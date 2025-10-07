Masan dự báo hoàn thành 90% kế hoạch lợi nhuận năm

Sức cầu nội địa thúc đẩy cổ phiếu bán lẻ

SSI Research vừa công bố báo cáo ước tính kết quả kinh doanh quý III/2025 của 42 công ty trong phạm vi nghiên cứu, ghi nhận sự hồi phục rõ rệt trong bức tranh lợi nhuận. Theo đó, lợi nhuận các doanh nghiệp niêm yết này được dự báo tăng 26,9% so với cùng kỳ, cao hơn nhiều mức tăng trưởng 14% đạt được trong nửa đầu năm. Tăng trưởng lợi nhuận so với quý II/2025 đạt 2,1%.

Trong bối cảnh này, nhóm cổ phiếu bán lẻ – tiêu dùng nổi lên như một điểm sáng khi hưởng lợi trực tiếp từ chính sách kích cầu và sự gia tăng chi tiêu của hộ gia đình.

Chính phủ đã giảm thuế VAT từ 10% xuống 8% đối với hàng hóa thiết yếu, áp dụng từ tháng 7/2025 đến hết năm 2026, qua đó trực tiếp hỗ trợ sức mua của người dân. Khi tiêu dùng nội địa hiện chiếm hơn 60% GDP, động thái này không chỉ giúp duy trì đà phục hồi ngắn hạn mà còn tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững. Bên cạnh yếu tố chính sách, sự dịch chuyển từ chợ truyền thống sang kênh bán lẻ hiện đại tiếp tục là động lực dài hạn, giúp doanh nghiệp mở rộng thị phần và cải thiện biên lợi nhuận.

Doanh nghiệp bán lẻ: Hoàn thành 90% kế hoạch lợi nhuận năm sau 9 tháng

Theo thông tin từ doanh nghiệp, trong 9 tháng đầu năm 2025, Masan (HOSE: MSN) ước đạt lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số (NPAT Pre-MI) vượt 90% so với kế hoạch lợi nhuận kịch bản cơ sở năm 2025. Kết quả này cho thấy Masan đang đi đúng lộ trình, với dư địa để bứt phá trong quý IV, giai đoạn cao điểm tiêu dùng cuối năm, qua đó củng cố triển vọng hoàn thành và có thể vượt mục tiêu cả năm.

Động lực quan trọng đến từ WinCommerce (WCM) – chuỗi bán lẻ với hơn 4.200 cửa hàng trên toàn quốc, trong đó 75% cửa hàng mở mới ở nông thôn. WCM ghi nhận doanh thu hơn 25.000 tỷ đồng (+16,1% so với cùng kỳ) trong 8 tháng đầu năm, riêng tháng 8 đạt 3.573 tỷ đồng (+24,2%). Kết quả này phản ánh sức bật mạnh mẽ của tiêu dùng nội địa và hiệu quả của mô hình bán lẻ hiện đại.

Masan MEATLife (MML), công ty thành viên thuộc hệ sinh thái Masan, cũng duy trì tăng trưởng tích cực sau giai đoạn tái cấu trúc. Tháng 8/2025, MML tiêu thụ 14.007 tấn sản phẩm (+12,9%), doanh thu đạt 999 tỷ đồng (+11,1%), lợi nhuận sau thuế tăng 60,5% lên 35 tỷ đồng. Các chỉ số EBIT và EBITDA đều cải thiện, cho thấy hiệu quả vận hành và biên lợi nhuận đang được củng cố. Đây là minh chứng cho xu hướng người tiêu dùng dịch chuyển sang các sản phẩm có thương hiệu, an toàn và minh bạch nguồn gốc.

Ngoài ra, Masan High-Tech Materials hưởng lợi từ giá vonfram hồi phục, trong khi Phúc Long tiếp tục đẩy mạnh bán hàng và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Masan Consumer được kỳ vọng phục hồi mạnh từ năm 2026 khi thị trường FMCG ổn định trở lại.

Triển vọng dài hạn của nhóm bán lẻ

Theo báo cáo cập nhật tháng 9/2025, Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) duy trì khuyến nghị OUTPERFORM cho MSN, cao hơn đáng kể so với thị giá. BVSC đánh giá động lực tăng trưởng của MSN đến từ sự cộng hưởng giữa WinCommerce, Masan MEATLife, Masan High-Tech Materials và Phúc Long.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý những thách thức trong ngắn hạn: cạnh tranh gay gắt trong ngành bán lẻ, biến động chi phí nguyên liệu – vận hành, cùng các quy định mới như hóa đơn điện tử có thể tạo áp lực cho doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải vừa duy trì tốc độ mở rộng, vừa tối ưu vận hành để bảo toàn biên lợi nhuận.

Nhìn về dài hạn, sức cầu nội địa, cùng quá trình dịch chuyển sang kênh bán lẻ hiện đại, được dự báo sẽ tiếp tục duy trì vai trò động lực tăng trưởng. Do đó, nhóm cổ phiếu bán lẻ vẫn được giới phân tích đánh giá là một trong những điểm đến hấp dẫn của dòng tiền trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn cuối 2025 – đầu 2026.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) là một trong những doanh nghiệp tiêu dùng – bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam, với mục tiêu cung cấp sản phẩm và dịch vụ thiết yếu chất lượng cho người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Hệ sinh thái của Masan gồm nhiều lĩnh vực tiềm năng tăng trưởng: hàng tiêu dùng nhanh (Masan Consumer với Chin-Su, Nam Ngư, Omachi, Kokomi, Wake-Up 247), thịt có thương hiệu (Masan MEATLife với MEATDeli, Ponnie, Heo Cao Bồi), bán lẻ (WinCommerce với WinMart, WinMart+), trà và cà phê (Phúc Long Heritage), cùng vật liệu công nghệ cao (Masan High-Tech Materials).