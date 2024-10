Máy bay vận tải Il-76 nghi bị bắn rơi ở Sudan, trên máy bay có thể có công dân Nga

Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) của Sudan ngày 21/10 cho biết đã bắn hạ một máy bay chở hàng ở khu vực phía tây Darfur.

Hình ảnh và video từ hiện trường cho thấy, chiếc máy bay bị bắn rơi dường như là máy bay vận tải Il-76. Tại hiện trường có một cuốn hộ chiếu Nga, một tấm thẻ của Airline Transport Incorporation FZE (có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất UAE), được cấp cho một người có tên giống tiếng Nga. Trên thẻ ghi “Sân bay quốc tế Manas”, nằm ở Kyrgyzstan.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo hãng tin Sudan War Monitor , một tài liệu khác thu được tại hiện trường là cuốn sổ tay hướng dẫn an toàn thuộc về New Way Cargo Airlines, một hãng hàng không của Kyrgyzstan.

Cùng ngày, Đại sứ quán Nga tại Khartoum (thủ đô của Sudan) cho biết, trên chiếc máy bay chở hàng gặp nạn có thể có công dân Nga .

Đại sứ quán “đang thực hiện mọi bước cần thiết để làm rõ vụ việc”, và phối hợp với chính quyền Sudan. Tình hình hiện khá phức tạp do địa điểm rơi máy bay nằm ở Darfur.

Ali 'Savannah' Rizkallah, một chỉ huy RSF ở Bắc Darfur, đã xuất hiện trong một video lan truyền trên mạng xã hội, và cho biết lực lượng của ông đã sử dụng "tên lửa dẫn đường" để bắn hạ "chiếc Antonov của Ai Cập", mặc dù chiếc máy bay đang được đề cập có vẻ là một chiếc Ilyushin. Lãnh đạo RSF Mohammed Hamdan Daglo trước đây từng cáo buộc Ai Cập ném bom lực lượng dân quân RSF thay mặt cho Khartoum.

Xung đột giữa Hội đồng Chủ quyền Sudan (do Abdel Fattah al-Burhan lãnh đạo) và lực lượng bán quân sự RSF đã diễn ra từ năm 2023. RSF đã hủy các cuộc đàm phán hòa bình với Khartoum vào đầu tháng này, tuyên bố sẽ theo đuổi chiến thắng trên chiến trường.

Cuộc xung đột đã khiến hàng chục nghìn người chết hoặc bị thương, khiến gần tám triệu người phải sơ tán, và hơn hai triệu người khác phải tị nạn ở các nước láng giềng. Liên Hợp Quốc mô tả tình hình nhân đạo ở Sudan là “nghiêm trọng nhất trên thế giới”.

Hội đồng Chủ quyền Sudan cáo buộc UAE tuồn vũ khí cho RSF, nhưng UAE phủ nhận.

Một tổ chức phi chính phủ do Mỹ tài trợ đã tuyên bố rằng, các máy bay vận tải Il-76 tại UAE đã vận chuyển vũ khí đến Amjarass ở nước láng giềng Chad, từ đó vũ khí được chuyển cho RSF. Tuy nhiên, theo UAE, các chuyến bay đến Amjarass đang vận chuyển hàng tiếp tế cho một bệnh viện dã chiến, được thành lập để điều trị cho nhiều người tị nạn Sudan.