Màn che đậy của cả gia tộc Samsung về nàng công chúa đã qua đời ở tuổi 26: Bi kịch về bông hồng úa tàn trong cung điện lộng lẫy với ước mơ được làm thường dân tự do

19 năm trước, Tập đoàn Samsung chính thức xác nhận Lee Yoon-hyung- con gái út của chủ tịch Lee Kun-hee đã tự kết liễu đời mình. Trước đó 1 tuần, báo chí Hàn Quốc đưa tin Lee, 26 tuổi, đang học cao học ngành Quản trị nghệ thuật tại Đại học New York (Mỹ) đã chết trong một vụ tai nạn giao thông trên đường phố New York.



Tuy nhiên, trước sức ép từ các phóng viên điều tra, Junseok Yim, phát ngôn viên của Samsung ở Seoul (Hàn Quốc) đã xác nhận đây là một vụ tự tử và gọi đó là bi kịch gia đình. 3 giờ sáng hôm 19/11/2005, bạn trai của cô Lee, Shin Soo-bin và bạn của người này đã phát hiện ra Lee chết trong tư thế treo cổ bằng dây điện trong căn hộ của cô ở Manhattan, New York. Thi thể của cô Lee đã được chuyển đến nhà quàn Frank E.Campell nằm trên đại lộ Madison, nơi chuyên lo đám tang cho những người giàu có ở New York.

Cuộc đời bi kịch của công chúa út

Cố Chủ tịch Lee Kun-hee có 4 người con và Lee Yoon-hyung là con gái út. Cô chào đời ở Hàn Quốc, nổi tiếng là "công chúa Samsung". Từ năm 2003, ở tuổi 24, chỉ riêng tài sản cổ phiếu của Yoon-hyung đã là 191 triệu USD.

Vẻ đẹp ngọt ngào của công chúa út nhà Samsung

Đối với công chúng Hàn Quốc, Yoon-hyung là nữ tài phiệt trẻ trung nhất, vừa giàu có lại vô cùng xinh đẹp. Cô còn dùng blog cá nhân, thường xuyên đăng tải hình ảnh, dòng trạng thái về cuộc sống đời thường xa hoa, vương giả và được đông đảo dân mạng quan tâm.

Sau khi tốt nghiệp ĐH Nữ Ewha (Ewha Womans University), Seoul, Yoon-hyung tới Mỹ du học. Cô theo ngành quản lý nghệ thuật tại Trường Văn hóa, Giáo dục và Phát triển Con người Steinhardt, New York.

Bi kịch của nàng công chúa út Samsung liên quan đến hai người đàn ông mà cô yêu thương nhất: Một người là người cha mình, và người kia là người đàn ông cô yêu.

Khác xa với các chị trong nhà, Yoon-hyung có tính cách nổi loạn, đam mê với bộ môn đua xe, thậm chí còn muốn trở thành một tay đua chuyên nghiệp. Sở thích này bị cha mẹ cô phản đối nhưng không ngăn cản được nàng tiểu thư theo đuổi. Họ lo sợ hình ảnh của Samsung bị ảnh hưởng vì dư luận cho rằng con gái út ăn chơi trác táng.

Trên đường đua, nàng tiểu thư đã gặp gỡ Shin Soobin, một chàng trai có học thức, cao ráo, đẹp trai. Từ việc chung sở thích đua xe, họ dần nảy sinh tình yêu một cách tự nhiên. Nhưng Shin Soobin chỉ là một nhà tư vấn đầu tư nhỏ, thuộc tầng lớp trung lưu, vị thế xã hội kém xa tiểu thư Samsung.

Mối quan hệ kín tiếng hơn hai năm của họ bị giới truyền thông phanh phui vào năm 2005. Đến lúc này, chủ tịch Lee Kun-hee mới biết con gái mình đang yêu một chàng trai "nghèo" và ngay lập tức phản đối phũ phàng.

Theo tin đồn, vợ chồng chủ tịch Samsung còn đưa cho Shin Soobin "phí chia tay" để anh rời xa con gái họ vĩnh viễn. Nhưng anh không quan tâm đến tiền, chỉ đồng ý với cha bạn gái vì không chịu nổi sự ngăn cấm khắc nghiệt này. Shin Soobin đã sang Mỹ để cắt đứt liên lạc với Lee Yoon-hyung.

