Mua thanh long thấy quả dài - quả ngắn, ruột trắng - ruột đỏ? Chủ vườn chỉ cách chọn "ngon quên lối về"!

Thanh long là loại trái cây quen thuộc, vừa dễ ăn vừa chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe. Tuy phổ biến nhưng không ít người vẫn thấy bối rối khi mua thanh long, vì không biết nên chọn quả dài hay ngắn, ruột đỏ hay trắng. Thực tế, thanh long có nhiều giống khác nhau, mỗi loại lại mang một hương vị và đặc điểm riêng. Chỉ cần nắm rõ ưu nhược điểm của từng loại, bạn sẽ dễ dàng chọn được quả vừa ngon vừa hợp gu.

Thanh long quả ngắn hay quả dài?

Thực tế, hình dáng thanh long dài hay ngắn phụ thuộc nhiều vào giống cây và điều kiện trồng trọt chứ không hẳn quyết định trực tiếp đến chất lượng ruột bên trong. Tuy nhiên, kinh nghiệm của nhiều người đi chợ cho thấy:

- Thanh long quả ngắn, tròn: thường mọng nước hơn, vị ngọt đậm, thịt quả chắc. Do cuống quả ngắn, dinh dưỡng dễ tập trung vào phần thịt nên hương vị thường hài hòa hơn.

- Thanh long quả dài, thon: có phần thịt nhiều hơn về khối lượng, đôi khi vị ngọt nhẹ, thanh mát hơn. Một số giống quả dài dễ bị xốp ruột nếu để lâu hoặc bảo quản không tốt.

Như vậy, nếu thích ăn ngọt đậm, bạn nên chọn quả ngắn, còn nếu thích ăn ngọt thanh và nhiều thịt quả, quả dài sẽ hợp hơn.

Thanh long ruột trắng hay ruột đỏ?

Thanh long hiện nay phổ biến nhất 2 loại là ruột trắng và ruột đỏ. Thanh long ruột trắng là giống truyền thống, dễ trồng, giá thành rẻ hơn. Hương vị thanh mát, ngọt nhẹ, nhiều nước. Đây là loại thường thấy trong mâm ngũ quả hoặc khi bày biện cúng vì vỏ ngoài xanh hồng bắt mắt. Nhược điểm là nếu để quá lâu, quả dễ bị nhạt và không giữ độ giòn lâu. Thanh long ruột đỏ có màu sắc bắt mắt, giá trị dinh dưỡng cao hơn, đặc biệt giàu chất chống oxy hóa nhờ sắc tố betalain. Vị ngọt đậm, mềm và dẻo hơn so với ruột trắng. Tuy nhiên, loại này giá thường cao gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi ruột trắng, và dễ dây màu khi cắt.

Về dinh dưỡng, thanh long ruột đỏ được đánh giá là có lợi thế hơn vì hàm lượng vitamin C, chất chống oxy hóa và anthocyanin cao, tốt cho tim mạch và làn da. Nhưng nếu chỉ cần một loại quả giải nhiệt, giá bình dân, thì thanh long ruột trắng vẫn là lựa chọn hợp lý.

Mẹo chọn mua thanh long ngon khi đi chợ

Ngoài việc chọn loại phù hợp, bạn cũng cần chú ý đến dấu hiệu của quả ngon, chín tự nhiên để tránh mua phải loại bị ép chín hoặc đã để lâu ngày.

- Nhìn vào tai quả (cánh vỏ): Tai xanh, tươi, ôm sát quả là quả mới hái. Nếu tai đã héo, quắt lại, chứng tỏ quả để lâu, dễ bị nhạt nước.

- Quan sát vỏ ngoài: Quả chín tự nhiên sẽ có lớp vỏ căng bóng, màu hồng đỏ hài hòa. Nếu vỏ loang lổ, có vết sạm hoặc nhiều đốm đen thì nên tránh.

- Cầm thử quả: Quả ngon sẽ chắc tay, không mềm nhũn. Nếu bóp nhẹ thấy lún tức là quả đã chín quá hoặc bị ủ lâu.

- Chọn quả vừa tay: Không nên chọn quả quá to vì dễ bị xốp ruột. Quả vừa phải, tròn chắc thường ngon hơn.

- Ngửi mùi: Thanh long chín ngon sẽ có mùi thơm dịu. Nếu có mùi chua hoặc hăng, quả có thể đã bắt đầu lên men.

Cách bảo quản thanh long

- Nếu chưa ăn ngay, nên để ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

- Với quả đã chín, có thể cho vào ngăn mát tủ lạnh để giữ độ giòn ngọt thêm 2 – 3 ngày.

- Nên bọc quả trong túi giấy hoặc túi nilon thoáng khí để tránh bị mất nước nhanh.