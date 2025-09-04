MC dẫn sóng trực tiếp Lễ kỷ niệm 2/9: 'Có quy tắc ngầm để tránh sai sót'

Cái tên đặc biệt

Sau chương trình truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, MC Hạnh Phúc và Hồng Nhung được tìm kiếm nhiều trên các nền tảng mạng xã hội.

Nhiều khán giả thích thú khi tên của MC chương trình có ý nghĩa đặc biệt, cho rằng anh được chọn để gửi gắm thông điệp riêng.

Chia sẻ với Tiền Phong , MC Hạnh Phúc cho biết anh nhận được nhiều lời chúc mừng cho bản thân và ê-kíp VTV. Nam MC đùa vui nếu “sập” trang cá nhân vì những lời chúc mừng, anh vẫn hạnh phúc.

MC Hạnh Phúc và MC Hồng Nhung trên sóng trực tiếp hôm 2/9.

“Tôi vẫn luôn thầm cảm ơn bố mẹ đặt cho tôi một cái tên đặc biệt - tới mức nhiều người nghĩ đó là nghệ danh. Có lẽ nhờ cái tên ấy, mà từ khi tôi xuất hiện trước công chúng đã được nhiều người ấn tượng, nhớ tới. Rồi trong hành trình làm nghề, tôi cũng hạnh phúc được mang niềm vui và cơ hội đi học đến các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn của Cặp lá yêu thương. Và trong ngày đại lễ, tôi nghĩ cái tên của mình may mắn được mang một phần ý nghĩa cùng chương trình. Một niềm vui cá nhân, duyên may đối với riêng tôi”, MC Hạnh Phúc nói.

MC cho rằng thành công sự kiện là của tập thể, từ cấp lãnh đạo cho đến từng nhân sự. Anh chỉ là tế bào nhỏ nhưng tự hào vì thành công chung có một phần đóng góp nhỏ của mình.

“Ngay khi kết thúc chương trình trực tiếp, cả ê-kíp từ trường quay đến ngoài hiện trường, tất cả đều ôm lấy nhau, bắt tay, chúc mừng. Toàn bộ chương trình đã thành công trọn vẹn nhất, trong sự cố gắng tột bậc của mỗi cá nhân. Khó diễn tả cảm xúc hạnh phúc vỡ òa của tất cả - bởi đây không chỉ là chương trình truyền hình trực tiếp, còn là sự kiện lịch sử đối với những người làm truyền hình”, MC Hạnh Phúc chia sẻ.

Nam MC bộc bạch sau khi kết thúc chương trình anh thở phào bởi áp lực, trách nhiệm với sự kiện.

“Tự hào và hạnh phúc - tôi tin đây là cảm xúc chung của tất cả người dân Việt Nam lúc này. Đây là cảm xúc tự nhiên của tôi ngay lúc ấy, tôi đã nói câu nói này trên sóng, đơn giản nhưng chân thành”, MC Hạnh Phúc nói.

Theo MC Hạnh Phúc, để chương trình trọn vẹn đến từng chi tiết, phía sau còn hàng trăm đồng nghiệp, từ chỉ huy, đạo diễn, quay phim, kỹ thuật, hậu cần…

“Tôi vẫn luôn biết ơn khi nhận được nhiệm vụ này, để trở thành cầu nối, được góp một phần tiếng nói, chuyển tải trọn vẹn tinh thần Đại lễ tới khán giả. Với riêng tôi, đây là nguồn động viên, được làm nghề, yêu nghề, say nghề và cống hiến cho khán giả trong từng khuôn hình”, anh chia sẻ.

MC Hạnh Phúc cho biết giữa anh và MC Hồng Nhung có quy tắc ngầm trước khi lên sóng trực tiếp sự kiện A80.

Quy tắc ngầm để tránh sai sót

MC Hạnh Phúc cho biết VTV có những quy trình lựa chọn chặt chẽ, thậm chí khắt khe cho mỗi sự kiện quan trọng. Anh may mắn được tin tưởng qua những chương trình trước đây, và đặc biệt trong dịp hướng về đại lễ như Lễ khánh thành khởi công các công trình chào mừng Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (trực tiếp tại 80 điểm cầu trên cả nước, với 250 công trình trọng điểm), Cầu truyền hình Thời cơ vàng (kết nối 3 cầu Hà Nội - Huế - TPHCM), Lễ tổng kết chương trình và phong trào Cả nước chung tay xoá nhà tạm nhà dột nát…

“Lúc nhận thông tin lên sóng trực tiếp, tôi lo lắng. Nhưng lo lắng ấy chính là động lực để tôi chuẩn bị kỹ lưỡng. Chúng tôi họp kịch bản nhiều lần, chỉnh sửa từng câu chữ và chuẩn bị phương án đắp sóng trong trường hợp có sự cố tín hiệu, hoặc khi thời lượng cần cân chỉnh. Riêng tôi còn dành thêm thời gian đọc lại tư liệu về các lực lượng diễu binh, các con số, chi tiết để khi lên sóng vừa chắc chắn, an toàn, vừa cảm xúc”, anh chia sẻ.

Trước khi lên sóng, MC Hạnh Phúc và MC Hồng Nhung cùng ngồi lại, trao đổi từ khâu viết kịch bản, trang phục đến cách dẫn, thống nhất từng câu dẫn, để chương trình mạch lạc, uyển chuyển.

“Có lẽ quy tắc ngầm ở đây chính là sự tin tưởng và ăn ý. Tôi tin vào sự tinh tế, kinh nghiệm và bản lĩnh của Hồng Nhung. Khi lên sóng, cả hai phối hợp tự nhiên, không bị gò bó bởi kịch bản. Chúng tôi từng đứng chung trong nhiều sự kiện nên thấu hiểu và ăn ý”, MC Hạnh Phúc cho hay.

Để tránh sai sót, dù là nhỏ nhất, bí quyết của MC Hạnh Phúc là cẩn thận. Với chương trình tầm vóc quốc gia, sự cẩn trọng gấp nhiều lần vẫn chưa đủ. Cẩn thận từ việc đọc kỹ từng con số, đến chuẩn bị các tình huống xử lý nhưng phải chuẩn xác, cảm xúc.

“Điều đó cần luyện tập, và quan trọng là giữ tâm thế bình tĩnh, điềm đạm trước mọi tình huống. Tôi cũng nhờ ê-kíp nội dung theo sát kịch bản, phòng trường hợp MC chúng tôi không kiểm soát kịch bản hoặc vì một lý do nào đó đọc sai, thì cần nhắc ngay để sửa sai ngay trên sóng”, anh nhấn mạnh.

MC Hạnh Phúc tên đầy đủ là Trần Hạnh Phúc, tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, thạc sĩ quản trị kinh doanh. Anh dẫn các chương trình như Chuyển động 24h, Cặp lá yêu thương… Anh có 20 năm kinh nghiệm làm truyền hình và dẫn nhiều sự kiện lớn.