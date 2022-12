Màu sắc may mắn cho 12 con giáp trong năm 2023: Chọn màu phù hợp, tài lộc rực rỡ

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, người dân Việt Nam cùng toàn thể những quốc gia ăn Tết Nguyên Đán sẽ cùng đón chào năm mới Quý Mão. Theo phong thủy, Hỏa sẽ là nhân tố vượng trong ngũ hành trong năm nay, đồng thời màu sắc may mắn sẽ là Hồng Fuchsia (hay còn gọi là Hồng vân anh). Hồng vân anh là một màu sắc quyến rũ, pha trộn giữa hai tông màu đỏ và tím. Lấy cảm hứng từ loài hoa vân anh tuyệt đẹp, gam màu này như một biểu tượng cho sự sung túc và sâu sắc.

Theo phong thủy, màu hồng thường đại diện cho tình yêu, sự lãng mạn và hôn nhân. Đây cũng là màu sắc tượng trưng cho nét nữ tính, dịu dàng và ngây thơ. Trong khi đó, loài hoa vân anh cũng thường gắn liền với sự nữ tính, sáng tạo và vui tươi. Bản chất rực rỡ và bắt mắt của giống hoa này cũng có thể tạo cảm giác về sự tự tin và mạnh bạo. Trong một số nền văn hóa, hoa vân anh thậm chí còn được kết nối với ft sự theo đuổi tri thức.

Màu sắc may mắn của năm 2023

Các chuyên gia phong thủy đều cho rằng màu hồng vân anh sẽ là màu may mắn cho năm mới Quý Mão 2023. Ngoài màu này, thì màu đỏ, xanh lá cây và xanh dương cũng là những sắc màu mang lại sự thịnh vượng, tình yêu thương và sức khỏe dồi dào. Trong khi đó, màu nâu bị coi là mang lại những điều không may mắn. Các số 3, 6, 18 và 38 cũng sẽ là những con số tốt lành và có thể mang lại những điều tốt đẹp trong năm mới.

Mang những màu sắc may mắn của năm 2023 vào cuộc sống hàng ngày rất đơn giản. Mọi người đều có thể chọn mặc trang phục hoặc phụ kiện mang những sắc màu như trên, hoặc trang trí nhà cửa theo gam màu được khuyến khích. Khi xung quanh đều là những màu sắc được cho là mang lại may mắn, thì một bầu không khí tích cực sẽ được hình thành, từ đó giúp ta thu hút vận may đến với mình.

Màu đỏ là một màu sắc mạnh mẽ và rực rỡ, thường gắn liền với sự may mắn, thịnh vượng và giàu có trong nhiều nền văn hóa và tín ngưỡng. Nó cũng thường tượng trưng cho sự đam mê, tình yêu và hạnh phúc. Màu đỏ được cho là mang lại năng lượng tích cực và kích thích các giác quan, do đó thường là lựa chọn phổ biến.

Tuy nhiên, cũng cần thận trọng khi kết hợp màu đỏ trong phong thủy, vì sắc đỏ cũng là màu sắc của sự nguy hiểm. Trong một số trường hợp, lạm dụng màu đỏ có thể mang lại năng lượng tiêu cực hoặc những vận rủi trong cuộc sống, nhất là với những mệnh xung khắc với màu đỏ như mệnh Thủy.

Màu xanh lá cây tượng trưng cho sự phát triển, sự dư dả, sức khỏe, sự cân bằng, hài hòa và ổn định. Màu sắc này được tin rằng sẽ mang lại cảm giác xoa dịu, và do đó thường được sử dụng trong phong thủy để tạo bầu không khí yên bình.

Màu xanh dương gắn liền với những biến đổi sôi động và người ta tin rằng màu sắc này sẽ giúp kích thích sự sáng tạo trí tuệ trong năm mới..

Theo quan niệm, những may mắn trong ngày đầu năm mới có thể mang lại vận đỏ cho mọi người trong suốt cả năm đó. Vì thế, một cách để truyền năng lượng tích cực này là tặng những món quà mang màu sắc may mắn cho những người thân yêu.

Ngoài ra, trong bữa cơm sum họp đầu năm, mọi người cũng có thể lựa chọn một bộ quần áo có màu sắc may mắn như trên.

Sử dụng màu sắc như thế nào cho phù hợp

Theo phong thủy, Ngũ hành (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ) đều có những màu sắc đặc trưng. Sử dụng kết hợp những màu sắc này trong nhà ở hoặc cơ quan sẽ giúp tạo nên sự hài hòa và cân bằng. Ngoài ra, cũng cần chú ý đến các không gian hay khu vực trong nhà, vì mỗi màu sắc sẽ chỉ có tác dụng tốt với từng không gian nhất định

Chẳng hạn, màu xanh dương nhẹ có thể phù hợp với phòng ngủ, trong khi màu đỏ tràn đầy năng lượng phù hợp với nhà bếp. Cân bằng giữa hai tông màu ấm và lạnh cũng có thể góp phần tạo nên cảm giác hài hòa trong cả ngôi nhà.

Các gam màu nhạt nhẹ nhàng có thể tạo ra một bầu không khí thư giãn, trong khi các gam màu sáng, đậm có thể tạo ra một bầu không khí tràn đầy năng lượng. Cuối cùng, sử dụng màu sắc để làm nổi bật các công năng hoặc khu vực quan trọng trong nhà ở hoặc cơ quan sẽ giúp thu hút sự chú ý và tạo cảm giác tập trung.

