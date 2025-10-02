Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đột kích tư gia cựu CEO công ty giao đồ ăn, tịch thu 50 kg vàng ròng trị giá 764 tỷ đồng, 44 tỷ đồng tiền mặt chất như núi và 85 tỷ đồng đồ xa xỉ

02-10-2025 - 23:31 PM | Tài chính quốc tế

Đây là một vụ đột kích gây chấn động đất nước tỷ dân.

Đột kích tư gia cựu CEO công ty giao đồ ăn, tịch thu 50 kg vàng ròng trị giá 764 tỷ đồng, 44 tỷ đồng tiền mặt chất như núi và 85 tỷ đồng đồ xa xỉ- Ảnh 1.

Cảnh sát Trung Quốc thời gian qua đã công bố chi tiết vụ án tham nhũng chấn động liên quan đến Han Liu, cựu CEO Ele.me - nền tảng giao đồ ăn thuộc Tập đoàn Alibaba.

Theo kết quả điều tra, Han Liu cùng hai lãnh đạo cấp cao khác đã nhận hối lộ từ bốn nhà cung cấp dịch vụ logistics, với tổng số tiền hơn 40 triệu nhân dân tệ chỉ trong vòng chưa đầy hai năm. Từ tháng 7/2023 đến tháng 6/2025, Han Liu đã nhận tiền hơn 30 lần, chia nhỏ và cất giấu tài sản vào nhiều căn hộ thuê để tránh bị phát hiện.

Khi tiến hành khám xét, cảnh sát đã thu giữ 50 kg vàng trị giá 6,2 triệu USD (tương đương khoảng 764 tỷ VNĐ), 12 triệu nhân dân tệ (khoảng 44,5 tỷ VNĐ) tiền mặt và số lượng lớn hàng xa xỉ trị giá 23 triệu nhân dân tệ (khoảng 85 tỷ VNĐ). Trong khi đó, lương hàng năm của CEO Ele.me vào khoảng 3-5 triệu nhân dân tệ và có thể lên tới 10 triệu nhân dân tệ nếu hiệu suất tốt.

Theo hồ sơ, Han Liu sinh năm 1988. Ông tốt nghiệp Đại học Thiên Tân năm 2011 và gia nhập Alibaba từ năm 2019. Ông chỉ mất năm năm để ngồi vào vị trí CEO Ele.me. Tuy nhiên sự thăng tiến nhanh chóng ấy lại song song với một chuỗi giao dịch ngầm.

Tháng 7/2023, Han Liu bắt đầu nhận hối lộ. Đến tháng 3/2024, ông chính thức lên làm CEO. Tháng 2/2025, ông Han bất ngờ bị giáng chức và trong tháng 6 cùng năm ông bị bắt giữ.

Cơ quan điều tra cho biết ngoài Han Liu, bốn doanh nhân là nhà cung cấp logistics và hai lãnh đạo phụ trách vận hành - đánh giá KPI cũng nằm trong danh sách bị bắt. Vụ việc cho thấy quyền lực quá lớn tập trung trong tay một số ít cá nhân, đặc biệt trong việc phê duyệt nhà cung cấp, phân bổ tài nguyên và chi trả trợ cấp, đã tạo điều kiện cho tham nhũng kéo dài.

Vụ việc cũng cho thấy một thực tế rằng Ele.me không phải trường hợp đặc biệt. Những bê bối tương tự từng xuất hiện ở Meituan, JD Logistics, cho thấy vấn đề không nằm ở cá nhân mà ở cơ chế. Việc giám sát lỏng lẻo và quyền lực tập trung vào một nhóm nhỏ đã tạo điều kiện cho tham nhũng len lỏi.

Hiện tại, tất cả tài sản bất hợp pháp đã bị tịch thu. Những người liên quan sẽ phải đối diện án tù hàng chục năm. Tuy nhiên, câu hỏi lớn vẫn còn bỏ nhỏ. Liệu Ele.me và những gã khổng lồ công nghệ khác có dám cải tổ triệt để hệ thống để bịt lại lỗ hổng, hay những “Han Liu tiếp theo” vẫn sẽ xuất hiện?

Các chuyên gia nhận định, Ele.me cần khẩn trương cải cách cơ chế quản trị, tăng cường tính minh bạch trong lựa chọn nhà cung cấp, phân tách quyền lực giữa các bộ phận và siết chặt giám sát nội bộ. Nếu không, Han Liu có thể chỉ là phần nổi của “tảng băng chìm” trong chuỗi lợi ích đằng sau hệ thống logistics.

Theo Sina, 163.com, CaixinGlobal

Khánh Linh

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sản phẩm dầu của Nga có khách hàng ‘khủng’ bất ngờ: Là nền kinh tế gần 800 tỷ USD, nhập khẩu hơn 1 tỷ USD chỉ trong nửa năm, trả giá vượt mức trần của phương Tây

Sản phẩm dầu của Nga có khách hàng ‘khủng’ bất ngờ: Là nền kinh tế gần 800 tỷ USD, nhập khẩu hơn 1 tỷ USD chỉ trong nửa năm, trả giá vượt mức trần của phương Tây Nổi bật

Kỷ lục công nghệ mới của Hàn Quốc: Nhà máy pin nhiên liệu hydro lớn nhất hành tinh trị giá hơn 15.000 tỷ đồng, đủ điện cho 270.000 hộ/năm

Kỷ lục công nghệ mới của Hàn Quốc: Nhà máy pin nhiên liệu hydro lớn nhất hành tinh trị giá hơn 15.000 tỷ đồng, đủ điện cho 270.000 hộ/năm Nổi bật

Từ kẻ thống trị, ngành pin Hàn Quốc lao dốc trước sự trỗi dậy của Trung Quốc, công suất không đạt nổi 40%

Từ kẻ thống trị, ngành pin Hàn Quốc lao dốc trước sự trỗi dậy của Trung Quốc, công suất không đạt nổi 40%

23:00 , 02/10/2025
Trang tìm kiếm BĐS nổi tiếng của Mỹ bị kiện, mô hình kinh doanh cốt lõi bị đe dọa

Trang tìm kiếm BĐS nổi tiếng của Mỹ bị kiện, mô hình kinh doanh cốt lõi bị đe dọa

22:34 , 02/10/2025
Chân dung người kỹ sư châu Á khiến Elon Musk phải thốt lên: Nếu không có cậu ấy, Tesla chỉ là một hãng xe hơi bình thường

Chân dung người kỹ sư châu Á khiến Elon Musk phải thốt lên: Nếu không có cậu ấy, Tesla chỉ là một hãng xe hơi bình thường

22:00 , 02/10/2025
Vì sao nhiều người Mỹ cảm thấy bất an?

Vì sao nhiều người Mỹ cảm thấy bất an?

21:35 , 02/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên