Mất ngủ vì thuê nhà hết 15 triệu/tháng ở Hà Nội

Ở Hà Nội hay bất kỳ thành phố lớn nào, chi phí thuê nhà luôn là một khoản không hề nhỏ, đặc biệt với những người chọn sống một mình thay vì ở ghép. Ai cũng muốn có không gian riêng tư, thoải mái, điều đó hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng với trường hợp của cô gái trong câu chuyện dưới đây, nhiều người lại cho rằng rất khó để cảm thông.

Cô gái này chia sẻ rằng hiện đang thuê một căn hộ hai phòng ngủ với giá 15 triệu đồng mỗi tháng, chưa kể điện nước và phí dịch vụ. Với mức thu nhập khoảng 40 triệu đồng, cô vẫn thấy vô cùng áp lực vì chi phí nhà ở quá cao. Điều khiến cô bế tắc hơn là chuyện "chuyển nhà" không hề đơn giản, bởi cô đã quen với lối sống, nếp sinh hoạt ở khu chung cư hiện tại và ngại phải "hạ tiêu chuẩn" để tìm chỗ rẻ hơn.

"Em quen với môi trường sống ở đây rồi, giờ tìm chỗ khác rẻ hơn mà vẫn ổn thì khó quá. Em cũng đi xem nhiều nơi mà giá còn cao hơn. Giờ lúc nào cũng nghĩ đến tiền thuê nhà, stress đến mất ngủ, đau dạ dày luôn. Làm sao để vừa thuê được nhà giá hợp lý mà vẫn đảm bảo an toàn, tiện nghi hả mọi người?" - Cô viết.

Ảnh minh họa

Dưới phần bình luận, phần lớn cư dân mạng đều lắc đầu ngán ngẩm. Không ít người cho rằng chính cô đã tự làm khó mình vì quá quen với việc "sống hưởng thụ", chi tiêu mạnh tay nên giờ mới thấy bế tắc.

Một người chia sẻ: "Vợ chồng mình thu nhập 200 triệu/tháng mà vẫn chỉ thuê căn 7 triệu thôi. Không hiểu sao bạn ở một mình mà phải thuê căn 15 triệu, chắc là ở khu cao cấp rồi chứ căn 2 phòng bình dân thì đâu đến mức đó".

Người khác thẳng thắn: "Lương 40 triệu mà cứ đòi ở nhà sang, không chịu hạ tiêu chuẩn thì bảo sao đau dạ dày vì stress. Mình thu nhập 100 triệu/tháng còn chỉ dám thuê căn 8 triệu thôi".

Một bình luận khác cũng chung quan điểm: "Thu nhập 40 triệu mà thuê nhà 15 triệu, chưa tính phí dịch vụ thì đúng là hơi căng. Nếu không chấp nhận điều chỉnh kỳ vọng, hạ mức sống xuống một chút thì chuyện tài chính bấp bênh là khó tránh".

Chi bao nhiêu tiền thuê nhà là hợp lý?

Tâm sự của cô gái trên khiến nhiều người đặt ra câu hỏi: Rốt cuộc, nên chi bao nhiêu tiền thuê nhà là hợp lý, để vừa đảm bảo chất lượng cuộc sống, vừa không đưa bản thân vào cảnh áp lực tài chính vì tiền thuê nhà quá cao?

Trên thực tế, không có con số cố định cho tất cả, bởi mức chi này phụ thuộc vào thu nhập, nhu cầu, hoàn cảnh và cả thói quen sống của mỗi người. Tuy nhiên, theo nguyên tắc tài chính cá nhân được nhiều chuyên gia khuyến nghị: Chi phí nhà ở bao gồm tiền thuê nhà, điện nước, phí dịch vụ,... chỉ nên chiếm tối đa 30% tổng thu nhập hàng tháng. Con số này giúp bạn để dành được tiền tiết kiệm hoặc dự phòng, bên cạnh các khoản thiết yếu khác như ăn uống, đi lại, giải trí,...

Ảnh minh họa

Với mức thu nhập 40 triệu đồng/tháng như trường hợp của cô gái trên, số tiền thuê nhà hợp lý nhất nên nằm trong khoảng 10 - 12 triệu đồng tính cả điện nước và phí dịch vụ. Nếu vượt quá ngưỡng này, áp lực tài chính sẽ tăng lên. Bởi tiền thuê nhà không phải chi phí duy nhất hàng tháng. Chỉ riêng các khoản cố định như ăn uống, xăng xe, chăm sóc bản thân, hiếu hỉ, phát sinh,... cũng có thể chiếm thêm 40 - 50% thu nhập. Nếu dành quá nhiều tiền cho nơi ở, bạn sẽ rất dễ rơi vào tình trạng "sống để trả tiền nhà", không còn dư để tiết kiệm hay dự phòng rủi ro.

Tất nhiên, nhiều người sẵn sàng chi hơn 30% thu nhập cho việc thuê nhà, đặc biệt là người trẻ độc thân ở các thành phố lớn. Họ coi không gian sống như phần thưởng cho nỗ lực làm việc. Đó là nhu cầu chính đáng, tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ: Nếu bạn phải đánh đổi sự ổn định tài chính chỉ để có 1 không gián sống thoải mái, cái giá hiển nhiên là bấp bênh tài chính. Việc duy trì mức chi thuê nhà cao trong thời gian dài sẽ khiến bạn bị cuốn vào vòng luẩn quẩn: Thu nhập cao nhưng không tích lũy được gì, thậm chí chỉ cần một biến cố nhỏ là mọi kế hoạch đều đổ vỡ.

Thế nên, một lời khuyên thực tế là hãy chọn thuê nhà với mức chi phí phù hợp với tình hình tài chính hiện tại, thay vì mưu cầu một không gian hoàn hảo. Nói cho cùng, thuê nhà không chỉ là chuyện chỗ ở, mà còn phản ánh tư duy quản lý tài chính và mức độ kiểm soát cuộc sống của mỗi người. Một căn hộ đắt tiền có thể mang lại cảm giác thoải mái trước mắt, nhưng sự an tâm lâu dài chỉ đến khi bạn biết giới hạn nào là vừa vặn cho túi tiền của mình.