Mất trắng vì mua vàng qua fanpage giả

Mỗi tháng chắt chiu từng khoản thu nhập để mua vàng, một người phụ nữ cho biết đã sập bẫy thủ đoạn mua vàng online trên trang fanpage mạo danh một thương hiệu vàng lớn.

Sau khi liên hệ qua fanpage, nạn nhân được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, ảnh căn cước và số lượng vàng cần mua để làm hoá đơn. Thậm chí, để tăng tính thuyết phục, các đối tượng còn chèn mã QR chuyển khoản giả mạo vào hình ảnh thật được chụp tại cửa hàng.

Nạn nhân bị lừa mua vàng qua trang fanpage mạo danh cho hay: "Mình mua 0,5 chỉ thì số tiền mình chuyển lúc đấy là 7.660.000 đồng. Bên kia nhắn lại là bên đấy nhận được tiền rồi nhưng mà thao tác ghi nội dung chuyển khoản của mình bị sai, nên họ nói: Bây giờ là bên em hướng dẫn chị là hủy giao dịch đấy đi để bên em hoàn tiền trên tài khoản của chị".

Lấy cớ là hướng dẫn nạn nhân chia sẻ màn hình để được hoàn tiền nhưng thực tế đây là chiêu trò để các đối tượng lấy thông tin tài khoản ngân hàng và dẫn dắt nạn nhân chuyển hết tiền cho các đối tượng.

"Người ta bảo mình bấm vào phần các gói tiết kiệm, bấm vào từng cái rồi bấm tất toán. Họ bảo: Vì tài khoản ngân hàng của chị có mấy cái, em không biết tài khoản nào nên là chị phải rút hết thì nó mới ra được đúng cái mã. Lúc mà người ta biết không lừa được nữa thì quay ra chửi mình, lúc đó mình biết là bị lừa rồi", nạn nhân bị lừa mua vàng qua trang fanpage mạo danh nói thêm.

Từ tháng 9/2025 đến nay, các đơn vị kinh doanh vàng cho biết liên tục ghi nhận tình trạng bị mạo danh fanpage, website với các chiêu trò như tặng vàng miễn phí, đặt cọc giữ suất mua vàng trực tuyến nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Bà Hoàng Thị Thúy Vân - Trưởng Phòng Kinh doanh và Trao đổi, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cho hay: "Qua theo dõi của chúng tôi gần đây có ngày xuất hiện 2 - 3 fanpage, website giả mạo mới, đồng thời chạy hàng trăm mẫu quảng cáo lừa đảo gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Chúng tôi khẳng định rõ chúng tôi không triển khai bất kỳ chương trình khuyến mại, tặng vàng hay mua bán online qua mạng. Tất cả thủ đoạn ấy đều là thủ đoạn lừa đảo".

Theo Bộ Công an, từ năm 2020 đến nay, Việt Nam xảy ra hơn 24.000 vụ lừa đảo qua mạng với các thủ đoạn tinh vi, đánh đúng tâm lý nạn nhân, gây thiệt hại gần 40.000 tỷ đồng.

"Càng đến thời điểm cận Tết, nhu cầu mua vàng của người dân càng lớn, đặc biệt sắp tới là Ngày Vía Thần tài, các đối tượng sẽ xây dựng kịch bản bám sát nhu cầu người dân như khan hiếm vàng miếng, yêu cầu đặt cọc trước. Đồng thời kết hợp trí tuệ nhân tạo với công nghệ giả dạng khuôn mặt, giọng nói của nhân viên bán hàng hay những người nổi tiếng để giới thiệu, chào mời, tạo lòng tin với người mua hàng", ông Vũ Việt Tiến - Chuyên gia an ninh mạng, Công ty Cổ phần Công nghệ An ninh mạng Quốc gia Việt Nam nhận định.

Cũng theo chuyên gia, người dân không nên trao đổi, mua bán vàng qua mạng xã hội, chỉ nên giao dịch trực tiếp tại các cửa hàng chính thống để đảm bảo quyền lợi. Không truy cập vào các đường link lạ, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hay đặt cọc, chuyển tiền cho người lạ để tránh rơi vào các bẫy lừa đảo ngày càng tinh vi.