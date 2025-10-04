Masterise Homes dẫn dắt xu hướng BĐS hàng hiệu bằng nghệ thuật tại Grand Marina, Saigon

Trong bối cảnh thị trường bất động sản cao cấp tại Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ, Masterise Homes vẫn giữ vững vị thế tiên phong ở phân khúc bất động sản hàng hiệu nhờ chiến lược khác biệt và tư duy dẫn dắt thị trường.

Không đi theo mô thức truyền thống trong cách ra mắt dự án- thường chỉ xoay quanh bản vẽ kỹ thuật, thông số căn hộ hay không gian mẫu mô phỏng, Masterise Homes đã dành trọn tầng 15 của tòa Lake, Grand Marina, Saigon để mang đến một trải nghiệm hoàn toàn mới: tuần lễ thưởng lãm nghệ thuật đương đại mang tên "The House of Modern Legacy" ngay trong 12 căn hộ thực tế thuộc Bộ sưu tập Marriott Residences Phiên bản Đặc biệt.

Không đơn thuần là hoạt động tham quan căn hộ đã hoàn thiện, The House of Modern Legacy là một hành trình được giám tuyển công phu, nơi nghệ thuật, phong cách sống và giá trị di sản cùng hiện hữu và đối thoại trong một không gian sống thực tế, đạt chuẩn Marriott toàn cầu.

Tọa lạc trên nền di tích Ba Son – xưởng đóng tàu lâu đời nhất Đông Dương và là di sản lịch sử cấp quốc gia – Grand Marina, Saigon không chỉ sở hữu vị trí đắc địa mà còn mang trong mình chiều sâu văn hóa đặc biệt. Trên nền ký ức ấy dự án tiếp nối những tinh hoa rực rỡ của quá khứ hào hùng trong hình hài một biểu tượng sống mang tầm vóc quốc tế, được xem là "di sản thời đại mới" trong bối cảnh phát triển của TP.HCM hiện đại.

Chính tinh thần đó đã truyền cảm hứng hình thành concept The House of Modern Legacy, nơi 12 căn hộ hàng hiệu thực tế thuộc bộ sưu tập Marriott Residences Phiên bản Đặc biệt được chuyển hóa thành 12 "lát cắt" của di sản đương đại. Không còn là những căn hộ thông thường, mỗi không gian sống trở thành một chương kể, một tác phẩm giàu tính biểu tượng, được giám tuyển bởi nhà nghiên cứu nghệ thuật Ngô Kim Khôi.

Nhà nghiên cứu nghệ thuật Ngô Kim Khôi

"Mỗi căn hộ Marriott Residences là một dấu ấn trải nghiệm tinh tế. Tôi muốn từng tác phẩm nghệ thuật, từng vật phẩm hàng hiệu - từ hương thơm, đồng hồ cho đến những chai rượu quý - đều được đặt để có dụng ý. Mục đích là tái hiện dòng chảy di sản – từ Ba Son đến Sài Gòn đương đại. Đó là cách tôi trao cho mỗi không gian một linh hồn, một chất sống tinh hoa vượt thời gian." ông chia sẻ, nhấn mạnh triết lý rằng một không gian sống chỉ thực sự trở thành tác phẩm khi được trao cho linh hồn.

Thưởng lãm tranh quý trong căn hộ hàng hiệu Marriott Residences

Đồng hành cùng Masterise Homes, những tên tuổi hàng đầu thế giới trong nghệ thuật phong cách sống như The Macallan, Franck Muller, BVLGARI, Canali, S.T. Dupont đã mang đến những bộ sưu tập tinh tuyển nhất, lần đầu tiên hiện diện trong sự kiện của một dự án bất động sản hàng hiệu tại Việt Nam. Tất cả hòa quyện cùng ngôn ngữ hội họa phóng khoáng của Hom Nguyen, Cyril Kongo và dòng tranh Sài Gòn – Gia Định, nhân dấu mốc 100 năm mỹ thuật, để tạo nên một không gian mà mỗi căn hộ không chỉ là nơi để sống, mà còn là một tuyên ngôn nghệ thuật, bản sắc cá nhân và vị thế di sản.

