May - Diêm Sài Gòn huy động gần 3.000 tỷ đồng trái phiếu trong 1 tháng

Công ty cổ phần May - Diêm Sài Gòn vừa báo kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ mã MSG32504 gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).



Theo đó, mã MSG32504 gồm 5.000 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó giá trị phát hành là 500 tỷ đồng.

Trái phiếu được phát hành ngày 12/9/2025, kỳ hạn 84 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 12/9/2032. Lãi suất cố định 9,2%/năm, thanh toán lãi một lần khi đến hạn.

Theo công bố trên HNX, trong khoảng 1 tháng (từ ngày 12/8 - 12/9/2025), May - Diêm Sài Gòn đã phát hành 4 lô trái phiếu, huy động tổng cộng 2.968 tỷ đồng.

Ngoài mã MSG32504 nói trên, ngày 28/8, doanh nghiệp đã phát hành mã MSG32503 trị giá 1.468 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 12/8, doanh nghiệp đã phát hành trái phiếu mã MSG32501 trị giá 490 tỷ đồng. Đến ngày 25/8, May - Diêm Sài Gòn phát hành mã MSG32502 trị giá 500 tỷ đồng.

Điểm chung của cả 4 lô trái phiếu này là có kỳ hạn 84 tháng, lãi suất cố định 9,2%/năm, thanh toán một lần khi đến hạn.

Về tổ chức phát hành, CTCP May - Diêm Sài Gòn tiền thân là nhà máy Diêm Bến Thủy (Vinh) được thành lập từ đầu thế kỷ XX.

Đến năm 1948, công ty này được Nhà nước tiếp quản quốc hữu hóa và chuyển thành Nhà máy Diêm Hòa Bình trực thuộc Tổng Công ty Giấy - Gỗ - Diêm.

Tháng 7/2004, công ty hoàn thành cổ phần hóa, lấy tên là CTCP May - Diêm Sài Gòn (SMG), hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.

Dự án The Goldview tại 346 Bến Vân Đồn, phường Vĩnh Hội, TP.HCM do May - Diêm Sài Gòn làm chủ đầu tư

Sau nhiều lần thay đổi, cập nhật đến tháng 8/2023, May - Diêm Sài Gòn tăng vốn điều lệ từ 4.380 tỷ đồng lên mức 5.059 tỷ đồng. Hiện bà Nguyễn Chi Mai (SN 1991) làm Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện pháp luật.

Được biết, bà Nguyễn Chi Mai còn là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản New Star Hòa Bình, Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Long Vân và Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Bất động sản Quỳnh Lưu.

May - Diêm Sài Gòn được biết có mối liên hệ mật thiết với Tập đoàn TNG Holdings Vietnam, nay là ROX Group. Trong giai đoạn năm 2021, doanh nghiệp này từng gây chú ý khi là cổ đông của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MCK: MSB).

Hiện nay, May - Diêm Sài Gòn là chủ đầu tư nhiều dự án bất động sản khắp cả nước. Nổi bật nhất là dự án Khu Cao Ốc Hòa Bình (tên thương mại The Goldview) tại 346 Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4 nay là phường Vĩnh Hội, TP.HCM.

Tổ hợp này gồm 2 tòa tháp A và B, tòa A cao 33 tầng và 2 tầng hầm, tòa B cao 27 tầng và 2 tầng hầm. Trong đó, tháp A có tổng số 1.459 căn hộ bán và 146 căn hộ dịch vụ và tháp B có 300 căn hộ dịch vụ (tổng 1.905 căn hộ).

Tại Hải Phòng, May - Diêm Sài Gòn thực hiện dự án phát triển khu dân cư tại thị trấn Vĩnh Bảo, được quảng bá với tên gọi TNR Stars Vĩnh Bảo.

Cũng tại Hải Phòng, tháng 11/2021, May - Diêm Sài Gòn được chấp thuận làm nhà đầu tư dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê để thực hiện chỉnh trang đô thị tại khu vực chợ Sắt (diện tích Tháp Nam).

Tại tỉnh Thanh Hóa, May - Diêm Sài Gòn được lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư Nam Cổ Đam, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn (cũ) vào tháng 8/2019.

Tại tỉnh Phú Thọ, May - Diêm Sài Gòn được lựa chọn làm nhà đầu tư thực hiện dự án Khu nhà ở đô thị Hà Lộc, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ (cũ) theo Quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 09/06/2021.

Cùng thời điểm tháng 6/2021, May - Diêm Sài Gòn được chọn làm nhà đầu tư thực hiện dự án Khu nhà ở Đô thị Thanh Sơn tại Thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn (cũ) tỉnh Phú Thọ.

Trở lại phía Nam, ngày 21/03/2024, UBND tỉnh Trà Vinh có quyết định số 399/QĐ- UBND chấp thuận doanh nghiệp này làm nhà đầu tư thực hiện Dự án khu dân cư thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần (cũ) tỉnh Trà Vinh.

May - Diêm Sài Gòn cũng thực hiện nhiều dự án khác tại khu vực phía Nam như: Khu đô thị Thị trấn An Châu 2, tại thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang (cũ) hay Dự án Khu dân cư mới (nằm trong khu hành chính huyện kết hợp khu dân cư thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai cũ); Khu đô thị phía Nam Quốc lộ 19, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định cũ)...



