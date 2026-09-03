Mẫu SUV siêu sang giá gần 12 tỷ đồng của Hoàng Đức

Nguyễn Hoàng Đức, một trong những tiền vệ nổi bật của bóng đá Việt Nam trong những năm gần đây, không chỉ thu hút sự chú ý với những màn trình diễn ấn tượng trên sân cỏ mà còn với tài sản cá nhân giá trị, đặc biệt là chiếc Mercedes-AMG G63.

Tại Việt Nam, mẫu SUV hiệu suất cao này có giá khoảng 11,75 tỷ đồng và được biết đến với thiết kế đặc trưng, kết hợp giữa kiểu dáng vuông vức của dòng G-Class và sức mạnh vượt trội của thương hiệu AMG.

Mercedes-AMG G63 được trang bị động cơ V8 4.0L tăng áp kép, sản sinh công suất khoảng 577 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm. Với hộp số tự động AMG SPEEDSHIFT 9 cấp và hệ dẫn động 4MATIC, chiếc xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong hơn 4 giây, một thành tích ấn tượng cho một mẫu SUV cỡ lớn.

Không chỉ mạnh mẽ trên đường phố, G63 còn duy trì những đặc tính địa hình của G-Class với khung gầm rời, khoảng sáng gầm lớn và hệ thống 3 khóa vi sai cơ khí, giúp xe hoạt động tốt trên nhiều loại địa hình.

Về thiết kế, G63 giữ những đường nét vuông vức đặc trưng của G-Class, nhưng được bổ sung các chi tiết thể thao của AMG như lưới tản nhiệt Panamericana, cản trước thiết kế riêng và hệ thống ống xả bên hông.

Bên trong, khoang cabin được trang bị nhiều vật liệu cao cấp như da Nappa, kim loại và sợi carbon, cùng với hệ thống thông tin giải trí MBUX, màn hình kép 12,3 inch, đèn viền nội thất 64 màu và hệ thống âm thanh Burmester 3D.

Trước khi sở hữu G63, Hoàng Đức đã sử dụng mẫu Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC, có giá khoảng 2,3 tỷ đồng. Sự chuyển mình từ GLC 300 lên G63 không chỉ thể hiện sự nâng cấp về phân khúc mà còn cho thấy sự phát triển trong sự nghiệp của anh.

GLC 300 phục vụ nhu cầu sử dụng hàng ngày, trong khi G63 mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ và trang bị cao cấp hơn.

Trong những năm qua, Hoàng Đức đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong màu áo đội tuyển Việt Nam và cấp CLB. Theo thống kê, anh là một trong những cầu thủ duy trì phong độ ổn định nhất từ đầu giải, luôn nằm trong nhóm cầu thủ chạy nhiều và chuyền nhiều nhất trong các trận đấu của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2026.

Với 15 đường chuyền quyết định, trong đó có 4 kiến tạo thành bàn, Hoàng Đức đã chứng tỏ giá trị của mình. Mới đây, anh được Sofascore chấm 7,4 điểm, cao nhất trong số các cầu thủ thi đấu tại trận chung kết lượt về tại Mỹ Đình, khẳng định vị thế của mình trong đội hình.