MB “gây sốt” với giao diện App mừng chiến thắng ĐT Việt Nam

Cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng cùng với chuyển đổi số đã trở thành xu hướng nổi bật trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Đón đầu xu thế này, Ngân hàng Quân đội (MB) đã ra mắt "Chợ Theme" trên App MBBank, mang đến cho người dùng khả năng tùy chỉnh giao diện ứng dụng theo sở thích và phong cách cá nhân.

Chợ Theme – cá nhân hóa từ điểm chạm đầu tiên

Chợ Theme trên App MBBank được thiết kế để phù hợp với nhu cầu đa dạng của khách hàng. Bất kể người dùng thuộc phân khúc, độ tuổi, giới tính nào, chợ Theme đều mang đến những bộ sưu tập giao diện đầy sáng tạo. Khách hàng có thể dễ dàng chọn lựa từ phong cách tối giản, hiện đại, đến trẻ trung, sôi động với đa dạng các chủ đề.

Cùng điểm qua các giao diện được yêu thích nhất trên App MBBank:

Nhịp đập sân cỏ: Lấy cảm hứng từ tinh thần thể thao "không ngừng nỗ lực", giao diện "Nhịp đập sân cỏ" mang sắc xanh của sân vận động, truyền tải không khí sôi động cho người xem. Tính riêng mùa giải ASEAN Cup 2024, giao diện ghi nhận gần 42.000 lượt tải.

Bình an: Hình ảnh hoa sen được thiết kế nhẹ nhàng là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích sự bình an, tĩnh lặng và mong cầu một cuộc sống cân bằng, an nhiên với hơn 45.800 lượt tải.

Sweet Love: Được thiết kế với tông màu hồng ngọt ngào, giao diện làm hài lòng những cô nàng yêu màu hồng, thích sự nhẹ nhàng, tình cảm và đáng yêu, thu hút hơn 174.000 lượt tải.

Cánh én mùa xuân: Chào đón mùa xuân với hình ảnh chim én mang lại cảm giác vui tươi, tràn đầy sức sống với hơn 46,200 lượt tải. Đây là giao diện lý tưởng để khởi đầu năm mới tràn đầy năng lượng tích cực, đong đầy khát vọng thành công và hạnh phúc.

Giao diện nhịp đập sân cỏ, sweet love, bình an, cánh én mùa xuân

"Giải mã" lý do MB ra mắt Chợ theme

Trong thời đại mà khách hàng ngày càng đề cao sự độc đáo và dấu ấn cá nhân, trải nghiệm cá nhân hóa đã trở thành yếu tố cạnh tranh quan trọng với các doanh nghiệp. Đặc biệt là với thế hệ trẻ - nhóm khách hàng dẫn đầu xu hướng tiêu dùng, sự tương tác cá nhân hóa sẽ tạo cảm giác được quan tâm và giúp họ gắn bó hơn với thương hiệu hơn.

Trên hành trình không ngừng đổi mới, MB nhận thấy rõ xu hướng đó và luôn đặt khách hàng làm trung tâm. Việc Chợ Theme ra mắt nhằm cá nhân hóa trải nghiệm, đồng thời tạo ra sự khác biệt cho App MBBank trong thị trường tài chính số.

Đại diện MB, bà Nguyễn Thùy Linh – Phó Giám đốc Khối Ngân hàng Số MB chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng việc nâng cao trải nghiệm không chỉ nằm ở chức năng giao dịch mà còn ở cảm xúc khách hàng khi sử dụng App. Chúng tôi đặt trọn tâm huyết khi thiết kế từng giao diện, gửi gắm những câu chuyện, thông điệp ý nghĩa, nhằm mang đến cho khách hàng sự thú vị và độc đáo khi sử dụng dịch vụ."

Cách thay đổi theme cực kỳ đơn giản

Để tùy chỉnh giao diện App MBBank, khách hàng chỉ cần thực hiện theo các bước đơn giản: Truy cập vào App MBBank, chọn mục "Cài đặt", "Đổi theme", chọn "CHỢ THEME MB" và lựa chọn giao diện yêu thích.

Hiện trên App MBank đã ra mắt 13 giao diện với nhiều chủ đề hấp dẫn, sáng tạo. Trong thời gian tới, MB sẽ cập nhật thêm nhiều mẫu thiết kế giao diện mới để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Việc ra mắt Chợ Theme là một bước tiến trong hành trình chuyển đổi số của MB, đồng thời thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến trải nghiệm khách hàng. Nếu bạn đang tìm kiếm một ứng dụng tài chính không chỉ mạnh mẽ về chức năng mà còn mang lại cảm xúc mới mẻ, App MBBank với Chợ Theme là lựa chọn không thể bỏ lỡ!