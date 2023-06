Mạnh tay với tội phạm cho vay lãi nặng

Vừa qua, Công an TP HCM khởi tố 9 bị can là giám đốc, trưởng phòng, trưởng bộ phận, trưởng nhóm thuộc Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit; Công ty TNHH Fincap VN và Công ty TNHH Sofi Solutions về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".



Điều hành khép kín từ nước ngoài

Những bị can bị khởi tố là người trong nước. Ba công ty là các pháp nhân độc lập theo pháp luật nhưng bản chất đều thuộc sở hữu của một tập đoàn có trụ sở tại Đông Âu. Tập đoàn này thành lập hai pháp nhân khác tại Singapore rồi thông qua đó đầu tư vào Việt Nam. Riêng Công ty Sofi Solutions là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, đặt trụ sở kinh doanh tại quận 3 (TP HCM) và do một người đàn ông có quốc tịch ở Đông Âu làm giám đốc.

Các công ty liên kết, phối hợp với nhau trong việc cho vay, lấy phí và đòi nợ. Việc liên kết với quy trình khép kín, từ việc tư vấn (Công ty Sofi Solutions), tính phí quản lý, phí dịch vụ, phí chậm trả (Công ty Digital Credit và Fincap VN), phí gia hạn (Công ty Sofi Solutions).

Khi khách hàng có nhu cầu thì vào trang "tamo.vn" hoặc "findo.vn" là các trang cho vay tài chính tiêu dùng và được điều hành từ nước ngoài. Khách hàng chỉ chuyển thông tin như hình ảnh CCCD, ảnh chân dung và không cần tiếp xúc hay giao dịch với nhân viên bên cho vay.

Hệ thống tự động sẽ thành lập ba hợp đồng điện tử gồm hợp đồng cho vay cầm đồ, hợp đồng cầm cố tài sản với Digital Credit và Fincap, hợp đồng dịch vụ tư vấn với Sofi Solutions. Số tiền vay sẽ được cấp cho khách hàng thông qua ví điện tử như MoMo dựa trên mức độ tín nhiệm của khách hàng.

Công an TP HCM xác định ba công ty đã giải ngân cho vay hơn hai triệu lượt, tổng cộng hơn 6.000 tỉ đồng, thu lợi hơn 4.100 tỉ đồng. Lãi suất những nơi này thấp nhất là 153%, có thể lên đến hơn 1.200% mỗi năm, cao gấp nhiều lần mức lãi cho vay quy định pháp luật.

Một vụ khác, qua xác minh thông tin những đối tượng cho vay nặng lãi qua mạng xã hội, Ban Giám đốc Công an TP HCM đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ củng cố hồ sơ, khởi tố Nguyễn Mạnh Hải (giám đốc Công ty Tiếng Nói Hay) cùng 10 người khác về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Hải chỉ đạo nhân viên thu hồi nợ khách vay bằng thủ đoạn nhắn tin, gọi điện cho họ, người thân của họ để đe dọa, uy hiếp tinh thần nhằm mục đích đòi tiền. Mỗi ngày, một nhân viên sẽ nhận 10 hồ sơ khách vay trễ hạn để gọi điện đe dọa, dùng rất nhiều lời lẽ vô văn hóa xúc phạm người vay. Bộ phận nhắc nợ chỉ tiêu một ngày phải gọi từ 300 cuộc trở lên. Trường hợp khách hàng không trả, nhóm này đe dọa sẽ ghép ảnh vợ, chồng con của người vay đăng lên mạng xã hội, dán vào cột điện...

Đối tượng nữ (thứ 2 từ trái qua) trong đường dây cho vay nặng lãi thu lợi hơn 4.100 tỉ đồng

Quét tội phạm từ xóa quảng cáo bẩn

Ngoài tác chiến trên không gian mạng, Công an TP HCM cũng triển khai tuyên truyền, vận động người dân bóc, gỡ các quảng cáo, rao vặt tại các trụ điện, trạm xe buýt, cột đèn chiếu sáng, tường rào cơ quan, doanh nghiệp. Qua đó, nhiều tờ rơi có nội dung quảng cáo hoạt động "tín dụng đen" núp bóng hình thức cho vay tín dụng tiêu dùng với các mỹ từ "thủ tục đơn giản, gọn lẹ, không cần thế chấp tài sản…" được phát hiện, đưa vào tầm ngắm.

Từ các số điện thoại cho vay dán trên trụ điện, công an lập chuyên án, bắt giữ Phan Văn Tài (ngụ TP Hà Nội) cùng đồng bọn khi nhóm này có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi suất từ 240% đến 695%/năm. Công an thu giữ 170 kg tờ rơi, 35 kg "name card" quảng cáo trái quy định.

Các đối tượng khai tiếp cận, dẫn dụ người dân gặp khó khăn về tài chính liên hệ vay tiền với lãi suất cao. Khi người vay không trả nổi, chúng sẵn sàng có hành vi phạm pháp luật như cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản, tạt sơn, chất bẩn.

Công an TP HCM cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác. Khi cần nguồn vốn làm ăn, kinh doanh nên liên hệ các tổ chức tài chính được nhà nước cấp phép, các ngân hàng để hưởng các chính sách ưu đãi với lãi suất phù hợp theo quy định của nhà nước.

"Người dân không nên vay tiền qua các ứng dụng di động, app hoạt động trái phép trên không gian mạng. Một khi đã thực hiện vay với hình thức dễ dàng, người vay sẽ có nguy cơ bị lộ thông tin, danh bạ điện thoại, hình ảnh cá nhân và để các đối tượng quấy rối, cố ý gây hư hỏng tài sản (tạt sơn, chất bẩn), gây ảnh hưởng đến bản thân và gia đình. Ngoài ra, các đối tượng có thể sẽ bán thông tin cá nhân cho các đối tượng xấu lợi dụng để lừa đảo hoặc thực hiện các hoạt động vi phạm pháp luật" - Công an TP HCM khuyến cáo.

Công an TP HCM tiếp tục truy xét nhóm các đối tượng hoạt động tín dụng đen từ thông tin các tờ quảng cáo để xử lý triệt để.