Màu sắc may mắn của từng con giáp trong năm mới Quý Mão

Tuổi Tý

Màu sắc may mắn của tuổi Tý năm nay sẽ là đỏ Burgundy, hay đỏ tía, tượng trưng cho tiền tài và quyền lực. Trong năm mới Quý Mão, vận hạn tuổi Tý chưa có nhiều khởi sắc, nhưng màu đỏ tía có thể giúp giảm nhẹ tai ương và mang lại may mắn.

Tuổi Sửu

Màu sắc may mắn của tuổi Sửu năm 2023 là xanh da trời. Dự đoán cho thấy đây sẽ là một năm an nhàn, bình yên cho người tuổi Sửu. Trong cuộc sống của họ sẽ có nhiều tiến bộ đáng kể và mọi việc thuận lợi diễn ra như ý định.

Tuổi Dần

Màu sắc may mắn của tuổi Dần năm Quý Mão là màu xanh chanh (Green Lime), tượng trưng cho hi vọng, quyền lực và sức khỏe. Năm Quý Mão 2023 được dự đoán là một năm may mắn cho các hoạt động thương mại tài chính và các mối quan hệ tình yêu hôn nhân của người tuổi Dần.

Tuổi Mão

Red Salmon hay hồng cam là màu may mắn của tuổi Mão trong năm 2023, tượng trưng cho sự điềm tĩnh, kiên nhẫn và tri thức. Năm tuổi của người tuổi Mão được dự đoán sẽ là một năm vô cùng tuyệt vời, có nhiều tiến bộ và không có trở ngại trong cuộc sống. Tình yêu cũng sẽ rất tuyệt vời, lãng mạn và không khí gia đình vui vẻ.

Tuổi Thìn

Màu sắc may mắn của tuổi Thìn năm 2023 chính là hồng vân anh. Năm Quý Mão 2023 được dự báo là một năm yên bình và đem đến nhiều điềm lành, vận may cho người tuổi Thìn. Các mối quan hệ tình yêu cũng sẽ khởi sắc, cuộc sống hôn nhân cũng rất tuyệt vời.

Tuổi Tỵ

Năm 2023, màu sắc may mắn của tuổi Tỵ là màu đỏ tươi. Người tuổi Tỵ sẽ gặp may mắn về công việc, tiền bạc, tình yêu, sức khỏe và các kế hoạch. Năm Quý Mão sẽ đưa đến cho tuổi Tỵ nhiều lợi nhuận kinh doanh và tinh thần vui vẻ để tận hưởng cuộc sống. Bên cạnh đó, năm nay, họ cũng sẽ cần phải mạnh mẽ trước một số thời điểm khó khăn, trở thành chỗ dựa cho gia đình và đối tác trong các vấn đề liên quan đến công việc.

Tuổi Ngọ

Màu sắc may mắn của tuổi Ngọ năm 2023 là xanh bạc. Tử vi tuổi Ngọ trong năm Quý Mão 2023 được dự đoán sẽ là một năm tuyệt vời, có sự tiến triển tốt đẹp trên tất cả các phương diện cuộc sống như sự nghiệp công danh, tình yêu gia đình và các hoạt động xã hội.

Tuổi Mùi

Màu sắc may mắn của tuổi Mùi năm 2023 là xanh rừng (Green Forest). Năm 2023 hứa hẹn là một năm nhiều may mắn đối với người tuổi Mùi. Mọi mặt cuộc sống đều có những bước chuyển biến đáng kể. Họ sẽ đạt được những gì mình mong muốn, có những chuyến đi đáng nhớ, thăng tiến về tài chính, hoàn thành việc học và thành công trong sự nghiệp.

Tuổi Thân

Trong năm Quý Mão, màu sắc may mắn cho tuổi Thân là đỏ Cherry. Dự đoán tử vi của tuổi Thân trong năm 2023 cho thấy rằng, đây sẽ là năm khởi sắc trong mọi lĩnh vực cuộc sống của người tuổi này. Các doanh tuổi Thân sẽ vận dụng trí thông minh bẩm sinh một cách linh hoạt trong mở rộng kinh doanh, đem lại nhiều khoản lợi nhuận kếch xù.

Tuổi Dậu

Màu sắc may mắn của tuổi Dậu năm 2023 là xanh Cobalt. Năm 2023 được đánh giá là khoảng thời gian đầy rẫy những khó khăn, đòi hỏi họ phải không ngừng khích lệ bản thân mình cố gắng vươn lên, không đầu hàng nghịch cảnh. Tuy nhiên, cũng từ đó mà người tuổi Dậu trở nên trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn nhiều.

Tuổi Tuất

Màu sắc may mắn của những người tuổi Tuất là Rose Pink (Hồng hoa). Điểm nổi bật nhất trong vận hạn của tuổi Tuất năm nay chính là tình duyên, khi mà người tuổi Tuất sẽ tìm được bến đỗ hạnh phúc thực sự cho mình. Họ cũng sẽ tìm được bình yên trong suy nghĩ của bản thân.

Tuổi Hợi

Năm 2023, màu sắc may mắn của tuổi Hợi là màu Lavender (hoa oải hương). Năm 2023 hứa hẹn sẽ là một năm tuyệt vời, rực rỡ thành công đối với người tuổi Hợi. Nếu ra ngoài làm ăn kinh doanh, tuổi Hợi sẽ tạo lập được tầm ảnh hưởng lớn và gặp được nhiều quý nhân giúp đỡ. Bên cạnh đó, tuổi Hợi cần chú ý dĩ hòa vi quý trong lời ăn tiếng nói để tránh được những thị phi không đáng có, giúp công việc sự nghiệp hanh thông thuận lợi.