Mạnh tay thâu tóm công ty tài chính tại Việt Nam, các “ông lớn” nước ngoài toan tính gì?

Hãng tin Bloomberg mới đây dẫn một nguồn tin thân cận cho biết, các ngân hàng lớn nhất Thái Lan là Kasikornbank và SCB X PCL là một trong những đơn vị chào mua tiềm năng cuối cùng cho hoạt động kinh doanh của Công ty cho vay tiêu dùng Home Credit tại Việt Nam. Ngoài ra, Ngân hàng KB Kookmin – một đơn vị trực thuộc tập đoàn tài chính KB của Hàn Quốc cũng đã tiến vào vòng đàm phán tiếp theo.

Các nguồn tin cho biết, Home Credit đặt mục tiêu xác định người mua đối với mảng kinh doanh của mình tại Việt Nam trước cuối năm nay. Các cuộc cân nhắc đang diễn ra và những người mua tiềm năng có thể quyết định không tiếp tục chào mua, trong khi Home Credit cũng có thể giữ tài sản lâu hơn. Giá trị thương vụ này có thể rơi vào khoảng 700 triệu USD.

“KBank hiện đang vận hành giải pháp KBank Biz Loan, một dịch vụ tín dụng dành cho các cửa hàng bán lẻ quy mô nhỏ. Thỏa thuận tiềm năng với Home Credit sẽ cho phép ngân hàng thúc đẩy các dịch vụ tài chính cho các khách hàng doanh nghiệp nhỏ", một trong những nguồn tin thân cận với KBank chia sẻ với Bloomberg .

Trong một buổi chia sẻ với báo chí gần đây, chủ tịch KBank Pipit Aneaknithi cho biết, Việt Nam được xem là trọng điểm phát triển của khu vực Đông Nam Á của nhà băng này. Theo người đứng đầu KBank, ngân hàng này nhìn thấy cơ hội khi hơn 97% doanh nghiệp ở Việt Nam là SME nhưng chỉ chiếm 20% thị phần trong cơ cấu thị trường vốn tín dụng.

AEON Financial Service Co., Ltd. - thành viên thuộc mảng tài chính của AEON Group - tập đoàn bán lẻ lớn nhất Nhật Bản mới đây cũng đã mua lại toàn bộ Công ty Tài Chính TNHH MTV Bưu Điện (PTF) từ SeABank với giá chuyển nhượng 4.300 tỷ đồng.

Tại Việt Nam, AEON Group là một thế lực lớn trong ngành bán lẻ.Tập đoàn này cho biết đã rót hơn 1,18 tỷ USD vào Việt Nam - số vốn lớn nhất AEON đầu tư trên thế giới. AEON hiện có 6 trung tâm thương mại tại Việt Nam, tập trung ở các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng và TP HCM. Dự kiến tập đoàn này mở một trung tâm thương mại tại Huế vào năm sau.

Trước đó, tại buổi gặp với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (thời điểm đó giữ Phó Thủ tướng) vào năm 2019, ông Masaki Suzuki, Chủ tịch AEON Financial Service cho biết, AEON luôn coi Việt Nam là địa bàn đầu tư trọng điểm của Tập đoàn tại Đông Nam Á với kế hoạch mở rộng lên 30 Trung tâm thương mại quy mô lớn với tổng mức đầu tư khoảng 5 tỷ USD, dự kiến tạo ra 50.000 việc làm cho lao động trong nước.

Bên cạnh bán lẻ, ông Masaki Suzuki cho biết, AEON cũng hoạt động tài chính, góp phần tạo sức mạnh tổng hợp của AEON tại Nhật Bản. Do đó, Aeon sẽ mở rộng hoạt động sang đầu tư tài chính tại Việt Nam thông qua mua lại các công ty tài chính của nước ngoài hoặc các công ty tài chính có cổ phần của nhà nước.

Năm 2021, Ngân hàng TNHH Đại chúng Ayudhya (Krungsri) của Thái Lan đã đạt thỏa thuận mua lại 100% vốn của SHB Finance từ SHB. Cụ thể, SHB sẽ chuyển nhượng 50% vốn điều lệ của SHB Finance cho Krungsri và sẽ tiếp tục chuyển nhượng 50% vốn còn lại sau 3 năm.

Tháng 5 vừa qua, SHB hoàn tất chuyển nhượng 50% vốn điều lệ đầu tiên tại SHB Finance cho đối tác Krungsri. Đồng thời ngân hàng Thái Lan cũng đã đưa nhân sự vào đảm nhiệm những vị trí lãnh đạo chủ chốt của SHB Finance.

Thông qua khoản đầu tư tại SHB Finance, Krungsri không hề giấu diếm tham vọng dẫn dầu mảng tài chính tiêu dùng Việt Nam. “Nền kinh tế Việt Nam dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng cao nhờ tiềm năng tăng trưởng hàng năm khoảng 6-7%, cùng với các cơ hội kinh doanh nở rộ nhờ tiêu dùng gia tăng. Chúng tôi tin tưởng sự hợp tác giữa Krungsri với SHB Finance sẽ củng cố thương hiệu, hiệu quả hoạt động và thúc đẩy vị thế của SHB Finance trở thành một công ty hàng đầu trên thị trường tài chính tiêu dùng Việt Nam”, ông Kenichi Yamato – Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Ngân hàng Krungsri kỳ vọng.

Trước đó, đầu năm 2018, Lotte Card của Hàn Quốc đã chi gần 1.700 tỷ đồng để mua lại Techcom Finance từ Techcombank. Đây là là một trong những thương vụ M&A (sáp nhập và mua lại) lớn tại thị trường Việt Nam năm 2018.

Bên cạnh các thương vụ mua lại toàn bộ, nhiều định chế tài chính nước ngoài cũng rót hàng chục triệu, thậm chí cả tỷ USD để sở hữu gần một nửa cổ phần tại các công ty tài chính.

Năm 2021, Công ty Tài chính Tiêu dùng SMBC (SMBCCF) - một công ty con do tập đoàn Sumitomo Mitsui Financial Group của Nhật Bản - đã hoàn tất việc mua lại 49% vốn điều lệ của FE Credit từ VPBank. Thương vụ này có giá trị lên tới gần 1,4 tỷ USD.

SMBC cho biết khoản đầu tư FE Credit là một phần trong chiến lược trung hạn nhằm mở rộng nền tảng kinh doanh tại châu Á của Tập đoàn. SMBC kỳ vọng khoản đầu tư này sẽ tạo ra sức mạnh cộng hưởng theo cả hai chiều: chia sẻ bí quyết kinh doanh của mình và tiếp thu bí quyết kinh doanh của đối tác.

Trước đó, MB và HDBank cũng đã bán 49% công ty tài chính trực thuộc cho Shinsei Bank và Tập đoàn Saison Nhật Bản.

Trên thị trường, MSB hiện đang làm việc với nhiều đối tác là các định chế tài chính nước ngoài để bán một phần hoặc toàn bộ vốn góp tại công ty tài chính FCCOM.