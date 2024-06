Mang 200 triệu đi khởi nghiệp, U30 giờ sở hữu gia tài bạc tỷ, bỏ “tiền túi” 10 tỷ để tổ chức show riêng: Nắm trong tay thương hiệu “gà đẻ trứng vàng”

Từ đam mê mặc đẹp đến tham vọng thời trang

Đổi mới, nǎng lượng và tâm điểm là ba điều mà founder LSEOUL Nguyễn Trọng Lâm gửi gắm cho "đứa con tinh thần" của mình. 8 năm làm kinh doanh thời trang, trong đó có đến 7 năm xây dựng LSEOUL, Trọng Lâm đã nương theo mũi tên xu hướng để vạch ra con đường phát triển thương hiệu hiệu quả nhất.

Nguyễn Trọng Lâm - Founder LSEOUL

Dù là "cha đẻ" của thương hiệu LSEOUL nhưng founder Nguyễn Trọng Lâm không phải con nhà nòi ở lĩnh vực thời trang, cũng chẳng có hậu thuẫn về mặt tài chính mạnh mẽ như mọi người vẫn lầm tưởng. Anh từng là sinh viên chuyên ngành Công nghệ Sinh học. Ngay từ nhỏ, anh đã yêu thích cái đẹp, đam mê thời trang, nhưng vì không có năng khiếu nghệ thuật nên đành gác lại ước mơ này.



Từ bán hàng online, tới thành lập và quản lý một nhóm thành viên nữ, Trọng Lâm nhiều lần thử sức những mảng kinh doanh khác nhau để tìm kiếm con đường phù hợp cho tương lai. Tuy nhiên, đến cuối cùng, anh nhận ra bản thân vẫn còn đau đáu với thời trang. Chính vì vậy, anh cố gắng thuyết phục gia đình cho phép làm kinh doanh mảng này. Nhận thấy con trai nghiêm túc với lựa chọn mới, bố mẹ đã vay ngân hàng khoản tiền 200 triệu đồng cho anh khởi nghiệp. Từ đây, hành trình chinh phục giấc mơ của chàng trai 20 tuổi bắt đầu.

Thời trang là đam mê lớn nhất của Trọng Lâm

Khởi nghiệp vào năm 2016, Trọng Lâm chọn thời trang châu Á nhập khẩu. Bởi giai đoạn này, thời trang thiết kế vẫn còn là một khái niệm xa xỉ, chỉ tồn tại ở các nhà mốt tầm cỡ. Trong khi đó, thời trang châu Á đang trở thành một trong những trào lưu phổ biến được giới trẻ ưa chuộng hơn cả vì kiểu dáng trẻ trung và giá thành hợp lý.

Bằng việc quan sát và nghiên cứu kỹ càng, anh quyết định thâm nhập thị trường bằng cách mở cửa hàng thời trang nam nhập khẩu mang tên L’Jin vào tháng 4/2016. Nhờ tầm nhìn kinh doanh nhạy bén và biết tận dụng ưu thế bán hàng qua Facebook, Trọng Lâm giúp L’Jin tiếp cận được lượng khách hàng tiềm năng và "bỏ túi" doanh thu đáng kể chỉ trong vòng sáu tháng hoạt động.

Thành công vượt ngoài mong đợi của L’Jin đã đặt bước tiến dài trong sự nghiệp của Trọng Lâm. Năm 2017, anh "nâng tầm" diện mạo cho L’Jin, đưa cửa hàng vốn ẩn mình trong con hẻm nhỏ bước ra mặt tiền rộng hơn. Tận dụng không gian trống ở tầng lầu phía trên của cửa hàng L’Jin mới, anh mở thêm thương hiệu thời trang nữ nhập khẩu mang tên LSEOUL.

LSEOUL ra đời vào năm 2017 sau thành công của thương hiệu L’JIN, bắt đầu từng bước phủ sóng trên bản đồ thời trang.

Nương theo xu hướng bán hàng của thời đại

Chỉ sau 3 năm đưa LSEOUL đi vào hoạt động, không chỉ danh tiếng được lan rộng, mà doanh thu cũng nhờ đó mà gia tăng đáng kể. Việc kinh doanh đang diễn ra suôn sẻ, Trọng Lâm bất ngờ đối mặt với cơn khủng hoảng nhất từ trước đến nay.

Dịch COVID-19 bùng nổ làm chặn đứng nguồn cung hàng nhập khẩu của thương hiệu. Cộng thêm việc lưu thông hàng hóa gặp bất lợi do lệnh giãn cách xã hội đã gây ra nhiều khó khăn cho việc kinh doanh. Do đó, Trọng Lâm quyết định chuyển mô hình bán hàng nhập khẩu sang kinh doanh thời trang may sẵn trong nước nhằm duy trì nguồn hàng ổn định.