Mười hai không gian – Ba trụ cột nghệ thuật

Bước vào hành trình trải nghiệm The House of Modern Legacy, khách mời sẽ khám phá 12 không gian căn hộ được giám tuyển theo 3 trụ cột nghệ thuật qua dòng chảy: quá khứ - hiện tại – tương lai.

Những vị khách hào hứng khám phá câu chuyện được dẫn dắt qua từng không gian căn hộ.

Bốn căn hộ thuộc chủ đề "Đối Thoại Với Thời Gian" (The Dialogue of Time) tái hiện ký ức Sài Gòn qua tranh từ Saigon Antique. Tại đây, không gian như một bộ sưu tập nghệ thuật kinh điển sống động, với tranh của nhóm họa sĩ thuộc trường phái Mỹ thuật Gia Định: Duy Liêm, Nguyễn Trí Minh, Đào Mùi, Đỗ Xuân Doãn, Lê Chánh … Khi vẻ đẹp Sài Gòn xưa được đánh thức, giao hòa cùng phong vị đương đại, mỗi không gian trở thành tấm gương phản chiếu phong cách sống tinh hoa, nơi di sản quá khứ được tiếp nối để trở thành di sản đương đại và trường tồn cùng thời gian. Đó cũng là sự kiêu hãnh, niềm tự hào mà Grand Marina, Saigon, trao gửi đến những chủ nhân tương lai của BST căn hộ Marriott Residences phiên bản đặc biệt.

NTK Adrian Anh Tuấn cùng doanh nhân Cheng Bảo Phương

Tiếp nối hành trình, khách tham quan tiếp tục bước vào 2 căn hộ thuộc chủ đề "Nhịp đập đương đại" (The Pulse of Now) – không gian sống tôn vinh những dấu ấn đương thời, nơi tinh thần sống hôm nay trở thành tuyên ngôn của sáng tạo và bản lĩnh cá nhân. Trong không gian sống dành cho quý ông (Gentlemen House), những bộ suit chuẩn mực Ý của Canali, phụ kiện xa xỉ đẳng cấp từ S.T. Dupont và rượu The Art of Flower từ The Macallan Horizon khẳng định bản lĩnh và khí chất. Ngược lại, không gian sống dành cho quý bà (Lady House) tôn vinh nét thanh lịch, tinh tế và khí chất đương đại của người phụ nữ với bộ sưu tập nước hoa Allegra và chăm sóc cơ thể Art of Living lấy cảm hứng từ những cảm xúc muôn màu trong cuộc sống đến từ thương hiệu BVLGARI trứ danh đến từ Ý.

Siêu mẫu Lan Khuê tỏa sáng bên tác phẩm "Les Portes Du Paradis"

Là chặng cuối của hành trình trải nghiệm, cánh cửa của 6 căn hộ thuộc chủ đề "Kiệt tác toàn cầu" (The Global Masterpiece) mở ra tầm nhìn khoáng đạt hướng về bán đảo Thủ Thiêm và dòng sông Sài Gòn, biểu tượng cho một tương lai đang thành hình, nuôi dưỡng khát vọng vươn tầm thế giới và tinh thần thời đại mới của TP.HCM. Tại đây, các tác phẩm nghệ thuật giá trị nhất trong bộ sưu tập của Hom Nguyen và Cyril Kongo đối thoại thị giác với mẫu đồng hồ phiên bản giới hạn Vanguard Crazy Hours Hom Nguyen từ thương hiệu Franck Muller, kết nối tinh thần chế tác đỉnh cao Đông – Tây. Không gian còn được nâng tầm với sự hiện diện của tuyệt phẩm whisky The Macallan Red Collection 78 YO và những tầng hương từ bộ sưu tập rượu quý Distil Your World Hongkong cùng thương hiệu.

