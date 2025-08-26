Mất ngủ vì đem cả tỷ đồng tiền tiết kiệm của bố mẹ đi đầu tư chứng khoán

Những ngày gần đây, thị trường chứng khoán Việt Nam đã chứng kiến những phiên tăng điểm mạnh mẽ xen kẽ với các đợt giảm sâu, khiến tâm lý nhà đầu tư bị thử thách liên tục. Chỉ số VN-index có thời điểm tiến gần mốc 1.700 điểm, nhưng ngay sau đó lại lao dốc, có ngày giảm hàng chục điểm với hàng loạt mã giảm sàn.

Anh Hùng (32 tuổi, Hà Nội), một nhà đầu tư cá nhân mới tham gia thị trường gần đây, đã không thể ngờ rằng quyết định đầu tư chứng khoán lại đẩy anh vào tình thế căng thẳng về đầu óc như những ngày qua.

"Tôi bắt đầu đầu tư chứng khoán từ giữa năm nay, lúc đầu chỉ bỏ một ít tiền tiết kiệm cá nhân. Sau giai đoạn thị trường tăng liên tục, tôi tự tin hơn và nghĩ mình có thể kiếm thêm lợi nhuận. Cách đây 1 tuần, bố mẹ tôi nhờ tôi chuyển sổ tiết kiệm 1 tỷ đồng sang ngân hàng khác để hưởng lãi suất cao hơn. Thấy thị trường tăng mạnh, tôi nghĩ đầu tư ngắn hạn một chút nên rút ra mua cổ phiếu, ai ngờ thị trường biến động quá mạnh, có ngày tài khoản tăng cả trăm triệu nhưng ngay phiên hôm sau cũng giảm cả trăm triệu. Vì sử dụng cả đòn bẩy, mỗi tối tôi đều bồn chồn khó ngủ, sợ phiên hôm sau sẽ giảm mạnh", anh Hùng cho hay

Dù chưa bị lỗ quá sâu, nhưng anh Hùng cho biết đang chịu áp lực tâm lý rất lớn vì thị trường biến động quá mạnh và số tiền ấy là toàn bộ tiền dưỡng già của bố mẹ.

"Tôi đã đọc khá nhiều sách chứng khoán, nhưng khi thấy cổ phiếu của mình giảm sàn, trắng bên mua, tôi hoảng loạn và không biết phải làm gì. Mỗi ngày mở ứng dụng giao dịch, thấy số tiền giảm bằng nửa năm lương của mình mà tim như thắt lại. Tôi tự nhủ cố chờ tài khoản "về bờ" sẽ bán toàn bộ danh mục để bảo toàn số tiền mà bố mẹ gửi", anh Hùng chia sẻ.

Câu chuyện của anh Hùng là lời cảnh tỉnh cho nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là những người mới tham gia thị trường. Chứng khoán có thể mang lại lợi nhuận hấp dẫn, nhưng cũng đi kèm rủi ro lớn, nhất là khi sử dụng tiền vay mượn hoặc tiền không thuộc về mình. Các chuyên gia tài chính khuyến nghị, trước khi đầu tư, nhà đầu tư cần:

Xác định rõ nguồn vốn: Chỉ sử dụng số tiền nhàn rỗi, không ảnh hưởng đến các nhu cầu thiết yếu hoặc kế hoạch tài chính quan trọng.

Nghiên cứu kỹ lưỡng: Hiểu rõ về thị trường, doanh nghiệp, và có chiến lược quản lý rủi ro cụ thể.

Kiểm soát tâm lý: Không để cảm xúc chi phối quyết định, đặc biệt trong giai đoạn thị trường biến động mạnh.