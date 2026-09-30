Mẫu iPhone bị khai tử, người Việt sắp không còn cơ hội mua mới

Sau khi giới thiệu thế hệ iPhone mới, Apple đã âm thầm loại iPhone 16 Plus khỏi danh mục sản phẩm, khép lại vòng đời của mẫu máy ra mắt vào năm 2024.

Động thái này không chỉ đánh dấu sự kết thúc của một phiên bản iPhone màn hình lớn, mà còn khiến nguồn cung sản phẩm tại Việt Nam nhanh chóng thu hẹp.

Theo ghi nhận từ thị trường bán lẻ, iPhone 16 Plus hiện chủ yếu được phân phối dựa trên lượng hàng tồn kho. Một số hệ thống đã ngừng kinh doanh do hết hàng, trong khi những đại lý còn sản phẩm cũng không có kế hoạch bổ sung nguồn cung mới.

iPhone 16 Plus và iPhone 16 Pro Max. (Ảnh: PhoneArena)

Việc nhiều đại lý lần lượt cạn hàng cho thấy iPhone 16 Plus đang bước vào giai đoạn cuối tại thị trường trong nước. Khi lượng máy tồn kho được tiêu thụ hết, người dùng có thể sẽ không còn nhiều lựa chọn nếu muốn mua sản phẩm mới chính hãng.

iPhone 16 Plus có giá trên 24 triệu đồng

Dù đã bị Apple khai tử, iPhone 16 Plus vẫn được một số đại lý chào bán với giá khoảng 24,5 triệu đồng cho phiên bản 128 GB và 27,5 triệu đồng cho bản 256 GB. Mức chênh lệch so với iPhone 16 tiêu chuẩn vào khoảng 1,5 triệu đồng.

Với khoản chi phí bổ sung này, người mua có thể sở hữu thiết bị có màn hình lớn hơn, phù hợp với nhu cầu xem video, đọc nội dung hoặc sử dụng nhiều ứng dụng trên không gian hiển thị rộng. Tuy nhiên, mức giá hiện tại cũng khiến iPhone 16 Plus phải cạnh tranh trực tiếp với những lựa chọn khác trong cùng danh mục sản phẩm.

Đáng chú ý, nguồn hàng ngày càng hạn chế có thể khiến người mua khó lựa chọn phiên bản dung lượng hoặc màu sắc mong muốn. Khi các đại lý không còn nhập thêm máy, giá bán và tình trạng hàng hóa cũng sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào lượng tồn kho của từng hệ thống.

Dòng iPhone Plus dần khép lại

Apple công bố iPhone 16 Plus vào tháng 9/2024, cùng thời điểm với iPhone 16, iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max. Sản phẩm được định vị dành cho nhóm khách hàng muốn sở hữu iPhone màn hình lớn nhưng không cần những tính năng cao cấp của dòng Pro.

iPhone 16 Plus và iPhone 15 Plus. (Ảnh: PhoneArena)

Tuy nhiên, trong suốt vòng đời, iPhone 16 Plus không tạo được nhiều dấu ấn trên thị trường. Doanh số của mẫu máy này thậm chí được cho là thấp hơn iPhone 16e, phiên bản có mức giá dễ tiếp cận hơn. Điều này cho thấy dòng Plus gặp khó khăn trong việc tạo ra khoảng cách đủ rõ ràng với các phiên bản còn lại.

Trong khi iPhone tiêu chuẩn hướng đến nhóm khách hàng phổ thông, dòng Pro tập trung vào những người cần cấu hình và tính năng cao cấp, iPhone Plus chủ yếu tạo khác biệt bằng kích thước màn hình. Lợi thế này dường như chưa đủ để thuyết phục người dùng chi thêm tiền so với bản tiêu chuẩn.

Đến năm 2025, Apple chuyển hướng khỏi dòng Plus và giới thiệu iPhone Air, thay đổi cách hãng tiếp cận phân khúc nằm giữa phiên bản tiêu chuẩn và dòng Pro. Việc iPhone 16 Plus bị khai tử vì thế cũng đánh dấu sự thay đổi trong chiến lược sản phẩm của Apple, khi hãng không còn tiếp tục phát triển dòng iPhone Plus.