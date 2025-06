Masterise Homes chia sẻ kinh nghiệm phát triển BĐS hàng hiệu tại Branded Residences Forum Asia 2025

Sự kiện quy tụ hơn 300 lãnh đạo, chuyên gia đầu ngành và các thương hiệu lớn toàn cầu trong lĩnh vực bất động sản hàng hiệu và khách sạn cao cấp như Marriott International, Accor, The Ascott, IHG, Four Seasons, Rosewood, Hilton, Mandarin Oriental,... Tại phiên thảo luận trọng điểm "Spotlight on Vietnam", bà Thi Anh Đào, Giám đốc Khối Marketing Masterise Group sẽ đại diện thương hiệu chia sẻ hành trình tiên phong kiến tạo chuẩn sống hàng hiệu quốc tế tại Việt Nam, chiến lược mở rộng khái niệm bất động sản hàng hiệu tại thị trường Việt, cùng cam kết bền vững của Masterise Homes trong việc kiến tạo trải nghiệm sống xứng tầm cho cộng đồng cư dân tinh hoa.

Bà Thi Anh Đào, giám đốc khối Marketing Masterise Group sẽ đại diện Masterise Homes tham gia phiên thảo luận "Spotlight on Vietnam" tại Branded Residences Forum Asia 2025

Branded Residences Forum Asia 2025 do The Bench và C9 Hotelworks tổ chức, mang đến không gian đối thoại chuyên sâu giữa các nhà phát triển, đơn vị vận hành, thương hiệu quốc tế cùng các chuyên gia tư vấn, thiết kế đến từ châu Âu, Trung Đông và châu Á – Thái Bình Dương. Diễn đàn tập trung phân tích các xu hướng toàn cầu, chiến lược liên kết thương hiệu, cũng như tiềm năng phát triển tại các thị trường mới nổi.

Trong bối cảnh thị trường branded residences toàn cầu đã tăng trưởng hơn 176% kể từ năm 2014 và dự kiến tiếp tục mở rộng đến năm 2030, Việt Nam đang nổi lên như một điểm sáng tại châu Á. Với sự xuất hiện Masterise Homes - đơn vị tiên phong kiến tạo các khu căn hộ hàng hiệu biểu tượng như Grand Marina, Saigon, The Rivus hay The Grand, Hanoi, mô hình bất động sản hàng hiệu tại Việt Nam đang cho thấy tiềm năng phát triển mạnh mẽ với chuẩn sống ngày càng được nâng tầm.

Sự góp mặt của Masterise Homes tại diễn đàn không chỉ là lời khẳng định vị thế tiên phong trên bản đồ bất động sản hàng hiệu khu vực, mà còn là một bước tiến chiến lược nhằm mở rộng kết nối quốc tế, khai phá xu hướng mới cho thị trường bất động sản hàng hiệu tại Việt Nam.