Nơi Yoon-hyung tạm trú ở Mỹ là East Village, khu vực xa hoa nhất Manhattan

Tháng 11/2005, Lee Hyun Young cũng quyết lên đường sang Mỹ du học. Tại đây, cô sống trong khu căn hộ cao cấp East Village, quận Manhattan; có tài xế và vệ sĩ riêng. Những tưởng ở Mỹ, Lee Hyun Young có thể sống tự do, thoát khỏi sự quản thúc của gia đình. Nào ngờ tấn bi kịch đã kéo đến.

Chỉ vỏn vẹn 11 ngày sau, Lee Hyun Young đã treo cổ tại nhà riêng. Một nguồn tin thân cận cho hay, cô gái trẻ rơi vào trầm cảm nghiêm trọng trong thời gian ngắn ngủi ở Mỹ. Nguyên nhân chính được cho là quá đau khổ vì bị gia đình cấm cản chuyện tình yêu.

Tang lễ của Lee Yoon Hyung được tổ chức một cách lặng lẽ với sự tham dự của anh trai và hai chị gái. Bố mẹ Lee Yoon Hyung cũng có mặt tại New York nhưng không đến đưa tiễn con gái vì theo văn hóa Hàn Quốc, các bậc sinh thành không dự đám tang của con nếu chúng chết mà chưa lập gia đình.

Càng về sau, cái tên Lee Yoon Hyung cũng đã dần bị chìm vào quên lãng, gia tộc Samsung vẫn chiếm trọn sự quan tâm của công chúng giữa dòng chảy của cuộc đời.

Màn che đậy từ Samsung

Ngày 19/11/2005, báo chí và truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin chấn động: "Công chúa Samsung bị tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Mỹ, qua đời trên đường đến bệnh viện".

Sau khi hay tin Yoon-hyung qua đời, nhiều tòa soạn Hàn Quốc muốn tìm hiểu rõ ràng vụ tai nạn. Các phóng viên đua nhau "săn" người nhà tài phiệt Kun-hee và lãnh đạo Samsung cấp cao. Đại diện tập đoàn bắt buộc phải ra mặt, nhưng tuyên bố "không có nghĩa vụ cung cấp thông tin chi tiết" vì lí do "muốn tránh những tin đồn thất thiệt".

Đám tang của Yoon-hyung được cử hành đơn giản với sự có mặt của anh trai và hai chị gái

Từ Hàn Quốc, tin "công chúa Samsung qua đời vì tai nạn giao thông" quay ngược trở lại Mỹ. Tờ Thời báo Hàn Quốc (The Korea Times) có trụ sở tại New York nghi ngờ, cử 3 phóng viên đi xác minh. Rất nhanh, 3 phóng viên này phát hiện một loạt các chi tiết thiếu minh bạch: bao gồm từ thời gian đến địa điểm xảy ra tai nạn, nhân chứng, ghi chép y tế… Khi đến Sở cảnh sát New York, họ tìm được bằng chứng rõ ràng nhất: không có bất cứ hồ sơ nào liên quan đến tai nạn xe hơi gây chết người mà nạn nhân lại mang họ Lee.

Tiếp tục điều tra, 3 phóng viên tìm thấy sự thật về cái chết của Yoon-hyung. Cô đã tự tử, bằng cách tự thắt cổ với dây điện ngay trong căn hộ. Thời gian Yoon-hyung tự vẫn là ngày 18/11/2005. Bạn trai của cô, Shin Soo-bin đã phát hiện sự việc vào 3h sáng ngày hôm sau, 19/11, và thông báo ngay cho ông Lee Kun-hee. Tại sao Soo-bin lại xuất hiện vào thời gian muộn như thế này vẫn chưa được tiết lộ.

Cố Chủ tịch Lee Kun-hee bị cáo buộc đút lót cho các ứng cử viên Tổng thống Hàn Quốc

Cũng trong năm 2005, Samung vướng phải một loạt các bê bối. Vào tháng 9, Kun-hee bay sang Mỹ với lý do "điều trị bệnh ung thư phổi", nhưng thực chất là tránh né các cuộc triệu tập của tòa án. Vị chủ tịch này bị cáo buộc đã đút lót cho các ứng cử viên chức tổng thống Hàn Quốc.

Tháng 10/2005, 2 giám đốc điều hành của Samsung bị kết án treo vì lũng đoạn thị trường cổ phiếu. Đầu tháng 11/2005, Samsung bị buộc tội thao túng giá chip bộ nhớ flash tại Mỹ, phải nộp phạt 300 triệu USD. Giữa cơn "bĩ cực", cố Chủ tịch Kun-hee lo lắng sự thật về cái chết của con gái út sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới tập đoàn nên cố ý che đậy vụ tự tử, lấp liếm bằng một tai nạn xe hơi không có thật.

Tổng hợp