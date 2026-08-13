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MC Kỳ Duyên 61 tuổi, 903 ngày làm một việc không nghỉ

| | Lifestyle

Hành động này của MC Kỳ Duyên khiến đàn em Hoàng Nhung phải trầm trồ và tỏ ra thán phục.

Mới đây, vợ chồng ca sĩ Mạnh Cương và Hoàng Nhung đã có chuyến đi nghỉ dưỡng tại Vũng Tàu cùng MC Kỳ Duyên, diva Hà Trần. Mọi người được ở trong một căn biệt thự resort view thẳng mặt biển trị giá cả trăm tỷ của một người bạn MC Kỳ Duyên.

MC Kỳ Duyên 61 tuổi, 903 ngày làm một việc không nghỉ- Ảnh 1.

Trong lúc tất cả mọi người đều đi chơi, ăn uống hoặc thể dục thể thao thì một mình MC Kỳ Duyên ngồi một góc để học tiếng Pháp và tiếng Ý cùng lúc.

Hành động này của nữ MC khiến đàn em Hoàng Nhung vô cùng trầm trồ và tỏ ra thán phục.

Cô nói: "Đúng là học, học nữa, học mãi, mọi tri thức đều phải học suốt. Chị Kỳ Duyên kể đã học tiếng Pháp suốt 903 ngày và chưa từng bỏ một ngày nào. Bây giờ chị Kỳ Duyên đã có thể nói được 70% tiếng Pháp và đang chuẩn bị học tiếng Ý.

Bây giờ người đi tập gym, người đi dạo, người đi bơi, chỉ mình chị Kỳ Duyên là ngồi học. Học xong tiếng Pháp là chị ấy là học qua tiếng Ý. Trời ơi!

Tôi cũng tải cái app học tiếng Pháp, tiếng Ý giống chị Kỳ Duyên mà tôi bỏ cuộc giữa chừng, chỉ riêng chị Kỳ Duyên là học suốt 3 năm không bỏ ngày nào".

MC Kỳ Duyên 61 tuổi, 903 ngày làm một việc không nghỉ- Ảnh 2.

MC Kỳ Duyên lên tiếng: "Tại rảnh rỗi quá không biết làm gì đó em".

Hoàng Nhung nói: "Tôi cũng rảnh và nhiều người cũng rảnh nhưng đâu có ai học được như chị Kỳ Duyên đâu. Chị Kỳ Duyên chăm học quá, 61 tuổi rồi mà vẫn cứ học".

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên có nền tảng học vấn vững chắc cùng sự đào tạo bài bản từ nghệ thuật đến chuyên môn luật. Ngay từ năm 5 tuổi, cô đã được học piano và tiếp tục trau dồi nhạc lý, luyện thanh trong suốt độ tuổi từ 13 đến 19.

Sau khi hoàn thành chương trình trung học tại trường Marian (California, Hoa Kỳ), cô theo học ngành Luật tại Trường Đại học Western State và xuất sắc tốt nghiệp với tấm bằng loại danh dự.

Nữ MC cũng nhanh chóng vượt qua kỳ thi sát hạch khắt khe ngay từ lần đầu tiên để chính thức sở hữu chứng chỉ hành nghề luật sư tại Mỹ. Chính trí tuệ cùng sự am hiểu pháp lý sâu sắc đã tạo nên phong thái tự tin, ứng biến linh hoạt cho cô khi bước chân vào sự nghiệp nghệ thuật.

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
MC Kỳ Duyên

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