Giá trị của từng căn hộ không chỉ nằm ở vị thế di sản mà dự án đang tọa lạc mà còn ở cách chúng định nghĩa lại trải nghiệm sống – một trải nghiệm mà mọi giác quan đều được đánh thức.

Đối thoại cùng những biểu tượng toàn cầu

Chưa từng có một sự kiện bất động sản nào tại Việt Nam quy tụ nhiều thương hiệu hàng đầu đến vậy. The Macallan mang tới những bộ sưu tập hiếm nhất trong lịch sử, đại diện của thương hiệu chia sẻ "The Macallan luôn song hành cùng di sản và sự trường tồn. Khi đặt những giọt hương whisky quý giá nhất tại Grand Marina Saigon, chúng tôi nhận thấy sự đồng điệu rõ rệt: mỗi bộ sưu tập whisky cũng như mỗi căn hộ, đều là kết tinh của thời gian và nghệ thuật, để lại di sản đương đại cho thế hệ tiếp nối." Ở một góc khác, Franck Muller góp mặt bằng những cỗ máy thời gian được gọi là "Master of Complications". Đại diện thương hiệu khẳng định: "Đồng hành cùng Masterise Homes cho phép chúng tôi kể câu chuyện tuyệt tác thời gian đó trong một không gian sống hàng hiệu của dự án– nơi nghệ thuật và phong cách hòa quyện,"

Một cột mốc cho bất động sản Việt Nam và Đông Nam Á

Đại diện Masterise Homes nhìn nhận, sự kiện lần này không chỉ đơn thuần là khai trương 12 căn hộ thực tế thuộc BST Marriott Residences phiên bản đặc biệt "Một BST đặc biệt xứng đáng đi cùng những trải nghiệm đặc biệt! Chúng tôi mong muốn đưa khách hàng đến gần hơn với phong cách sống hàng hiệu mang đậm bản sắc và chiều sâu văn hóa, ngay tại không gian sống thực tế được hoàn thiện chuẩn Marriott. Không đơn thuần là tham quan căn hộ, đây là hành trình khám phá nghệ thuật, di sản và phong cách sống hàng hiệu được cá nhân hóa. Qua đó, khách hàng sẽ cảm nhận rõ nét giá trị độc bản từ vị trí – không gian sống – dịch vụ và những đặc quyền mà dự án mang lại, cũng như hình dung một cách chân thực nhất về chuẩn sống hàng hiệu mà họ sẽ được tận hưởng trong tương lai tại Grand Marina, Saigon."

Tầm view xuất sắc tại phòng ngủ căn hộ Marriott Residences phiên bản đặc biệt

Với chiều sâu giám tuyển, số lượng lớn các tác phẩm nghệ thuật giá trị và các thương hiệu xa xỉ danh tiếng, "The House Of Modern Legacy" được đánh giá là sự kiện trải nghiệm bất động sản hàng hiệu – nghệ thuật – phong cách sống quy mô nhất từ trước đến nay tại Việt Nam, và hiếm có cả trong khu vực Đông Nam Á. Đây cũng là một phần trong hành trình hiện thực hóa phong cách sống hàng hiệu chuẩn quốc tế tại Việt Nam của Masterise Homes, thông qua hợp tác chiến lược cùng Marriott International và hệ sinh thái các thương hiệu toàn cầu

Mười hai căn hộ, mười hai câu chuyện, mười hai trải nghiệm độc bản. Từ quá khứ đến hiện tại, từ nghệ thuật đến phong cách sống chuẩn Marriott, Masterise Homes đã làm điều chưa từng có: biến căn hộ hàng hiệu thành tác phẩm nghệ thuật sống, và biến buổi ra mắt thành một sự kiện văn hóa tầm vóc tại Grand Marina, Saigon.

The House Of Modern Legacy diễn ra từ 27.9 -5.10 tại Grand Marina, Saigon (số 02 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn,TP.HCM), chỉ dành cho khách hàng đặt lịch hẹn trước qua hotline 0789 454 686 hoặc Fanpage chính thức của Grand Marina, Saigon https://www.facebook.com/OfficialGrandMarinaSaigon