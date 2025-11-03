Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MC Quang Việt rời VTV

03-11-2025

MC Quang Việt xác nhận thông tin nghỉ việc ở Đài truyền hình Việt Nam (VTV) sau 14 năm gắn bó. Nam MC ghi dấu ấn với các bản tin thể thao, tác nghiệp ở nhiều giải đấu quan trọng của thể thao trong nước và quốc tế.

Sáng 3/11, MC Quang Việt xác nhận thông tin nghỉ việc ở Đài truyền hình Việt Nam (VTV) sau 14 năm gắn bó. "Hành trình ấy bắt đầu từ những ngày đầu tháng 11/2011, và khép lại cũng vào những ngày này của năm 2025, tròn 14 năm với biết bao kỷ niệm. VTV không chỉ là nơi làm việc, mà còn là ngôi nhà thứ hai đúng nghĩa. Tôi được sống trọn với đam mê thể thao, được làm việc cùng những người anh, người thầy, những đồng nghiệp và bạn bè tuyệt vời và có cả một gia đình nhỏ nơi đây", MC Quang Việt chia sẻ.

MC Quang Việt chưa tiết lộ thông tin về nơi làm việc mới. Theo nguồn tin của Tiền Phong , anh tiếp tục làm việc trong lĩnh vực thể thao.

MC Quang Việt rời VTV- Ảnh 1.

Quang Việt là MC quen thuộc trên sóng VTV.

MC, bình luận viên Quang Việt sinh năm 1990. Anh tốt nghiệp Học viện kỹ thuật mật mã và sớm bộc lộ đam mê với thể thao. Năm thứ hai đại học, Quang Việt tình cờ đọc được thông báo tuyển cộng tác viên của VTV và đăng ký thi tuyển. Anh làm các công việc về thể thao từ đó cho tới khi ra trường và ký hợp đồng chính thức từ năm 2012.

Ban đầu, MC Quang Việt làm biên tập viên quốc tế, chuyên dịch và viết các tin về thể thao quốc tế. Sau đó anh được khuyến khích tập lên hình, làm phóng viên và trải qua nhiều vai trò khác nhau. Nam MC tham gia khâu tổ chức sản xuất, dẫn chương trình, làm phóng viên của các bản tin thể thao, trong đó đáng chú ý là Thể thao 24/7 trên VTV1 , Nhịp đập Thể thao hay 360 độ thể thao cùng các chương trình bình luận bóng đá.

Ngoài thể thao, MC Quang Việt từng dẫn dắt các chương trình Chào buổi sáng, Việt Nam hôm nay, Chuyển động 24h trên VTV.

