cáp treo mới hàng nghìn tỷ đồng, lên đỉnh núi đẹp choáng ngợp

19:50 , 30/10/2026
Hoài Lâm đổi nghệ danh sau đám cưới

Hoài Lâm đổi nghệ danh sau đám cưới

19:49 , 30/10/2026
Lời khuyên cho những người đang gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng

Lời khuyên cho những người đang gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng

19:39 , 30/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên