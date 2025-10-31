Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mất 45 năm tôi mới biết cách chọn chuối ngon nhất siêu thị - không phải dựa vào màu sắc

31-10-2025 - 18:28 PM | Sống

Một người đàn ông vừa tiết lộ rằng anh mất tới “45 năm” mới phát hiện ra mẹo chọn chuối trong siêu thị để luôn mua được những quả ngọt và ngon nhất.

Chuối là loại quả giàu dinh dưỡng, tiện lợi và giá thành rẻ. Đó chính là lý do vì sao chuối được nhiều người yêu thích.

Phần lớn mọi người đánh giá chuối dựa vào màu sắc hoặc số lượng đốm trên vỏ, nhưng hóa ra còn có một dấu hiệu khác cho biết chuối sẽ ngọt đến mức nào. 

Người mua thường tranh luận liệu chuối còn xanh ở đầu hay chuối vàng đều là ngon nhất, nhưng có một chi tiết nhỏ lại tạo nên sự khác biệt lớn.

Một người đàn ông đã lên Instagram thú nhận rằng phải mất gần nửa đời người, anh mới biết được mẹo đơn giản này để chọn chuối ngon ngọt mỗi lần đi chợ. Bí quyết của anh đã khiến hàng nghìn người bất ngờ vì tưởng rằng họ đã biết cách chọn chuối hoàn hảo từ lâu. Trước khi đi siêu thị lần tới, bạn nên chú ý đến chi tiết nhỏ thường bị bỏ qua này — nó có thể đảm bảo hương vị ngon hơn rất nhiều.

Mẹo chọn chuối ngon nhất siêu thị

Người sáng tạo nội dung có tài khoản @Amintips chia sẻ trên mạng xã hội: “Tôi mất 45 năm để học được điều này. Đây là cách chọn chuối ngon nhất.”

“Hãy nhìn vào phần cuống của quả chuối. Nếu cuống ngắn, chuối sẽ ngọt và đậm vị hơn; còn nếu cuống dài, chuối sẽ nhạt hơn.”

Bài đăng thu hút hơn 2.000 lượt thích, với một người bình luận: “Làm sao mà đến tận 62 tuổi tôi mới biết điều này cơ chứ. Hóa ra tôi đã làm đúng rồi lại làm sai không biết bao nhiêu lần.”

Một người khác nhận xét: “Đúng rồi!! Cách này lần nào cũng hiệu quả!!”

Mất 45 năm tôi mới biết cách chọn chuối ngon nhất siêu thị - không phải dựa vào màu sắc- Ảnh 1.

Khi mua chuối ở siêu thị, hãy để ý đến phần cuống chuối.

Đầu bếp Cristian Feher, người có hơn 20 năm kinh nghiệm và là gương mặt quen thuộc trên Food Chain TV, cũng đồng tình rằng người mua nên chú ý đến phần cuống chuối. Ông nói: “Khi bạn ở cửa hàng, nhìn vào những nải chuối, làm sao biết được nải nào ngon nhất? Bí quyết nằm ở độ dài của cuống.” 

Ông đặt hai quả chuối cạnh nhau — một quả có cuống ngắn và một quả có cuống dài — rồi giải thích: “Chuối có cuống ngắn thường ngọt hơn và có hương vị đậm đà hơn nhiều so với những quả có cuống dài.”

Những cách khác để nhận biết chuối ngọt

Việc nhìn vào cuống chuối quả là một mẹo hay nhà bếp nhiều người chưa hề biết tới. Dưới đây là một số cách khác phổ biến hơn để nhận biết chuối ngon ở siêu thị:

1. Màu sắc

Theo The Spruce Eats, chuối ngon nhất là khi vỏ chủ yếu màu vàng nhưng vẫn còn hơi xanh ở hai đầu. Đây là giai đoạn cân bằng hoàn hảo giữa độ tươi và độ ngọt.

Tránh những quả có vỏ thâm, xỉn màu hoặc hơi xám, vì có thể chúng đã bị dập hoặc bảo quản sai cách. Chuối vàng đều, không còn xanh là đã chín và có thể ăn ngay, còn chuối xanh sẽ tiếp tục chín trong vài ngày tới.

2. Đốm nâu

Chuối có các đốm nâu nhỏ trên vỏ là lúc đạt độ ngọt và hương vị ngon nhất, thích hợp để ăn ngay. Tuy nhiên, nếu vỏ có vết thâm sẫm, ẩm hoặc lõm, phần thịt bên trong có thể đã bị dập.

3. Vỏ

Chuối khó bóc hoặc phần thịt dính vào vỏ là dấu hiệu vẫn còn xanh, khi ăn sẽ có vị bột và hơi đắng.

Mua ổi chọn quả sần sùi hay nhẵn mịn? Trùm buôn hoa quả mách 5 mẹo chọn ổi ngon giòn ngọt lịm

Theo Trà My

Đời sống & pháp luật

