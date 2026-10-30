iPhone 18 Pro lên kệ, iPhone 17 Pro Max giảm tới 3 triệu đồng

Cuối tháng 10/2026, thị trường điện thoại ghi nhận nhiều mẫu iPhone đời trước được điều chỉnh giá tại các hệ thống bán lẻ, sau khi thế hệ iPhone mới xuất hiện. Hai sản phẩm được chú ý nhiều nhất là iPhone 17 và iPhone 17 Pro Max, cùng ghi nhận mức giảm tối đa 3 triệu đồng tại một số đại lý.

Hai mẫu máy này nhắm đến hai nhóm người dùng khác nhau. iPhone 17 Pro Max hướng đến người cần màn hình lớn, hiệu năng mạnh và camera linh hoạt. iPhone 17 là lựa chọn cân bằng giữa chi phí và trải nghiệm, phù hợp với người muốn dùng phần cứng thế hệ mới nhưng không cần chi nhiều cho dòng Pro Max.

Sau khi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max ra mắt, một số đại lý điều chỉnh giá bán iPhone 17 Pro Max, với mức giảm được ghi nhận lên tới 3 triệu đồng. Dù vậy, giá khởi điểm 34,99 triệu đồng vẫn thuộc nhóm cao trên thị trường.

Máy có màn hình 6,9 inch, phù hợp với nhu cầu xem video, chơi game, đọc tài liệu và xử lý công việc trên điện thoại. Hệ thống camera và cấu hình cao cấp hướng đến người thường xuyên chụp ảnh, quay video hoặc dùng các ứng dụng đòi hỏi nhiều tài nguyên.

So với việc mua thế hệ mới nhất, chọn iPhone 17 Pro Max giúp người dùng tiết kiệm một khoản chi phí mà vẫn tiếp cận được nhiều tính năng cao cấp.

Tương tự, iPhone 17 bản tiêu chuẩn hiện có giá từ 26,99 triệu đồng, với mức giảm tối đa 3 triệu đồng tại một số hệ thống bán lẻ.

Máy dùng màn hình 6,3 inch hỗ trợ ProMotion 120 Hz, chip A19 và cụm camera sau gồm camera chính 48 MP cùng camera góc siêu rộng 48 MP. Tần số quét cao giúp thao tác cuộn trang và các chuyển động trên màn hình mượt hơn.

So với iPhone Air, iPhone 17 thiên về trải nghiệm cân bằng, không đặt nặng yếu tố mỏng nhẹ. So với iPhone 17 Pro Max, phiên bản tiêu chuẩn có giá dễ tiếp cận hơn nhưng không nhắm đến nhóm nhu cầu chuyên sâu.

Với người chủ yếu nhắn tin, lướt web, xem video và chụp ảnh thông thường, các mẫu iPhone có giá thấp hơn đã đáp ứng tốt nhu cầu. Người thường xuyên quay dựng video, chơi game hoặc khai thác sâu hệ thống camera sẽ có thêm lý do để cân nhắc iPhone 17 Pro Max.

Với người đang dùng iPhone đời cũ, iPhone 17 là lựa chọn hợp lý nếu muốn nâng cấp màn hình, hiệu năng và camera. Tuy nhiên, người mua nên so sánh giá thực tế với iPhone 16 và iPhone Air trước khi quyết định, để chọn được mẫu máy có lợi thế rõ nhất về chi phí