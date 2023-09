Mang tờ tiền giấy cũ cha để lại đi thẩm định, người đàn ông ngỡ ngàng khi nghe chuyên gia phán: Đó là 1 gia tài, xác xuất may mắn sở hữu chỉ 1/10.000

Tờ tiền cũ do cha để lại

Cuộc sống luôn ẩn chứa đầy bất ngờ, đã có không ít người trở nên giàu có chỉ trong một đêm nhờ phát hiện một món đồ cổ hay vật thừa kế có giá trị do cha ông để lại.

Theo thông tin đăng tải trên Sohu hồi đầu tháng 8/2023, tại thị trấn nhỏ Tương Đàm, Hồ Nam, Trung Quốc, một người đàn ông trong lúc dọn dẹp đống đồ cũ của cha để lại đã phát hiện một tờ tiền giấy mệnh giá 100 NDT (khoảng 330.000 VNĐ). Nó được phát hiện trong tình trạng vẫn còn nguyên vẹn và khá mới, từ đó có thể thấy ông lão coi trọng tờ tiền trăm tệ này đến mức nào. Trước đó, các thành viên trong gia đình chưa từng nghe ông lão đề cập đến sự tồn tại của tờ tiền này.

Khi quan sát kỹ, thiết kế tờ tiền này có vài nét không được bình thường. Người đàn ông nghĩ đó chỉ là một tờ giấy bạc cũ, vô dụng và đã định vứt bỏ. Nhưng vì tò mò nên anh quyết định cầm tờ tiền đem đi tìm chuyên gia định giá. Sau khi được thẩm định kỹ càng, kết quả chuyên gia thông báo khiến anh ta có chút choáng váng.

Giá trị ẩn giấu đằng sau

Các chuyên gia nói rằng tờ tiền người cha để lại không phải là một tờ tiền bình thường. Nó là một "phiên bản lỗi" hiếm có của đồng 100 NDT. Họ khẳng định rằng nó có giá trị lớn hơn rất nhiều so với một tờ tiền 100 NDT bình thường và khuyên anh đừng bao giờ vứt bỏ nó.

Nếu chỉ nhìn qua, thì mắt người thường không thể phát hiện ra điều đặc biệt nằm ở đâu. Các chuyên gia đã giúp anh chỉ ra vị trí nằm ở mặt trước của tờ giấy bạc. Hình chân dung trên tờ tiền này bị lệch so với những tờ tiền bình thường và các chuyên gia cho rằng nguyên nhân là do quá trình in ấn.

Tờ tiền in “lỗi” trở thành món đồ sưu tập hiếm có.





Mặc dù công nghệ in ấn đã tương đối phát triển nhưng vẫn sẽ một số đồng tiền bị in lỗi. Thông thường, trong quá trình sản xuất, những tờ tiền bị in sai như vậy sẽ được thu gom lại thành từng chồng, sau đó được đem đi tái chế. Những tờ tiền như vậy được coi là là tiền sai hoặc tiền lỗi chứ không phải tiền giả.

Do quy trình kiểm định nghiêm ngặt nên có rất ít tiền giấy in sai được lưu hành trên thị trường và do đó giá trị của chúng ngày càng tăng cao. Các chuyên gia cũng bày tỏ sự ngạc nhiên và nói rằng người cha thực sự tuyệt vời khi sưu tầm được tờ tiền 100 NDT này.

Xác suất để một phiên bản tiền giấy không chính xác như vậy rời khỏi nhà máy là khoảng 1/10.000. Nếu bạn có được một trong số chúng thì bạn phải rất may mắn. Có thể trong vài năm hoặc hàng trăm năm nữa, giá trị tờ tiền này vẫn sẽ tiếp tục tăng cao. Trong tương lai, tờ tiền này có thể trở thành một tài sản đáng kể và có khả năng thu hút sự quan tâm từ các nhà sưu tầm và đầu tư. Đó quả là một tài sản thừa kế vô giá.

Trong thực tế, từng có nhiều trường hợp sở hữu tờ tiền “lỗi” tương tự. Theo bài đăng trên tờ Chongqing Evening News năm 2015, ông Zheng - một người thợ cơ khí ở Trùng Khánh, Trung Quốc đã sở hữu trong tay tờ tiền 100 NDT bị in lỗi.

Khi ông Zheng có được tờ tiền, ông không hề biết nó lại có giá trị lớn đến vậy. Ông chỉ giữ nó vì ông biết nó rất hiếm gặp. Tuy nhiên, sau khi đọc một bài báo viết về tờ tiền in lỗi của một người đàn ông ở Quỳ Châu được định giá 1 triệu NDT, ông Zheng đã mang tờ tiền của mình tới nhờ các chuyên gia định giá. Các chuyên gia nhân định, tờ tiền có giá 1,5 triệu NDT (khoảng 4.9 tỷ VNĐ), bởi rất nhiều nhà sưu tập săn đón nó.

Sự khác biệt nằm ở một đường kẻ dài 3mm bị in lỗi trên cằm của hình vẽ chân dung Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông. Chính lỗi nhỏ này đã mang tới giá trị cho tờ tiền.





Theo Sohu