Mất số tiền lớn sau khi bấm đường link của kẻ giả danh shipper

Ngày 22/11, Công an xã Hưng Mỹ ( Cà Mau ) cho biết, đang làm rõ vụ việc một phụ nữ địa phương bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 68 triệu đồng với thủ đoạn 'giả danh shipper' giao hàng. Nạn nhân là chị N.H.Đ (ở xã Hưng Mỹ).

Tin nhắn giả mạo “Trung tâm bảo hiểm hàng hóa” được người giả danh shipper gửi cho nạn nhân để hù dọa nạn nhân. Ảnh: CACC.

Theo trình bày của nạn nhân, trước đó một người đàn ông tự xưng là shipper giao đơn hàng 92.000 đồng, nhưng chị Đ đi vắng không thể nhận ngay. Người này đề nghị gửi hàng sang nhà hàng xóm và hướng dẫn chị Đ. chuyển khoản 92.000 đồng để thanh toán.

Sau khi chuyển tiền, chị Đ. nhận được cuộc gọi thứ hai từ chính số ‘shipper’, nói rằng chị đã chuyển nhầm vào "tài khoản bảo hiểm hàng hóa". Người này dọa rằng hành động đó đồng nghĩa với việc chị đã đăng ký gói bảo hiểm và mỗi tháng sẽ bị trừ 3,5 triệu đồng từ tài khoản ngân hàng.

Đánh vào tâm lý hoảng loạn, ‘shipper’ giả danh tiếp tục gửi cho chị Đ một đường link "hủy bảo hiểm" qua ứng dụng tin nhắn Messenger và yêu cầu điền toàn bộ thông tin cá nhân, mã xác thực ngân hàng.

Khi hoàn tất thao tác, hơn 68 triệu đồng trong tài khoản của chị bị chuyển đi trong tích tắc. Lúc này, nạn nhân mới hay mình đã sập bẫy và đến Công an xã Hưng Mỹ trình báo.

Theo Công an xã Hưng Mỹ, đây là thủ đoạn nhằm chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng thông qua các đường link giả mạo , kịch bản lừa đảo quen thuộc nhưng đang được biến tấu tinh vi hơn với vỏ bọc ‘shipper’ giao hàng nhỏ lẻ, giá rẻ.