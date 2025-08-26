Máu trắng đục như sữa sau khi uống 3 cốc đồ uống này mỗi ngày: Nhiều người mê mẩn

Máu trắng đục như sữa, mỡ máu tăng vọt

Theo trang QQ News, bệnh nhân Lương Mỹ 27 tuổi, ở Thâm Quyến, Trung Quốc đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng dữ dội, yếu sức sau khi uống trà sữa.

Khi lấy máu xét nghiệm, y tá tại bệnh viện số 8 trực thuộc Đại học Tôn Trung Sơn ở Thâm Quyến nhận thấy máu của Lương Mỹ có dấu hiệu bất thường.

“Máu của cô ấy không có màu đỏ như bình thường mà có màu trắng đục như sữa”, y tá tiết lộ.

Kết quả xét nghiệm máu cho thấy lượng cholesterol toàn phần trong máu của bệnh nhân cao gấp 7 lần bình thường, lượng triglyceride cao hơn mức bình thường khoảng 60 lần.

Bệnh nhân có máu trắng đục như sữa. (Ảnh: QQ News)

Bác sĩ Lạc Minh Hồng, làm việc tại Khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện cho biết, bệnh nhân được chẩn đoán bị viêm tụy nặng do mỡ máu tăng cao. Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân nguy kịch. Bệnh nhân được chỉ định thay huyết tương để kiểm soát lipid máu, giảm biến chứng và suy đa tạng.

Yếu tố gây bệnh đến từ việc lạm dụng 1 loại đồ uống

Khi khai thác tiền sử bệnh, bác sĩ Lạc Minh Hồng phát hiện bệnh nhân có sở thích uống trà sữa, thường uống 3 cốc trà sữa/ngày. Thói quen này kéo dài liên tục trong nhiều tháng.

Bác sĩ Lạc Minh Hồng giải thích: “Đây là yếu tố nguy cơ khiến bệnh nhân bị viêm tụy cấp. Trà sữa là loại đồ uống chứa nhiều đường, nhiều calo. Tiêu thụ quá nhiều loại đồ uống này có thể dẫn tới dư thừa calo, khiến mỡ máu tích tụ trong cơ thể. Lipid máu tăng cao có thể gây viêm và làm tổn thương tế bào tuyến tụy”.

Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh nhân mắc viêm tuỵ cấp có thể gặp các biến chứng nghiêm trọng như suy đa tạng, thậm chí có thể tử vong.

Bệnh nhân có thói quen uống 3 cốc trà sữa mỗi ngày. (Ảnh minh hoạ)

Chuyên gia cảnh báo, ngoài viêm tụy cấp, lạm dụng đồ uống chứa nhiều đường còn có thể gây ra nhiều bệnh lý khác như bệnh tim mạch, tiểu đường loại 2, các vấn đề gan, thận, đẩy nhanh tốc độ lão hóa da,...

Bác sĩ Lạc Minh Hồng khuyến cáo để phòng ngừa viêm tụy cấp, mọi người nên xây dựng thói quen lành mạnh, cụ thể như sau:

- Tiêu thụ không quá 25g đường bổ sung/ngày. Tránh tiêu thụ quá nhiều thực phẩm và đồ uống có đường như trà sữa, nước ngọt, bánh ngọt,...

- Giảm tiêu thụ thực phẩm giàu chất béo bão hòa.

- Tăng cường tập thể dục với cường độ vừa phải (như đi bộ nhanh, bơi lội, đạp xe,...), tập thể dục ít nhất 150 phút/tuần.

- Ngủ đủ giấc, tránh thức khuya.

- Hạn chế căng thẳng quá mức.

- Nên đi khám sức khỏe định kỳ để phát hiện các yếu tố nguy cơ như béo phì, mỡ máu, tiểu đường,... và điều trị kịp thời.

Ngoài ra, bác sĩ Lạc Minh Hồng cũng lưu ý thêm sau bữa ăn, nếu cơ thể xuất hiện các dấu hiệu bất thường như chướng bụng, đau bụng dữ dội, buồn nôn, nôn mửa,... mọi người nên đến bệnh viện để thăm khám kịp thời vì đây có thể là triệu chứng cảnh báo viêm tụy cấp.