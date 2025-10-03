Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Còi rú inh ỏi khi máy quét qua tảng đá, phát hiện kho báu gần 100 đồng vàng nguyên chất, trang sức đính ngọc trai, chuyên gia thảng thốt: ‘Hiếm có khó tìm’

03-10-2025 - 16:29 PM | Tài chính quốc tế

Còi rú inh ỏi khi máy quét qua tảng đá, phát hiện kho báu gần 100 đồng vàng nguyên chất, trang sức đính ngọc trai, chuyên gia thảng thốt: ‘Hiếm có khó tìm’

Người đàn ông đã phát hiện một kho báu vàng hiếm có gần 1.400 năm tuổi gồm tiền xu và trang sức.

Kho báu chứa 97 đồng tiền vàng nguyên chất và hàng chục món trang sức, gồm bông tai đính ngọc trai, đá quý và thủy tinh. Nhóm khảo cổ tìm thấy kho báu khi đang khảo sát thành cổ Hippos (còn gọi là Sussita), nằm trên sườn đồi Cao nguyên Golan.

Nhà khảo cổ Michael Eisenberg của Đại học Haifa phụ trách cuộc khai quật cho biết: “Đây là một trong năm kho báu vàng lớn nhất của thời kỳ đó được phát hiện trong khu vực. Sự xuất hiện của trang sức và tiền nhỏ làm kho báu trở nên thú vị và có giá trị tiền tệ hơn. Đây là lần đầu tiên phát hiện kho báu thuộc loại này tại Hippos”.

Chuyên gia máy dò kim loại Edie Lipsman đã tìm thấy kho báu vào tháng 7 khi đi ngang qua một tảng đá lớn và hai bức tường cổ. Lipsman cho biết trong một tuyên bố: “Máy phát tín hiệu liên tục, tôi không thể tin được, các đồng tiền vàng lần lượt hiện ra”.

Còi rú inh ỏi khi máy quét qua tảng đá, phát hiện kho báu gần 100 đồng vàng nguyên chất, trang sức đính ngọc trai, chuyên gia thảng thốt: ‘Hiếm có khó tìm’- Ảnh 1.

Hình ảnh chi tiết về kho báu được tìm thấy

Các đồng tiền mang hình các vị hoàng đế khác nhau, từ thời hoàng đế Byzantine Justin I (518-527) đến đầu triều đại hoàng đế Heraclius (610-613, dù ông trị vì đến 641). Một số đồng tiền còn dính mảnh vải, cho thấy kho báu từng được bọc trong vải.

Các đồng tiền bao gồm solidi – đồng tiền lớn có hàm lượng vàng cao của Đế chế Byzantine; semisses – trị giá một nửa solidus; và tremisses – trị giá một phần ba solidus.

Nhà khảo cổ Eisenberg nói: “Khi bạn tìm thấy tiền và trang sức gần 1.400 năm tuổi mà còn mới như vậy, đó là trải nghiệm rất hiếm có”.

Danny Syon, chuyên gia tiền xu của cuộc khai quật, cho biết: “Đây là phát hiện hiếm có, bổ sung hiểu biết quan trọng về lịch sử chính trị và kinh tế thời kỳ đó”.

Mặc dù chưa rõ lý do kho báu bị chôn giấu, lịch sử cho thấy Hippos là vùng đất nhiều biến động trong thế kỷ 7. Người dân có thể đã giấu tiền vàng và trang sức trước những biến động chính trị.

Nhóm nghiên cứu dự kiến sẽ phân tích kỹ lưỡng kho báu mới được phát hiện, gồm đọc và ghi chép các đồng tiền, tài liệu hóa trang sức, đồng thời nghiên cứu sâu về bối cảnh khu vực.

Dù chưa xác định được thời điểm kho báu sẽ được trưng bày, nhà khảo cổ Eisenberg nói: “Tôi có thể tưởng tượng ngay từ ngày mai sẽ có nhiều bảo tàng quan tâm”.

Theo LiveScience

    Trở lên trên