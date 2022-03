May mắn cũng là một loại tài năng: Rèn luyện 8 THÓI QUEN để thay đổi số phận, cuộc đời bớt chông gai, xui xẻo cũng đủ nghị lực vượt qua

Có người vẫn nói “May mắn cũng là một loại tài năng”. Nhiều người luôn than vãn bản thân không được may mắn, ông trời không công bằng. Thế nhưng vận may lại xuất phát từ chính mỗi con người.

Tùy vào cách nhìn nhận mà thế giới và những gì xảy ra là tốt hay xấu, may mắn hay xui xẻo. Một phong cách sống lành mạnh cũng có thể mang lại nhiều may mắn và lợi ích. Một thói quen tốt cũng có thể thay đổi cả vận mệnh.

Rèn luyện 8 thói quen sau đây để thu về vận may, cuộc đời bớt chông gai, xui xẻo cũng đủ nghị lực để vượt qua:

1. Học cách bỏ qua cảm xúc bi quan, cải thiện bản thân

Cái gọi là may mắn đều do vận khí của bản thân, hơi khó tin đúng không?

Khi bạn than phiền hay thở dài thì vận may của bạn cũng giảm xuống đáng kể. Trên đời này có nhiều thứ bạn không thể thực hiện được, từ đó trở thành nỗi sợ của bản thân, nhưng càng sợ thì nó càng nhanh đến, vì thế đừng đưa ra quyết định nào dựa trên cảm tính.

2. Hiểu rõ bản thân và không làm bất cứ việc gì có tính rủi ro cao

Rủi ro cao là gì? Điều này hiểu đơn giản là một khi kết quả xấu xảy ra, bạn không thể xoay chuyển được tình hình.

Bởi vì bản chất của may mắn chính là xác suất, vì thế hãy làm những điều có phần trăm rủi ro thấp hơn, ngoại trừ bạn mạnh mẽ đến mức chấp nhận được bất cứ kết quả nào thì hãy cứ làm những điều mình muốn.

Bên cạnh đó, cũng đừng nghĩ đến chuyện lớn hay nhỏ, may mắn hay xui xẻo, điều này không thể đoán trước được, nó tương tự như việc đoán vé số độc đắc vậy.

3. Học cách giao tiếp với người xung quanh





Tặng quà là chuyện thường tình trong cuộc sống. Quà tặng không cần đắt tiền nhưng cần phù hợp với hoàn cảnh.

Ví dụ, nếu đến nhà người khác, bạn có thể mua chút trái cây làm quà. Đừng đến bao giờ đến nhà người khác tay không, đặc biệt là lần đầu tiên.

4. Tự giác và nghiêm khắc với bản thân

Học tính tự giác, không làm những việc không đem lại cho bạn thành tựu. Hãy tập trung vào học tập, lập kế hoạch chi tiết cho con đường tương lai và công việc của mình.

Bên cạnh đó, nghỉ ngơi, rèn luyện và có trách nhiệm với cuộc sống của mình hay vun vén tình cảm cùng gia đình cũng quan trọng không kém. Sau khi thực hiện nó, bạn sẽ nhận ra công việc, tình cảm có tốt hay không đều do bản thân mình định đoạt.

5. Tự nghiên cứu để hiểu bản thân

Khi thấu hiểu sở thích, nhu cầu của bản thân, bạn sẽ nhanh chóng chào đón vận may đến với mình.

Hãy dành một tiếng mỗi ngày để nhìn lại những gì đã trải qua. Cuộc sống của bạn hiện tại như thế nào? Thói quen xấu của mình là gì? Bạn đã làm gì để cải thiện nó chưa hay vẫn “giậm chân tại chỗ”? Các vấn đề trong cuộc sống làm thế nào để xử lý? Điều quan trọng là hãy cầu toàn với chính bản thân mình nhiều hơn.

6. Sống có lòng vị tha và biết ơn những điều xung quanh

Bạn nên đứng vào vị trí của người khác để suy nghĩ và cảm nhận, cuối cùng cái bạn đạt được đó chính là tình yêu của những người xung quanh. Cơ hội chỉ dành cho những người có lòng vị tha và giàu tính yêu thương. Nếu ích kỷ, chỉ biết đến bản thân mình, phần trăm để thành công sẽ rất nhỏ.

Muốn có được vận may thì bạn cũng cần học cách giữ được nụ cười, sự lạc quan trong đời sống. Hãy luôn đối xử với những người xung quanh bằng trái tim ấm áp và chân thành.

7. Học cách tư duy logic

Tư duy, suy nghĩ tích cực đóng góp rất lớn trong cuộc sống, đặc biệt là khi mới bắt đầu sự nghiệp.

Khi bạn không thể tin vào bản thân, khăng khăng giữ tư tưởng thất bại trong đầu thì nó sẽ đến nhanh hơn bạn nghĩ nhiều. Con người nếu muốn chiến thắng đều phải chiến đấu, khi trẻ không dám cầm vũ khí xông pha, không muốn “đặt gạch xây nền móng” thì về già chắc chắn sẽ hối hận.

8. Khao khát mãnh liệt, dám thực hiện ước mơ

Bạn nên bắt đầu “ham muốn” theo một nghĩa tốt với tiền bạc. Nếu bạn vẫn cảm thấy tiền bạc là vật ngoài thân thì bạn sẽ nghèo mãi.

Hãy học cách yêu nghề, thực hiện ước mơ, chậm mà chắc. Nhưng nên nhớ, đừng bao giờ dừng lại, lúc nào cũng phải tiến về phía tước. Bạn chỉ có thể thành công khi có khao khát mãnh liệt mà thôi.

