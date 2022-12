MBS: Vincom Retail dự kiến mở thêm TTTM tại Hà Giang, Điện Biên Phủ..., doanh thu 2023 gần 10.000 tỷ đồng

Trong báo cáo phân tích về CTCP Vincom Retail (mã VRE) của CTCK MBS, các chuyên gia đánh giá đến hết quý 3, tỷ suất lợi nhuận gộp của VRE đã có sự phục hồi theo hình chữ V từ mức đáy trong quý 3/2021 về lại mức tỷ suất lợi nhuận gộp của thời điểm quý 1/2021 (trước làn sóng thứ 2 của Covid-19).

Điều này là nhờ vào giảm dần quy mô gói hỗ trợ khách thuê, tăng trưởng doanh thu cho thuê theo quý tăng trưởng cùng với việc mở rộng diện tích sàn cho thuê (GFA), và các sáng kiến tiết kiệm chi phí.

Trong quý III/2022, Công ty Cổ phần Vincom Retail ghi nhận doanh thu đạt 2.005 tỷ đồng - tăng 8% so với quý trước và tăng 155% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 793 tỷ đồng (tăng 3% so với quý trước).

Lũy kế 9 tháng năm 2022, doanh thu ròng của VRE (trong đó mảng cho thuê bán lẻ chiếm 94%) đạt 5.224 tỷ đồng (tăng 15% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 1.944 tỷ đồng (tăng 63% so với cùng kỳ), lần lượt hoàn thành 65% và 81% kế hoạch với động lực chính từ sự phục hồi mạnh mẽ của mảng cho thuê bán lẻ trong khi doanh số bán BĐS chỉ đạt mức thấp do thời gian ghi nhận dự án.

Mục tiêu nâng tổng diện tích sàn cho thuê bán lẻ lên hơn 2 triệu m2

Theo MBS, VRE có lợi thế từ hệ sinh thái Vingroup và các dự án lớn vừa triển khai như trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Smart City (VMM), Vincom Plaza (VCP) Mỹ Tho, Bạc Liêu (trong quý 2/2022). Tính đến Q3/2022, VRE có 83 trung tâm thương mại đang hoạt động với tổng GFA bán lẻ đạt ~1,75 triệu m2.

MBS đánh giá VRE là nhà phát triển và điều hành bất động sản bán lẻ lớn nhất và phát triển nhanh nhất tại Việt Nam, vượt xa các đối thủ khác. Mảng bán lẻ hiện tại có tỷ lệ thâm nhập thấp với dư địa tăng trưởng lớn trong khi VRE có vị thế đầu ngành để tận dụng được sự tăng trưởng này đồng thời hưởng lợi từ thị trường bán lẻ hấp dẫn của Việt Nam, được hỗ trợ dài hạn bởi cơ cấu dân số vàng.

Ban lãnh đạo đặt mục tiêu khai trương 6 TTTM mới bao gồm 2 TTTM VMM (tại Grand Park và The Empire - dự kiến lần lượt khai trương vào tháng 7 và tháng 12/2023) và 4 TTTM VCP (tại Hà Giang, Bắc Giang, Điện Biên Phủ và Đông Hà).

Các TTTM mới này sẽ nâng tổng GFA cho thuê bán lẻ của VRE lên 2,08 triệu m2 vào cuối năm 2023.

Dự báo doanh thu năm 2023 tiệm cận 10.000 tỷ đồng

Năm 2022, MBS dự báo doanh thu thuần đạt 8,05 nghìn tỷ đồng (tăng 37% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 1,85 nghìn tỷ đồng (tăng 41% so với cùng kỳ), phản ánh kỳ vọng doanh thu cho thuê sẽ tăng trưởng mạnh do cắt giảm đáng kể gói hỗ trợ tiền thuê và đóng góp của các trung tâm thương mại mới khai trương trong năm nay.

Cho năm 2023, MBS dự báo doanh thu VRE đạt 9,7 nghìn tỷ đồng (tăng 20% so với cùng kỳ) và LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 2,6 nghìn tỷ đồng (tăng 40% so với cùng kỳ), với kỳ vọng doanh thu cho thuê tiếp tục phục hồi về mức trước Covid.

Đồng thời, các trung tâm thương mại mở mới trong giai đoạn 2022 - 2023 cũng sẽ thúc đẩy tăng trưởng doanh thu cho thuê. Ngoài ra, với sự phục hồi của hoạt động bán shophouse, doanh thu bán bất động sản cũng có thể tăng trưởng mạnh mẽ vào năm 2023 khi các bất động sản này được bàn giao.