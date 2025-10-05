Máy xúc tìm thấy kho tiền trị giá 1 triệu USD

Hơn 1.000 đồng tiền vàng và bạc đã được phát hiện vào mùa hè này ngoài khơi bờ biển Đại Tây Dương của Florida.

Số đồng vàng bạc trên ước tính có giá trị khoảng 1 triệu USD (tương đương khoảng 26,4 tỷ đồng).

Một đội thợ lặn thuộc công ty trục vớt xác tàu 1715 Fleet – Queens Jewels LLC thông báo tuần này rằng hơn 1.000 đồng xu bằng bạc và vàng, được cho là được đúc tại các thuộc địa Tây Ban Nha ở Bolivia, Mexico và Peru, đã được khai quật vào mùa hè này ngoài bờ biển Đại Tây Dương của Florida, Mỹ.

Di tích của một thảm họa hải trình

Hồi thế kỷ XVIII, một đoàn tàu Tây Ban Nha chở đầy vàng, bạc và trang sức từ Tân Thế giới đã bị bão đánh chìm ngày 31/7/1715, khiến kho báu bị đổ xuống đáy biển, theo ghi chép lịch sử liên quan tới đoàn tàu 1715 Fleet.

Qua nhiều năm, hàng triệu đô la tiền xu từ đoàn tàu này đã được các thợ trục vớt và săn tìm kho báu khai quật dọc dải bờ từ Melbourne đến Fort Pierce.

Một số đồng vừa thu hồi vẫn còn thấy rõ ngày khắc và dấu xưởng đúc, điều này có giá trị đối với các nhà sử học và nhà sưu tập muốn nghiên cứu thêm về kho báu bị thất lạc.

“Mỗi đồng tiền là một mảnh lịch sử, một liên kết có thể sờ thấy tới những người đã sống, làm việc và ra khơi trong Kỷ nguyên Vàng của Đế quốc Tây Ban Nha.

Việc tìm thấy 1.000 đồng trong một lần khai quật là hiếm và phi thường,” Sal Guttuso, giám đốc điều hành phụ trách hoạt động của công ty trục vớt, phát biểu trong một tuyên bố.

Thợ lặn Levin Shavers là một trong những người trong nhóm phát hiện ra những đồng tiền xu.

Phương pháp khai quật và quản lý hiện vật

Đội của ông Guttuso sử dụng tổ thợ lặn cùng một đội tàu, kết hợp thiết bị dò kim loại dưới nước, phương pháp quạt cát thủ công và hoặc máy hút cát để rà soát đáy biển, theo hồ sơ xin phép cấp giấy phép liên bang do công ty nộp.

Vụ việc cũng gợi nhớ tới một sự kiện năm trước ở Florida, khi các quan chức bang thông báo họ thu hồi hàng chục đồng vàng bị một số thợ trục vớt lấy cắp từ khu vực này.

Nghi phạm được xác định là một thành viên trong gia đình của đội được công ty 1715 Fleet – Queens Jewels LLC thuê để làm việc tại hiện trường.

Quy định của bang Florida đối với kho báu

Theo luật bang Florida, bất kỳ “kho báu” hay hiện vật lịch sử nào bị coi là đã “bỏ” trên đất thuộc sở hữu nhà nước hoặc vùng nước chủ quyền của bang đều thuộc quyền sở hữu của bang. Tuy nhiên những người khai quật có thể được cấp phép thực hiện “dịch vụ khai quật.”

Luật cũng quy định bang giữ lại khoảng 20% số vật khảo cổ thu hồi để phục vụ bộ sưu tập nghiên cứu hoặc trưng bày công cộng.

Guttuso nói rằng đội của ông lập danh mục chi tiết tất cả hiện vật thu được mỗi mùa để bang xem xét.

Các quan chức bang chọn tối đa khoảng 20% số vật được giữ lại cho công chúng, thông qua một quá trình thương thảo và phê chuẩn cuối cùng bởi tòa án liên bang; các hiện vật còn lại được chia đều giữa chủ sở hữu công ty trục vớt và các nhà thầu phụ.