MB hợp tác F88, mở rộng thêm 888 điểm giao dịch ngân hàng toàn quốc

Việc bắt tay toàn diện giữa MB với F88 là một bước tiến lớn hướng đến sự thuận tiện cho người dân trên khắp mọi miền. Thay vì phải đến các chi nhánh, phòng giao dịch MB, khách hàng có thể đến ngay các cửa hàng F88 tại địa phương để được đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và được đào tạo bài bản hỗ trợ như tại ngân hàng.

Ngoài việc mở rộng quy mô số lượng, MB, cùng F88 cũng nới rộng khoảng thời gian hoạt động ngoài giờ hành chính cho khách hàng linh hoạt tới giao dịch. Điều này đặc biệt hữu ích cho các khách hàng đang sinh sống và làm việc tại những nơi không có chi nhánh, phòng giao dịch, ATM/CRM, hoặc các khách hàng lớn tuổi, cần hỗ trợ thao tác/ tư vấn trực tiếp của nhân viên.

Bên cạnh các dịch vụ như mở tài khoản số đẹp MB miễn phí, khách hàng cũng có thể thực hiện nộp, rút, chuyển tiền và các dịch vụ tài chính khác. Với hệ thống kết nối tự động, được kiểm soát chặt chẽ giữa MB và các đối tác, các dịch vụ đều được cam kết xử lý nhanh chóng, thông suốt và bảo đảm an toàn, bảo mật về thông tin.

Đại diện MB tin tưởng rằng, với cánh tay nối dài của F88, ngân hàng có thêm các đối tác tin cậy giúp phục vụ khách hàng tận tâm, chuyên nghiệp và kịp thời.

Trên thực tế, mô hình hợp tác này đã được MB và F88 thực hiện từ tháng 12/2024, giúp hỗ trợ hàng nghìn người dân trên toàn quốc cập nhật căn cước công dân (sinh trắc học) trên App ngân hàng theo quy định của ngân hàng Nhà nước. Đây cũng là tiền đề cho thấy tính hiệu quả vượt trội của việc triển khai toàn diện dịch vụ tài chính của ngân hàng tại hai thương hiệu lớn này.

Có thể nói, việc triển khai đại lý thanh toán giữa MB và F88, không chỉ nâng cao chất lượng phục vụ của ngân hàng, mà còn giúp người dân dễ dàng tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ tài chính toàn diện, từ đó đem đến trải nghiệm ngày càng trọn vẹn và tiện lợi hơn cho khách hàng trên mọi miền Tổ quốc.