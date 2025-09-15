Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khi chọn chuối, nhất định phải để ý đến điều này để mua được nải chuối ngon nhất

15-09-2025 - 13:50 PM | Sống

Người tiêu dùng được khuyên chú ý tới một dấu hiệu quan trọng khi mua chuối để đảm bảo lựa chọn được những quả ngon và chín vừa đủ.

Chuối là một loại trái cây phổ biến và được ưa chuộng nhờ những lợi ích cho sức khỏe và tính đa dụng trong ẩm thực. Chuối thường được dùng để ăn trực tiếp, làm bánh hoặc nhiều món tráng miệng khác nhau. Khi đi mua sắm, bạn có thể dễ dàng nhận thấy sự khác biệt về màu sắc và độ chín của chuối bày bán trên kệ siêu thị. Một số quả có đốm, một số nhạt màu hơn, thậm chí có quả còn hơi xanh.

Theo các chuyên gia, có một đặc điểm cụ thể giúp người tiêu dùng chọn được nải chuối ngon nhất. Đặc điểm này cho thấy chuối đã gần đạt độ chín lý tưởng và có thể ăn ngay sau khi mua về.

Chuyên trang ẩm thực The Spruce Eats khuyến nghị nên chọn những quả chuối nằm “giữa dải độ chín”, tức là chuối có màu vàng chủ đạo với một chút xanh ở hai đầu. Những quả chuối ở giai đoạn này chưa chín hoàn toàn nên sẽ bảo quản được trong vài ngày sau khi mang về nhà. Đồng thời, người dùng cũng không phải đợi quá lâu để chuối chín hoàn toàn, rất phù hợp nếu không có nhu cầu ăn ngay lập tức.

Các mẹo khác khi chọn mua chuối

Nếu bạn định sử dụng chuối ngay sau khi mua, hãy chọn những quả đã chín hơn, có vỏ vàng với một vài đốm nâu và phần thịt mềm hơn. Trong trường hợp muốn bảo quản chuối lâu hơn, nên chọn những quả còn xanh hơn – chúng sẽ mất nhiều thời gian hơn để chín, thích hợp để dùng vào cuối tuần.

Về cách bảo quản, các chuyên gia khuyên nên để chuối ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Ngoài ra, một số loại trái cây có thể khiến chuối chín nhanh hơn, do đó, tốt nhất là nên để chuối cách xa những loại quả này.

Ăn lê mùa thu tốt ngang dùng thuốc bắc: Cách chọn và ăn lê thế nào để dưỡng ẩm da, bảo vệ phổi, lá lách, dạ dày trong mùa thu

Theo Trà My

Doanh nghiệp & tiếp thị

Từ Khóa:
chọn chuối

