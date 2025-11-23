Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mất số tiền lớn sau khi bấm đường link của kẻ giả danh shipper

23-11-2025 - 07:49 AM | Tài chính - ngân hàng

Từ một cuộc gọi giả danh shipper thông báo nhận hàng trị giá 92.000 đồng, một phụ nữ ở xã Hưng Mỹ (Cà Mau) bị mất hơn 68 triệu đồng sau khi bấm vào một đường link 'hủy bảo hiểm'.

Ngày 22/11, Công an xã Hưng Mỹ ( Cà Mau ) cho biết, đang làm rõ vụ việc một phụ nữ địa phương bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 68 triệu đồng với thủ đoạn 'giả danh shipper' giao hàng. Nạn nhân là chị N.H.Đ (ở xã Hưng Mỹ).

Mất số tiền lớn sau khi bấm đường link của kẻ giả danh shipper- Ảnh 1.

Tin nhắn giả mạo “Trung tâm bảo hiểm hàng hóa” được người giả danh shipper gửi cho nạn nhân để hù dọa nạn nhân. Ảnh: CACC.

Theo trình bày của nạn nhân, trước đó một người đàn ông tự xưng là shipper giao đơn hàng 92.000 đồng, nhưng chị Đ đi vắng không thể nhận ngay. Người này đề nghị gửi hàng sang nhà hàng xóm và hướng dẫn chị Đ. chuyển khoản 92.000 đồng để thanh toán.

Sau khi chuyển tiền, chị Đ. nhận được cuộc gọi thứ hai từ chính số ‘shipper’, nói rằng chị đã chuyển nhầm vào "tài khoản bảo hiểm hàng hóa". Người này dọa rằng hành động đó đồng nghĩa với việc chị đã đăng ký gói bảo hiểm và mỗi tháng sẽ bị trừ 3,5 triệu đồng từ tài khoản ngân hàng.

Đánh vào tâm lý hoảng loạn, ‘shipper’ giả danh tiếp tục gửi cho chị Đ một đường link "hủy bảo hiểm" qua ứng dụng tin nhắn Messenger và yêu cầu điền toàn bộ thông tin cá nhân, mã xác thực ngân hàng.

Khi hoàn tất thao tác, hơn 68 triệu đồng trong tài khoản của chị bị chuyển đi trong tích tắc. Lúc này, nạn nhân mới hay mình đã sập bẫy và đến Công an xã Hưng Mỹ trình báo.

Theo Công an xã Hưng Mỹ, đây là thủ đoạn nhằm chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng thông qua các đường link giả mạo , kịch bản lừa đảo quen thuộc nhưng đang được biến tấu tinh vi hơn với vỏ bọc ‘shipper’ giao hàng nhỏ lẻ, giá rẻ.

Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân cần nâng mức cảnh giác trước các cuộc gọi giả danh shipper yêu cầu chuyển khoản để nhận hàng. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, mật khẩu ngân hàng cho bất kỳ ai; không truy cập các đường link được gửi qua mạng xã hội.

Khi xuất hiện dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, người dân cần lưu giữ toàn bộ tin nhắn, cuộc gọi, sao kê để phục vụ điều tra. Đặc biệt, không nghe theo bất kỳ hướng dẫn nào của đối tượng giả danh shipper nhằm "hỗ trợ lấy lại tiền", bởi đó thường là bẫy lừa tiếp theo khiến nạn nhân tiếp tục mất tài sản.

Theo Tân Lộc

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Áp thuế 0,1% khi chuyển nhượng vàng miếng, ngưỡng nào sẽ chịu thuế?

Áp thuế 0,1% khi chuyển nhượng vàng miếng, ngưỡng nào sẽ chịu thuế? Nổi bật

Giám đốc Trung tâm thẻ và vận hành BIDV: Ưu điểm của QR Pay là khắc phục hầu hết nhược điểm của QR chuyển tiền

Giám đốc Trung tâm thẻ và vận hành BIDV: Ưu điểm của QR Pay là khắc phục hầu hết nhược điểm của QR chuyển tiền Nổi bật

Thống đốc yêu cầu NHNN chi nhánh Khu vực 2 đảm đảm bảo thông suốt, an toàn sau sắp xếp

Thống đốc yêu cầu NHNN chi nhánh Khu vực 2 đảm đảm bảo thông suốt, an toàn sau sắp xếp

23:03 , 22/11/2025
Dừng giao dịch ngân hàng bằng hộ chiếu từ ngày 1/1/2026

Dừng giao dịch ngân hàng bằng hộ chiếu từ ngày 1/1/2026

21:10 , 22/11/2025
Phát hiện hàng chục vụ vi phạm kinh doanh vàng

Phát hiện hàng chục vụ vi phạm kinh doanh vàng

17:10 , 22/11/2025
Một ngân hàng thông báo khẩn về tình trạng gián đoạn dịch vụ chuyển khoản

Một ngân hàng thông báo khẩn về tình trạng gián đoạn dịch vụ chuyển khoản

16:41 , 22/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên