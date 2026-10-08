Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ bán cà phê vỉa hè, bánh mì nóng giòn tại Công viên Lê Văn Tám

| | Lifestyle

Nhiều thực khách đã phải xếp hàng dài để trải nghiệm mô hình cà phê mới của ông Đặng Lê Nguyên Vũ.

Lễ hội kỷ niệm 30 năm Hàng Việt Nam Chất lượng cao đang diễn ra tại Công viên Lê Văn Tám, TP.HCM từ ngày 8 đến 11/10/2026, quy tụ nhiều doanh nghiệp Việt cùng các hoạt động trải nghiệm, kết nối người tiêu dùng.

Trong khuôn khổ sự kiện, Trung Nguyên Legend (do ông Đặng Lê Nguyên Vũ sáng lập) cũng tham gia với không gian trải nghiệm cà phê, trong đó đáng chú ý là mô hình Speed Coffee – hình thức kinh doanh mới đang được tập đoàn triển khai.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ bán cà phê vỉa hè, bánh mì nóng giòn tại Công viên Lê Văn Tám - Ảnh 1.

Gian hàng của Trung Nguyên Legend. Ảnh: Trung Nguyên Legend

Theo thông tin do Trung Nguyên Legend chia sẻ, tại lễ hội, doanh nghiệp bố trí gian hàng B4, cổng Hai Bà Trưng và xe Speed Coffee D5, cổng Võ Thị Sáu trong khuôn viên Công viên Lê Văn Tám.

Tại đây, khách tham quan có thể khám phá mô hình Speed Coffee với thông điệp “The Power of Discovery - Sức Mạnh Khai Phá”, đồng thời thưởng thức cà phê và bánh mì nóng giòn.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ bán cà phê vỉa hè, bánh mì nóng giòn tại Công viên Lê Văn Tám - Ảnh 2.

Dòng người xếp hàng để thử trải nghiệm mô hình cà phê mới của Trung Nguyên Legend. Ảnh: Trung Nguyên Legend

Bên cạnh đó, Trung Nguyên Legend cho biết khách tham quan còn được trải nghiệm miễn phí thế hệ cà phê hòa tan Rang xay đặc biệt với 3 hương vị gồm Trung Nguyên Legend Classic đậm đà, Cappuccino Hazelnut béo bùi cùng lớp foam sữa mịn màng và Americano.

Theo đó, Speed Coffee là mô hình bán cà phê mới được Trung Nguyên Legend đưa vào vận hành tại TP.HCM trong năm 2026. Khác với các không gian cà phê truyền thống, mô hình sử dụng xe tải nhỏ được thiết kế như một kiosk di động, phần thùng xe có thể mở thành quầy phục vụ tại bất kỳ vị trí nào. Thực đơn cũng được tinh giản, tập trung vào cà phê và bánh mì, hướng tới nhu cầu mua nhanh, mang đi.

Việc đưa Speed Coffee tới một sự kiện đông người như Lễ hội 30 năm Hàng Việt Nam Chất lượng cao giúp mô hình này tiếp cận trực tiếp hơn với người tiêu dùng. Đây cũng là dịp để Trung Nguyên Legend giới thiệu một cách tiếp cận mới trong việc đưa sản phẩm cà phê đến khách hàng, bên cạnh hệ thống cửa hàng và các dòng sản phẩm đóng gói.

Trước đó, Speed Coffee thuộc Trung Nguyên Legend đã xuất hiện tại một số địa điểm ở TP.HCM.

Theo Đinh Anh

Việt Nam hàng ngày

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đúng hôm nay - 8/10, sân bay Tân Sơn Nhất ghi nhận 2 máy bay bất ngờ chuyển hướng hạ cánh

Đúng hôm nay - 8/10, sân bay Tân Sơn Nhất ghi nhận 2 máy bay bất ngờ chuyển hướng hạ cánh Nổi bật

CEO AVES Nguyễn Văn Thanh bất ngờ nhận nhiệm vụ đặc biệt tại VTV

CEO AVES Nguyễn Văn Thanh bất ngờ nhận nhiệm vụ đặc biệt tại VTV Nổi bật

Xuân Hinh: 'Tôi đang rất khỏe thì bị đồn đột quỵ'

Xuân Hinh: 'Tôi đang rất khỏe thì bị đồn đột quỵ'

21:35 , 08/10/2026
Ở Việt Nam có một loại củ màu đỏ chống oxi hóa cực tốt: Làm nước uống "chống già", da dẻ hồng hào, giảm rụng tóc đáng kể

Ở Việt Nam có một loại củ màu đỏ chống oxi hóa cực tốt: Làm nước uống "chống già", da dẻ hồng hào, giảm rụng tóc đáng kể

21:15 , 08/10/2026
Nam diễn viên bị lừa bán 3 lần trong 4 ngày

Nam diễn viên bị lừa bán 3 lần trong 4 ngày

21:02 , 08/10/2026
Tin vui cho người bắt đầu lại tài chính ở tuổi 45: Vẫn còn đủ thời gian để sửa 4 sai lầm tiền bạc lớn nhất

Tin vui cho người bắt đầu lại tài chính ở tuổi 45: Vẫn còn đủ thời gian để sửa 4 sai lầm tiền bạc lớn nhất

20:48 , 08/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên