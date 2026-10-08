MC Quyền Linh bị thay thế, người mới nói gì?

Mới đây, chương trình Vì bạn xứng đáng công bố MC đồng hành cùng mùa mới là Nguyên Khang. Thông tin này đồng nghĩa với việc sau hơn một thập kỷ gắn bó, MC Quyền Linh không còn đảm nhận vị trí dẫn chương trình.

Hiện tại, Quyền Linh và nhà sản xuất chưa lên tiếng về lý do thay đổi MC.

Về phía Nguyên Khang, nam MC cho biết anh từng góp mặt tại Vì bạn xứng đáng cách đây 12 năm: "12 năm là khoảng thời gian dài. Được trở lại chương trình mình từng có duyên từ những ngày đầu khiến tôi có nhiều cảm xúc", Nguyên Khang chia sẻ.

Nam MC cho rằng Vì bạn xứng đáng không đơn thuần là một gameshow truyền hình giải trí mà còn mang ý nghĩa thiện nguyện. Qua hàng trăm số phát sóng, chương trình đã kết nối nhiều nghệ sĩ với những hoàn cảnh khó khăn.

MC Nguyên Khang.

Ở mùa mới, Nguyên Khang mong muốn tạo dấu ấn riêng nhưng vẫn giữ được sự ấm áp và tính nhân văn vốn là "linh hồn" của chương trình.

Anh lựa chọn lối dẫn gần gũi, dành thời gian lắng nghe từng nhân vật thay vì chỉ đảm nhận nhiệm vụ kết nối các phần chơi. Nguyên Khang cho biết anh vẫn tạo tiếng cười khi giao lưu với nghệ sĩ, nhưng tiết chế ở những đoạn xúc động để người trong cuộc có khoảng lặng chia sẻ câu chuyện của mình.

Theo Nguyên Khang, điều khiến Vì bạn xứng đáng khác với nhiều chương trình anh từng dẫn là những dư âm còn lại sau mỗi tập.

"Có những chương trình kết thúc, mình nhớ người chiến thắng hay một khoảnh khắc vui. Còn ở đây, sau mỗi tập tôi lại nhớ đến một con người, một câu chuyện. Có chuyện khiến tôi suy nghĩ rất lâu sau khi máy quay đã tắt", anh nói.

Vì bạn xứng đáng lên sóng VTV3 từ tháng 6/2013, được mua bản quyền định dạng You Deserve It của Mỹ, ra mắt năm 2011. Điểm đặc biệt của chương trình là số tiền thưởng tích lũy qua các vòng thử thách sẽ được trao cho một nhân vật có hoàn cảnh khó khăn nhưng có những đóng góp tích cực cho xã hội.

MC đầu tiên của chương trình là Trấn Thành. Từ năm 2015, Quyền Linh tiếp quản vị trí này và gắn bó với Vì bạn xứng đáng trong hơn một thập kỷ.