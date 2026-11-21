‏Sự dịch chuyển này đang thiết lập lại chuẩn mực an cư tại các cực tăng trưởng mới: những khu đô thị tích hợp đầy đủ tiện ích "All-in-one" (tất cả trong một) quanh trục metro trở thành tâm điểm thu hút người mua ở thực. ‏

‏Thành phố 15 phút, lời giải cho bài toán không gian đô thị mới ‏

‏Việc Hà Nội công bố thông tin hướng tuyến cùng vị trí loạt nhà ga thuộc 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài gần 293 km (trong đó xác định 28 vị trí nhà ga ưu tiên) đang mở ra xung lực hạ tầng mạnh mẽ cho quá trình tái cấu trúc không gian Thủ đô. Theo Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, giao thông công cộng theo định hướng TOD chính là huyết mạch mở rộng không gian kinh tế – xã hội cho Hà Nội theo 9 trục động lực, 9 cực tăng trưởng, hình thành 9 trung tâm lớn, qua đó hình thành nên các "đô thị 15 phút" và đô thị thông minh dựa trên nền tảng số.‏‏

‏Về bản chất, đô thị 15 phút là mô hình tổ chức không gian đô thị lấy con người và giao thông công cộng làm trung tâm, nơi cư dân có thể tiếp cận đầy đủ 6 nhu cầu thiết yếu của cuộc sống thường nhật như an cư, làm việc, giáo dục, y tế, mua sắm và vui chơi giải trí chỉ trong phạm vi 15 phút đi bộ hoặc đạp xe từ nơi ở. Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và áp lực hạ tầng giao thông ngày càng gia tăng, mô hình này được xem là lời giải quy hoạch bền vững giúp hạn chế phương tiện cơ giới cá nhân, giảm ùn tắc và phát thải ra môi trường, đồng thời nâng cao chất lượng sống và thúc đẩy sự gắn kết cộng đồng. ‏

‏Mô hình "đô thị 15 phút" trong thực tiễn quy hoạch tại phía Bắc Hà Nội ‏

‏Thực tế quy hoạch cho thấy, không phải khu đô thị nào nằm trên tuyến metro cũng có thể trở thành một "thành phố 15 phút" đúng nghĩa. Một thành phố 15 phút lý tưởng thường có bán kính đi bộ từ 800 m đến 1,2 km và quy mô dân số khoảng 20.000 – 30.000 người, được liên kết chặt chẽ với các tiện ích, cơ sở hạ tầng xã hội xung quanh thông qua đường sắt đô thị hoặc xe buýt nhanh. ‏

‏Tại khu vực Vĩnh Thanh – một trong những tọa độ trọng điểm đang được đầu tư mạnh về hạ tầng ở cửa ngõ phía Bắc Thủ đô, khu đô thị InterCentral do Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Đông Anh (thành viên thuộc Tập đoàn Hateco) đầu tư phát triển là một ví dụ điển hình cho cấu trúc quy hoạch này. Với quy mô dân số tiêu chuẩn 18.000 người trên tổng diện tích 43,89 ha, từ bất cứ điểm nào trong dự án, cư dân cũng có thể tiếp cận trọn vẹn 6 chức năng thiết yếu gồm sống, làm việc, mua sắm, y tế, giáo dục và giải trí trong vòng 15 phút đi bộ. Cùng với đó, InterCentral còn mở ra khả năng kết nối liên vùng thuận tiện nhờ tọa lạc kế cận điểm giao thoa của hai tuyến Metro số 4 và số 6. ‏

‏Chuỗi công viên theo 6 chủ đề W.E.A.L.T.H (sức khỏe, giải trí, nghệ thuật, ánh sáng, công nghệ và hạnh phúc)‏

‏Là một đô thị nén nhưng quy hoạch thông minh giúp InterCentral giữ trọn những khoảng xanh quý giá. Dù tọa lạc ngay giao lộ hai trục đường lớn Võ Văn Kiệt và Hoàng Sa, mật độ xây dựng tại đây được khống chế ở mức 27%, trong khi quỹ đất dành cho cây xanh, công viên và mặt nước chiếm tới 35% tổng diện tích. Lõi cảnh quan của toàn khu là hệ thống song hồ điều hòa rộng hơn 7,2 ha kết nối cùng chuỗi công viên xanh theo 6 chủ đề W.E.A.L.T.H với mục tiêu mang lại sức khỏe, tính giải trí, nghệ thuật, ánh sáng, công nghệ và hạnh phúc cho cư dân. ‏

‏Cụm song hồ điều hòa rộng hơn 7,2 ha kết nối cùng 6 công viên chủ đề và mạng lưới đường dạo bộ liên hoàn tạo lõi cảnh quan sinh thái cho khu đô thị InterCentral‏

‏Trên nền tảng không gian sinh thái này, hệ tiện ích "All-in-one" của InterCentral được phân lớp chuyên biệt theo từng nhóm nhu cầu sử dụng của các gia đình đa thế hệ. ‏

‏Với cư dân nhí và gia đình trẻ, chủ đầu tư dành quỹ đất hơn 3,2 ha để phát triển trường mầm non và trường liên cấp tiêu chuẩn quốc tế ngay trong bán kính đi bộ, giúp giảm áp lực đưa đón mỗi ngày. Song hành cùng giáo dục là cơ sở y tế hiện đại và không gian sinh hoạt văn hóa ngoài trời phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe, giao lưu cộng đồng cho người lớn tuổi. ‏

‏Ở trục thương mại – giải trí, dự án quy hoạch khối trung tâm thương mại quy mô 100.000 m² kết hợp dãy nhà phố thương mại. Nhờ vị trí kế cận điểm giao thoa của hai tuyến Metro số 4 và số 6, khu vực này được thiết kế mở để đón luồng hành khách từ các nhà ga kế cận, tạo nhịp sống mua sắm, ẩm thực sôi động ngày đêm nhưng vẫn tách biệt với sự yên tĩnh của khu nhà ở. ‏

‏Bên cạnh đó, dự án còn bố trí khu clubhouse biệt lập ven hồ điều hòa với bể bơi ngoài trời và không gian tiếp khách riêng tư. Riêng phân khu căn hộ cao tầng sở hữu thêm tổ hợp tiện ích trên không (Sky Park) khép kín gồm hơn 50 hạng mục, tiêu biểu như bể bơi bốn mùa, bể bơi vô cực, gym, spa, sân thể thao đa năng, khu BBQ và phòng sinh hoạt cộng đồng. ‏

‏Bể bơi tại khu clubhouse ven hồ điều hòa, phục vụ nhu cầu thư giãn và gắn kết cộng đồng‏

‏Về triển khai thực tế, bên cạnh việc hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy định, dự án được thi công đồng bộ cùng các công trình đầu tư công hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật xung quanh. Sự cộng hưởng giữa mạng lưới giao thông công cộng, hạ tầng khu vực và tiện ích khép kín nội khu được kỳ vọng sẽ tạo nên một "thành phố 15 phút" hoàn chỉnh tại cửa ngõ phía Bắc Hà Nội./.‏