Nếu khoảng cách giữa thương hiệu và khách hàng bị ngăn cách bởi đại dịch thì phương tiện duy nhất để duy trì mối quan hệ này chỉ có một, đó là nền tảng trực tuyến. Lúc này, xu hướng bán hàng bằng cách livestream trở thành làn sóng mạnh mẽ. LSEOUL cũng không đứng ngoài xu hướng đó. Mỗi ngày, Trọng Lâm và đội ngũ LSEOUL phải livestream suốt 12-16 tiếng để đảm bảo việc duy trì doanh số, quan hệ khách hàng và danh tiếng của thương hiệu. Nhờ vậy, doanh thu của LSEOUL trong giai đoạn này chạm ngưỡng đáng kinh ngạc là 5 tỷ đồng, gấp đôi doanh số trước đại dịch.

LSEOUL chạm ngưỡng đáng kinh ngạc là 5 tỷ đồng, gấp đôi doanh số trước đại dịch nhờ livestream.

Nếu khoảng cách giữa thương hiệu và khách hàng bị ngăn cách bởi đại dịch thì phương tiện duy nhất để duy trì mối quan hệ này chỉ có một, đó là nền tảng trực tuyến. Lúc này, xu hướng bán hàng bằng cách livestream trở thành làn sóng mạnh mẽ. LSEOUL cũng không đứng ngoài xu hướng đó.

Mỗi ngày, Trọng Lâm và đội ngũ LSEOUL phải livestream suốt 12-16 tiếng để đảm bảo việc duy trì doanh số, quan hệ khách hàng và danh tiếng của thương hiệu. Nhờ vậy, doanh thu của thương hiệu trong giai đoạn này chạm ngưỡng đáng kinh ngạc là 5 tỷ đồng, gấp đôi doanh số trước đại dịch.

Đến khi dịch COVID-19 được kiểm soát, LSEOUL tiếp tục giải quyết một bài toán khó khác. Lúc này, chi phí vận chuyển sản phẩm nhập khẩu bất ngờ "đội giá" cao. Để thoát khỏi thế bị động đó, Trọng Lâm muốn "khai sinh" LSEOUL một lần nữa với tư cách là thương hiệu thời trang thiết kế.

Trọng Lâm đã tự mình thực hiện đối nội lẫn đối ngoại để "khai sinh" LSEOUL một lần nữa với tư cách thương hiệu thời trang thiết kế nội địa, thay vì nhãn hàng nhập khẩu.

Vốn dĩ việc kinh doanh thời trang nhập khẩu được các thành viên trong ban điều hành đánh giá là an toàn và khả năng sinh lãi cao. Quyết định độc lập thiết kế của Trọng Lâm gây ra hai luồng ý kiến trong nội bộ, một bên ủng hộ sự đổi mới, một bên muốn giữ vững định hướng ban đầu.

Đến cuối cùng, Trọng Lâm đã "đối nội" thành công nhờ kế hoạch phát triển lâu dài rõ ràng, hứa hẹn đưa LSEOUL không chỉ là thương hiệu thời trang Việt nổi tiếng trong nước, mà còn trở thành sự lựa chọn ưu tiên của khách hàng quốc tế.

LSEOUL đều đặn cho ra mắt mỗi tháng một bộ sưu tập.

Không dừng lại ở đó, Trọng Lâm còn đều đặn cho ra mắt mỗi tháng một bộ sưu tập. Đây là điều mà chưa có thương hiệu thời trang nội địa nào có thể thực hiện được. Founder còn khéo léo "đánh" vào tâm lý tò mò của công chúng để tạo độ phủ truyền thông cho LSEOUL trên không gian mạng. Năm 2023, Trọng Lâm cùng ekip của LSEOUL thực hiện chiến dịch "Black Woman". Xuất hiện trong chiến dịch này, các người mẫu khoác lên trang phục đen phủ kín toàn thân với chiếc corset làm điểm nhấn nhận diện, trên tay còn cầm chiếc túi giấy bản to có in tên thương hiệu.

Ngay khi được công bố, đoạn phim "Black Woman" đã càn quét cõi mạng, tạo nên "cú nổ" truyền thông mạnh mẽ trong nước. Sau đó, LSEOUL tiếp tục mang chiến dịch này chào sân xứ sở chùa Vàng, và ngay lập tức trở thành hiện tượng gây bão tại thị trường này. Nhắm thẳng vào sự tò mò của công chúng, từ đó thôi thúc giới mộ điệu tìm hiểu về thương hiệu, việc còn lại là thuyết phục họ mua hàng bằng trang web hiển thị đầy đủ thông tin sản phẩm, giá cả cũng như feedback cực "xịn" từ các ngôi sao hàng đầu.

Thừa thắng xông lên, Trọng Lâm tổ chức fashion show "Incomparable" (Vô Song) với chi phí lên đến 10 tỷ đồng. Đặc biệt hơn nữa, chi phí tổ chức show "Incomparable" hoàn toàn đến từ doanh thu của các đơn hàng trong và ngoài nước, chứ không có sự đồng hành cùng bất kỳ nhà tài trợ nào. Founder sinh năm 1995 tiết lộ một trong những nguồn vốn giúp LSEOUL hoàn thiện show diễn này đến từ đơn hàng mua Calos Set mà Jennie Kim từng mặc trong chiến dịch quảng bá bộ sưu tập hợp tác với Gentle Monster.