Mâu thuẫn với HĐQT, người đàn ông bị chính công ty mình gây dựng loại bỏ, đành lập đế chế riêng và cái kết bất ngờ!

Steve Jobs đồng sáng lập Apple vào năm 1976, nhưng chỉ chưa đầy một thập kỷ sau, ông đã bị chính công ty mình gây dựng loại bỏ. Năm 1985, sau những xung đột quyền lực với CEO John Sculley và Hội đồng quản trị, Jobs mất quyền kiểm soát mảng Macintosh, rồi rời Apple trong cay đắng.

Đó là cú sốc không chỉ với ông mà còn với cả giới công nghệ, bởi người ta khó hình dung một nhà sáng lập đầy tham vọng và cá tính như Jobs lại có thể bị gạt ra ngoài lề ngay tại đứa con tinh thần của mình. Tuy nhiên, chính thất bại ấy lại mở ra một hành trình mới, nơi Jobs tìm lại sự tự do và sức sáng tạo mãnh liệt nhất trong cuộc đời.

Ngay sau khi rời Apple, Jobs lập ra NeXT – một công ty phần cứng và phần mềm với tham vọng tạo ra những máy tính cao cấp phục vụ giới học thuật và doanh nghiệp. NeXT không thành công về mặt thương mại, nhưng hệ điều hành NeXTSTEP đã trở thành nền tảng công nghệ cực kỳ quan trọng, là tiền đề cho Mac OS X sau này.

Song song với NeXT, Jobs mua lại xưởng đồ họa nhỏ từ Lucasfilm và biến nó thành Pixar. Năm 1995, Toy Story – bộ phim hoạt hình đầu tiên hoàn toàn bằng máy tính – ra mắt và trở thành cú nổ toàn cầu, đưa Pixar lên hàng đế chế điện ảnh. Nếu không bị Apple gạt bỏ, Jobs có lẽ không bao giờ bước chân vào lĩnh vực điện ảnh và chứng minh khả năng lãnh đạo sáng tạo của mình ngoài phạm vi máy tính.

Năm 1996, khi Apple đang chật vật bên bờ phá sản, công ty quyết định mua lại NeXT để tiếp cận công nghệ hệ điều hành tiên tiến mà họ không tự phát triển được. Thương vụ này đồng thời đưa Jobs trở lại mái nhà xưa.

Ban đầu, ông chỉ đóng vai trò cố vấn, nhưng chẳng bao lâu, với khả năng thuyết phục và sự quyết đoán, Jobs nắm lại quyền kiểm soát. Giữa năm 1997, sau khi CEO Gil Amelio bị buộc từ chức vì tình hình tài chính bi đát, Jobs trở thành quyền CEO, rồi chính thức là CEO ba năm sau. Việc đầu tiên ông làm là cắt bỏ tới 70% sản phẩm không cần thiết, sa thải hàng nghìn nhân viên và thu hẹp Apple về một danh mục tinh gọn. Trong khoảnh khắc tưởng chừng phi lý, Jobs còn thuyết phục Microsoft đầu tư 150 triệu USD để bảo đảm Apple sống sót và duy trì tính cạnh tranh trong bối cảnh bị chính đối thủ này đe dọa.

Sự hồi sinh bắt đầu từ iMac năm 1998, chiếc máy tính với thiết kế đột phá đã tạo ra làn sóng tiêu dùng mới. Từ đó, Apple bước vào chuỗi sản phẩm thay đổi thế giới: iPod ra đời năm 2001 cùng iTunes biến cách nghe nhạc toàn cầu; iPhone năm 2007 khai sinh kỷ nguyên smartphone; iPad năm 2010 mở ra thị trường máy tính bảng. Mỗi sản phẩm không chỉ thành công thương mại mà còn định nghĩa lại cả ngành công nghệ, biến Apple thành biểu tượng sáng tạo và phong cách sống.

Những quyết định chiến lược và tầm nhìn của Jobs đã biến Apple từ một công ty bên bờ phá sản trở thành tập đoàn nghìn tỷ USD. Tháng 8 năm 2018, Apple trở thành công ty Mỹ đầu tiên đạt vốn hóa thị trường 1.000 tỷ USD, một cột mốc mà ít ai có thể tưởng tượng vào thời điểm Jobs quay trở lại năm 1997 khi Apple chỉ còn rất ít tiền mặt để tồn tại. Câu chuyện ấy không chỉ là sự lội ngược dòng ngoạn mục của một doanh nghiệp, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của niềm tin, sự kiên định và khả năng nhìn xa trông rộng.

Steve Jobs từng nói rằng việc bị Apple sa thải là “điều tuyệt vời nhất” từng xảy đến, bởi nó giải phóng ông khỏi gánh nặng thành công và cho phép bắt đầu lại với sự nhẹ nhõm của một kẻ mới vào nghề. Chính khoảng thời gian tăm tối nhất ấy đã đưa ông đến những giai đoạn sáng tạo rực rỡ nhất, để rồi trở thành người dẫn dắt một trong những cuộc tái sinh vĩ đại nhất trong lịch sử kinh doanh hiện đại.

Theo: Business Insider, Reuters