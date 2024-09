Masuto Việt Nam: Hành trình trở thành thương hiệu thiết bị gia dụng Việt chất lượng - thời trang - giá hợp lý

Trong nhịp sống bận rộn hiện nay, việc tối ưu hóa thời gian và công sức dành cho việc nhà trở nên ngày càng quan trọng. Từ việc tiết kiệm công sức, thời gian đến nâng cao chất lượng cuộc sống, các thiết bị gia dụng đã trở thành trợ thủ đắc lực không thể thiếu trong mọi gia đình.



Đặc biệt, nhiều gia đình trẻ hiện nay lựa chọn các thiết bị gia dụng đề cao tiêu chất lượng, thông minh, tích hợp nhiều tính năng hiện đại nhưng đồng thời cũng phải mang tính thẩm mỹ. Với những sản phẩm chất lượng, phong cách thiết kế hiện đại cùng tính năng vượt trội, độ bền cao và giá thành hợp lý, Masuto Việt Nam là một trong những thương hiệu được nhiều gia đình, các bạn trẻ yêu thích và tin dùng.

Masuto Việt Nam là thương hiệu thuộc Công ty Cổ phần Thương Mại và Đầu tư Gia Vũ, đầu tư, phân phối và phát triển với 3 nhóm ngành hàng điện gia dụng trụ cột, bao gồm thiết bị điện nhà bếp, thiết bị chăm sóc cá nhân và thiết bị vệ sinh nhà cửa. Đặc biệt, các sản phẩm điện gia dụng của thương hiệu này được người tiêu dùng đánh giá cao về phong cách thiết kế, tính năng vượt trội, độ bền cao và giá thành hợp lý.

Các sản phẩm của Masuto.

Các dòng thiết bị điện nhà bếp của Masuto Việt Nam tập trung vào các sản phẩm chủ lực điện gia dụng nhà bếp cỡ nhỏ, chất lượng cao với tầm giá hợp lý. Các sản phẩm có thiết kế hiện đại, trẻ trung với các chức năng thông minh giúp giải phóng sức lao động, nâng cao sức khỏe cho người tiêu dùng.

Thiết bị chăm sóc cá nhân của Masuto Việt Nam bên cạnh chất lượng cao còn có sự thiết kế đề cao tính thẩm mỹ, phong cách thời trang. Đây là lời cam kết rằng các sản phẩm của Masuto không chỉ giúp bạn đẹp hơn mà còn thời thượng hơn, mang lại sự tự tin và tỏa sáng, nơi công nghệ chăm sóc cá nhân tiên tiến kết hợp với thiết kế sản phẩm độc đáo, giúp bạn luôn nổi bật.

Thiết bị chăm sóc cá nhân của Masuto.

Cuối năm 2024, Masuto Việt Nam sẽ tiếp tục cho ra mắt các thiết bị vệ sinh nhà cửa chất lượng cao, thông minh và hiện đại với mục tiêu góp phần mang lại một không gian sống sạch sẽ, gọn gàng và thẩm mỹ nhằm tạo nên một cuộc sống hiện đại, thoải mái.

Với mong muốn mang đến cho người tiêu dùng sản phẩm chất lượng với giá thành hợp lý, mang văn minh mua sắm cho người dân bằng mô hình mua sắm trực tuyến tiện lợi, tiết kiệm, an toàn, Masuto Việt Nam đem đến những sản phẩm chất lượng cao, an toàn, thân thiện với người sử dụng với giá thành hợp lý. Đây cũng là lý do mà thương hiệu đã xây dựng được một cộng đồng khách hàng trung thành và ngày càng mở rộng.

Các sản phẩm của Masuto Việt Nam không chỉ sở hữu chất lượng cao mà còn có mức giá hợp lý. Những thiết bị của thương hiệu này là một trong những lựa chọn hàng đầu trong phân khúc thiết bị gia đình thông minh, hiện đại với giá hợp lý.

Masuto không chỉ bán sản phẩm, mà còn mang đến những giá trị về sức khỏe, tiện ích và tính thẩm mỹ, giúp nâng tầm cuộc sống của khách hàng. Masuto chú trọng đến chất lượng sản phẩm và sự an toàn của người dùng.

Masuto vinh dự nhận nhiều giải thưởng.

Với nỗ lực không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, mang đến những giá trị về sức khỏe, tiện ích và tính thẩm mỹ, nâng tầm cuộc sống của người tiêu dùng, Masuto Việt Nam đã vinh dự nhận được nhiều giải thưởng. Trong đó, Masuto Việt Nam từng được VTVCab bình chọn là thương hiệu seller xuất sắc của năm. Gần đây nhất, tháng 6/2024 tại sự kiện sự kiện TikTok SMB Summit 2024, Masuto được TikTok trao tặng giải thưởng doanh nghiệp bán hàng uy tín.