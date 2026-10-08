Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

MC Quyền Linh bị thay thế, người mới nói gì?

| | Lifestyle

MC Quyền Linh bị thay thế, người mới nói gì?

"Có chuyện khiến tôi suy nghĩ rất lâu sau khi máy quay đã tắt", người thay thế MC Quyền Linh chia sẻ.

Mới đây, chương trình Vì bạn xứng đáng công bố MC đồng hành cùng mùa mới là Nguyên Khang. Thông tin này đồng nghĩa với việc sau hơn một thập kỷ gắn bó, MC Quyền Linh không còn đảm nhận vị trí dẫn chương trình.

Hiện tại, Quyền Linh và nhà sản xuất chưa lên tiếng về lý do thay đổi MC.

Về phía Nguyên Khang, nam MC cho biết anh từng góp mặt tại Vì bạn xứng đáng cách đây 12 năm: "12 năm là khoảng thời gian dài. Được trở lại chương trình mình từng có duyên từ những ngày đầu khiến tôi có nhiều cảm xúc", Nguyên Khang chia sẻ.

Nam MC cho rằng Vì bạn xứng đáng không đơn thuần là một gameshow truyền hình giải trí mà còn mang ý nghĩa thiện nguyện. Qua hàng trăm số phát sóng, chương trình đã kết nối nhiều nghệ sĩ với những hoàn cảnh khó khăn.

MC Nguyên Khang.

Ở mùa mới, Nguyên Khang mong muốn tạo dấu ấn riêng nhưng vẫn giữ được sự ấm áp và tính nhân văn vốn là "linh hồn" của chương trình.

Anh lựa chọn lối dẫn gần gũi, dành thời gian lắng nghe từng nhân vật thay vì chỉ đảm nhận nhiệm vụ kết nối các phần chơi. Nguyên Khang cho biết anh vẫn tạo tiếng cười khi giao lưu với nghệ sĩ, nhưng tiết chế ở những đoạn xúc động để người trong cuộc có khoảng lặng chia sẻ câu chuyện của mình.

Theo Nguyên Khang, điều khiến Vì bạn xứng đáng khác với nhiều chương trình anh từng dẫn là những dư âm còn lại sau mỗi tập.

"Có những chương trình kết thúc, mình nhớ người chiến thắng hay một khoảnh khắc vui. Còn ở đây, sau mỗi tập tôi lại nhớ đến một con người, một câu chuyện. Có chuyện khiến tôi suy nghĩ rất lâu sau khi máy quay đã tắt", anh nói.

Vì bạn xứng đáng lên sóng VTV3 từ tháng 6/2013, được mua bản quyền định dạng You Deserve It của Mỹ, ra mắt năm 2011. Điểm đặc biệt của chương trình là số tiền thưởng tích lũy qua các vòng thử thách sẽ được trao cho một nhân vật có hoàn cảnh khó khăn nhưng có những đóng góp tích cực cho xã hội.

MC đầu tiên của chương trình là Trấn Thành. Từ năm 2015, Quyền Linh tiếp quản vị trí này và gắn bó với Vì bạn xứng đáng trong hơn một thập kỷ.

Tài sản lớn nhất của MC Quyền Linh

Theo A Ly

Phụ Nữ Mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đúng hôm nay - 8/10, sân bay Tân Sơn Nhất ghi nhận 2 máy bay bất ngờ chuyển hướng hạ cánh

Đúng hôm nay - 8/10, sân bay Tân Sơn Nhất ghi nhận 2 máy bay bất ngờ chuyển hướng hạ cánh Nổi bật

CEO AVES Nguyễn Văn Thanh bất ngờ nhận nhiệm vụ đặc biệt tại VTV

CEO AVES Nguyễn Văn Thanh bất ngờ nhận nhiệm vụ đặc biệt tại VTV Nổi bật

Nữ diễn viên SN 1985 giải nghệ ở tuổi 39: Giờ làm mẹ đơn thân, sống trong biệt thự mặt tiền ở Sài thành

Nữ diễn viên SN 1985 giải nghệ ở tuổi 39: Giờ làm mẹ đơn thân, sống trong biệt thự mặt tiền ở Sài thành

22:04 , 08/10/2026
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ bán cà phê vỉa hè, bánh mì nóng giòn tại Công viên Lê Văn Tám

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ bán cà phê vỉa hè, bánh mì nóng giòn tại Công viên Lê Văn Tám

21:51 , 08/10/2026
Xuân Hinh: 'Tôi đang rất khỏe thì bị đồn đột quỵ'

Xuân Hinh: 'Tôi đang rất khỏe thì bị đồn đột quỵ'

21:35 , 08/10/2026
Ở Việt Nam có một loại củ màu đỏ chống oxi hóa cực tốt: Làm nước uống "chống già", da dẻ hồng hào, giảm rụng tóc đáng kể

Ở Việt Nam có một loại củ màu đỏ chống oxi hóa cực tốt: Làm nước uống "chống già", da dẻ hồng hào, giảm rụng tóc đáng kể

21:15 , 08/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên