Mặt mộc gần đây của Lưu Diệc Phi

26-09-2025 - 13:46 PM | Lifestyle

Không phải tự nhiên danh hiệu "thần tiên tỷ tỷ" vẫn thuộc về Lưu Diệc Phi bao năm qua.

Không chỉ tỏa sáng trên thảm đỏ hay trong những khung hình điện ảnh, Lưu Diệc Phi còn chứng minh sức hút vượt chuẩn minh tinh ngay cả trong những khoảnh khắc đời thường. Nữ diễn viên nhiều lần khiến cộng đồng mạng dậy sóng chỉ với những hình ảnh giản dị, không cần váy áo lộng lẫy hay trang điểm cầu kỳ. Mới đây, loạt ảnh “thần tiên tỷ tỷ” đi ăn cùng bạn bè tiếp tục gây sốt khi cô hoàn toàn để mặt mộc nhưng vẫn vô cùng rạng rỡ, xinh đẹp. Làn da trắng, ngũ quan hài hòa cùng thần thái thanh tao giúp Lưu Diệc Phi giữ trọn danh xưng một trong những mỹ nhân hàng đầu Cbiz. Dẫu chỉ diện trang phục đời thường, cô vẫn toát lên khí chất nổi bật hiếm có.

Mặt mộc gần đây của Lưu Diệc Phi- Ảnh 1.
Mặt mộc gần đây của Lưu Diệc Phi- Ảnh 2.
Mặt mộc gần đây của Lưu Diệc Phi- Ảnh 3.
Mặt mộc gần đây của Lưu Diệc Phi- Ảnh 4.

Loạt hình ảnh Lưu Diệc Phi giản dị đi ăn với bạn được truyền thông xứ Trung chia sẻ rộng rãi.

Dù không makeup, dường như chỉ tô mỗi son nhưng Lưu Diệc Phi vẫn nổi bật với gương mặt mộc tự nhiên mà không hề kém sắc. Qua ống kính truyền thông, minh tinh Cbiz gây ấn tượng với làn da sáng khỏe, mịn màng, không lộ nhiều dấu vết lão hóa ở tuổi 38. Các đường nét ngũ quan vốn đã thanh thoát nay càng nổi bật hơn khi không bị có lớp trang điểm. Thậm chí, Lưu Diệc Phi còn trẻ ra trông thấy. Nụ cười tươi tắn càng giúp nữ diễn viên giữ trọn danh xưng “thần tiên tỷ tỷ” mà netizen ưu ái gọi bấy lâu.

Mặt mộc gần đây của Lưu Diệc Phi- Ảnh 5.

Lưu Diệc Phi diện cả set đồ đen tối giản, đi sneaker trắng và đội mũ kín mít xuất hiện trên đường phố. Dù ăn mặc giản dị nhưng phong thái nhẹ nhàng của "thần tiên tỷ tỷ" vẫn khiến dân tình khó rời mắt.

Đây không phải lần đầu mặt mộc của Lưu Diệc Phi gây ấn tượng với công chúng. Cũng chính làn da ít khuyết điểm đã giúp nữ diễn viên lúc nào cũng trẻ trung hơn so với tuổi thật. Người đẹp thường hạn chế trang điểm khi không có lịch trình để tránh cho làn da bị bí bách.

Mặt mộc gần đây của Lưu Diệc Phi- Ảnh 6.
Mặt mộc gần đây của Lưu Diệc Phi- Ảnh 7.
Mặt mộc gần đây của Lưu Diệc Phi- Ảnh 8.
Mặt mộc gần đây của Lưu Diệc Phi- Ảnh 9.
Mặt mộc gần đây của Lưu Diệc Phi- Ảnh 10.

Lưu Diệc Phi được liệt vào danh sách một trong những nữ thần mặt mộc của làng giải trí Hoa Ngữ. Mỹ nhân đình đám thường khoe ảnh mặt mộc, hầu như chỉ tô son trong những khoảnh khắc đời thường.

Theo Linh An

Thanh niên Việt

